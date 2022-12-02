Son dakika haberi... Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ttuklanan isimlerin arasında HDP il başkanının oğlunun da tutuklananlar arasında olduğu belirtildi.
PKK/KCK'NIN GENÇLLİK YAPILANMASINA OPERASYON
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'nin (DGH) ildeki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde; DGH yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.