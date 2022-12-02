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    • Güncel
    • 02.12.2022 11:14
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    • 02.12.2022 11:36
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    Son dakika! PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyonda 11 tutuklama: Aralarında HDP Tekirdağ il başkanının oğlu da var

    Son dakika haberine göre PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP Tekirdağ il başkanının oğlunun da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Tekirdağ HDP il başkanının oğlunun da bulunduğu 11 şüphelinin tamamı “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklandı.

    takvim.com.tr
    PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 11 tutuklama

    Son dakika haberi... Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ttuklanan isimlerin arasında HDP il başkanının oğlunun da tutuklananlar arasında olduğu belirtildi.


    PKK/KCK'NIN GENÇLLİK YAPILANMASINA OPERASYON
    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'nin (DGH) ildeki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde; DGH yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

    HEPSİ TUTUKLANDI
    Aralarında Tekirdağ HDP il başkanının oğlunun da bulunduğu 11 şüphelinin tamamı "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklandı.

        HDP İL BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI
        Öte yandan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Direk, çıkarıldığı mahkemede, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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        Haberler Güncel Son dakika! PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyonda 11 tutuklama: Aralarında HDP Tekirdağ il başkanının oğlu da var
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