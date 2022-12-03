İkinci Yüzyıl Vizyonu’ programında CHP'li Böke'den skandal açıklama! Hendekçi akademisyenler geri gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' adı altında etrafına topladığı bazı isimlerle açıkladığı 'Ekonomi vizyonu' başladığı gibi fiyaskoya devam etti.
HENDEKÇİ AKADEMİSYENLERE SELAM ÇAKTI
Vizyon Belgesi adı altında Türkiye'yi manda himayesine teslim etmek için çırpınan Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Selin Sayek Böke skandal bir açıklamaya imza attı.
HENDEKÇİ AKADEMİSYELER GERİ DÖNECEK
Danışmanların ardından sözü alan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Çukur Eylemleri sırasında terör örgütü PKK'yı destekleyen akademisyenlerin üniversiteye geri döneceğini açıkladı. Böke, "Barış imzacısı akademisyenleri yeni öğrencileriyle, yeniden üniversitelerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.
KİM BU HENDEKÇİ AKADEMİSYENLER?
Devleti katliam yapmakla suçlayan, kendilerine 'Barış İçin Akademisyenler' adını veren 128 kişilik grup, içerisinde PKK adı dahi geçmeyen ve "Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesi gerekiyor" gibi skandal ifadelerin yer aldığı bildiriye imza attı.