Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan fondaş TELE 1'de FETÖ ağzıyla skandal açıklama!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kalmasına rağmen aday çıkaramayan 6'lı masanın küçük ortağı Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, fondaş TELE 1'de FETÖ ağzıyla skandal açıklamalarda bulundu.
FONDAŞ TELE 1'DE FETÖ AĞZIYLA SKANDAL AÇIKLAMA! VİDEO İZLE
DİKTATÖRLÜK PALAVRALARI
Terör örgütü üyesi FETÖ'cüler gibi Türkiye ve hükümeti hedef alan Özdağ, demokrasi ve insan hakları naraları atarak diktatörlük yalanına sarıldı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin her safhasında milleti tehdit ederek hükümeti itibarsızlaştırmaya çalışan FETÖ'cülerin dilini kullanan Özdağ, "Bu bizim son seçimimizdir. Tünelden önceki son çıkıştır." dedi.
SEÇMENİ FETÖ AĞZIYLA TEHDİT ETTİ
Masanın altındaki terörün siyasi ayağı HDP ile seçime gittikleri hale demokrasi ve insan haklarından bahseden Özdağ, seçmeni Türkiye'de bir daha siyaset olmayacak yalanı ile tehdit etti.