Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan fondaş TELE 1'de FETÖ ağzıyla skandal açıklama!

Türkiye'yi diktatörlük gibi göstermeye çalışan Özdağ, "Altılı masa ile birlikte tekrar yeniden cumhuriyeti demokrasi ile buluşturmak zorundayız. Aksi halde Türkiye'de bir daha insan haklarından hukuktan bahsetmek mümkün olmayacak. Türkiye'de bir daha siyaset yapılmayacak, bir daha seçim olmayacak." diyerek FETÖ taktiği kullandı.