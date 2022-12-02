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    • Güncel
    • 02.12.2022 11:15
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    • 02.12.2022 12:33
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    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan fondaş TELE 1'de FETÖ ağzıyla skandal açıklama!

    Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kalmasına rağmen aday çıkaramayan 6'lı masanın küçük ortağı Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, fondaş TELE 1'de FETÖ ağzıyla skandal açıklamalarda bulundu. Terörist FETÖ'cüler gibi Türkiye'yi ve hükümeti itibarsızlaştırmaya çalışan Özdağ, diktatörlük iftirasına sarıldı. Özdağ, "Türkiye'de bir daha siyaset yapılmayacak, bir daha seçim olmayacak." dedi. Özdağ, daha önce de Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etmişti.

    takvim.com.tr
    Fondaş TELE 1’de FETÖ ağzıyla skandal açıklama!

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kalmasına rağmen aday çıkaramayan 6'lı masanın küçük ortağı Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, fondaş TELE 1'de FETÖ ağzıyla skandal açıklamalarda bulundu.

    FONDAŞ TELE 1'DE FETÖ AĞZIYLA SKANDAL AÇIKLAMA! VİDEO İZLE


    DİKTATÖRLÜK PALAVRALARI
    Terör örgütü üyesi FETÖ'cüler gibi Türkiye ve hükümeti hedef alan Özdağ, demokrasi ve insan hakları naraları atarak diktatörlük yalanına sarıldı.


    15 Temmuz hain darbe girişiminin her safhasında milleti tehdit ederek hükümeti itibarsızlaştırmaya çalışan FETÖ'cülerin dilini kullanan Özdağ, "Bu bizim son seçimimizdir. Tünelden önceki son çıkıştır." dedi.

    SEÇMENİ FETÖ AĞZIYLA TEHDİT ETTİ
    Masanın altındaki terörün siyasi ayağı HDP ile seçime gittikleri hale demokrasi ve insan haklarından bahseden Özdağ, seçmeni Türkiye'de bir daha siyaset olmayacak yalanı ile tehdit etti.

        Türkiye'yi diktatörlük gibi göstermeye çalışan Özdağ, "Altılı masa ile birlikte tekrar yeniden cumhuriyeti demokrasi ile buluşturmak zorundayız. Aksi halde Türkiye'de bir daha insan haklarından hukuktan bahsetmek mümkün olmayacak. Türkiye'de bir daha siyaset yapılmayacak, bir daha seçim olmayacak." diyerek FETÖ taktiği kullandı.




        DAHA ÖNCE DE YSK'YI TEHDİT ETMİŞTİ
        Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, daha önce de Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etmişti. Başkan Erdoğan'ın 2023'te gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi için YSK'ya yapacağı adaylık başvurusu ile ilgili, "Kabul ederlerse onları afişe ederiz, gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz, sokağa çıkamazlar. Dünyayı başlarına yıkarız" sözlerini sarf etmişti.

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