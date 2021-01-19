



Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın konuya ilişkin açıklamaları;

"GEÇMİŞ OLSUN DEDİLER"

"Neler oluyor, ne yapıyorsunuz Selçuk Bey' dedi. Ben de olayı kendisine anlattım. Devlet Bahçeli bir şeyler söylemişti, ben de 'üslubu dairesinde cevaplar verdim' dedim. Sonra evimin önünde ikisi silahlı, ikisi sopalı dört kişinin saldırısına uğradığımı anlattım. Birinin şoförüme silah çektiğini, bir diğerinin elindeki sopayla arkamdan ayaklarıma vurup beni düşürmeye çalıştığını, sonra uzun süre dövüştüğümüzü, şoförüm silah çekince de kaçtıklarını söyledim. Bana, silahı kimin kullandığını sordu, ben de şoförümün arabamdaki ruhsatlı silahımı kullandığını anlattım. Geçmiş olsun dediler. Ben de duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ettim."