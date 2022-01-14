Son dakika: YSK üyelerini tehdit etmişti! Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a soruşturma

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etti. YSK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başvurusunu kabul edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Kabul ederlerse onları afişe ederiz, gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz, sokağa çıkamazlar. Dünyayı başlarına yıkarız" dedi.
Selçuk Özdağ'ın YSK üyeleri hakkında sarf ettiği sözleri sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik"suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.
YSK ÜYELERİN TEHDİT ETTİ
Gelecek Partisi'nin kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna verdiği yanıtta, tehditlerle dolu ifadeler kullandı.