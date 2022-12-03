İkinci Yüzyıl Vizyonu’ programında CHP'li Böke'den skandal açıklama! Hendekçi akademisyenler geri gelecek





Nilüfer Göle: Sosyoloji profesörü ve yazar olan Göle; İslam, kamusal alan ve çoğul modernite ilişkisi üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda HDP'nin Türkiye'nin demokratikleşmesinde anahtar aktör olduğunu savunarak şunları söylüyor;

"Demirtaş'ın Türkiye'nin birbirine yabancı olan doğusu ve batısını yakınlaştırdı. Hegemonya karşısındaki ümitsizlik ve karşıtlığı pozitif bir söyleme çevirerek farklı toplumsal azınlıkları kendi havzasında toplamayı başardı"



Levent Köker : Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görevlisi. Ayrıca Zaman Gazetesi'nde de bir dönem köşe yazarlığı yapan Köker, Fethullah Gülen cemaatinin resmen sahiplendiği Abant Platformu'nun dönem başkanıdır.



İrfan Açıkgöz: Dicle Üniversitesi'nde öğretim Görevlisi olan Açıkgöz geçtiğimiz günlerdeki bir yazısında Beyaz Şov'da PKK propagandası yapan Ayşe Öğretmen'e verdiği destekle dikkat çekiyor. "Televizyon ekranında "insanlar ölüyor" dediği için hakkında soruşturma başlatılan vatandaşın durumunu ve söz konusu kanal ile sunucunun soruşturulduğunu ve tehdit edildiğini izliyoruz. Malum kanallar ve basın-yayın organları gerçekleri gizliyor diye ölümler olmuyor gibi mi davranacağız yani?" Açıkgöz, 7 Haziran seçimlerinden sonra güzel ve olumlu bir seçim tablosu çıktığını, halkın iradesinin sayılmayıp erken seçimin gündeme alındığını iddia edenler arasında.



Ferdan Ergut: Yeşiller ve Sol Gelecek MYK üyesi ve ODTÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olan Ferdan Ergut, Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin genel başkanlığını yapmıştır.