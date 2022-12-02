Son dakika haberi... Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ttuklanan isimlerin arasında HDP il başkanının oğlunun da tutuklananlar arasında olduğu belirtildi.