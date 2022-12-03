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    • 03.12.2022 15:52
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    Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti: Zor tutuyoruz

    Türkiye savunma sanayinde ses getirecek hamlelere imza atmaya devam ediyor. Merakla beklenen ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'den heyecanlandıran bir haber geldi. Kızılelma teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

    Zor tutuyoruz

    Türkiye savunma alanında büyük işlere imza atıyor. Dünyanın konuştuğu İHA ve SİHA'ların ardından ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

    Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

    KIZILEMA AYAKLARINI YERDEN KESTİ: ZOR TUTUYORUZ
    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, "Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground..." ifadelerini kullandı.

    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaştığı tweette, "Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi" değerlendirmesinde bulundu.

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    Zor tutuyoruz
    Haberler Güncel Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti: Zor tutuyoruz
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