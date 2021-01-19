Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, sol eli ve bir parmağı kırılmıştı.
KİRLİ ALGI OPERASYONU
Saldırının ardından katıldığı bir yayında açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yalan siyasetine başvurarak kirli bir algı operasyonuna girişti.
Davutoğlu, Başkan Erdoğan'ın Selçuk Özdağ'ı aradığını ancak "geçmiş olsun" demediğini söyledi.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Özdağ, Genel Başkanı Davutoğlu'nun yalanını gün yüzüne çıkaran bir açıklamaya imza attı.
ÖZDAĞ, DAVUTOĞLU'NU YALANLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını ifade eden Selçuk Özdağ, "geçmiş olsun" dediğini söyledi.
Özdağ, "Kendisine teşekkür ederim. Bir Cumhurbaşkanının bu olayda aramış olması önemli. Geçmiş olsun diyerek başladı. Ben de anlattım. 'Ankara'da mı oldu' diye sordu, 'Evet' dedim"
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın konuya ilişkin açıklamaları;
"GEÇMİŞ OLSUN DEDİLER"
"Neler oluyor, ne yapıyorsunuz Selçuk Bey' dedi. Ben de olayı kendisine anlattım. Devlet Bahçeli bir şeyler söylemişti, ben de 'üslubu dairesinde cevaplar verdim' dedim. Sonra evimin önünde ikisi silahlı, ikisi sopalı dört kişinin saldırısına uğradığımı anlattım. Birinin şoförüme silah çektiğini, bir diğerinin elindeki sopayla arkamdan ayaklarıma vurup beni düşürmeye çalıştığını, sonra uzun süre dövüştüğümüzü, şoförüm silah çekince de kaçtıklarını söyledim. Bana, silahı kimin kullandığını sordu, ben de şoförümün arabamdaki ruhsatlı silahımı kullandığını anlattım. Geçmiş olsun dediler. Ben de duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ettim."
YALAN SİYASETİ ELİNDE PATLADI
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Selçuk Özdağ'ın uğradığı saldırıyı kullanarak skandal bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.
Yardımcısının uğradığı darpedilmesi üzerinden yalan siyasetine başvuran Davutoğlu'nun bu kirli oyunu çok geçmeden ortaya çıktı.
DAVUTOĞLU'NUN HAYATI YALAN DOLAN OLMUŞ
Konuya ilişkin paylaşım yapan bir sosyal medya kullancısı, "Hayatı yalan dolan olmuş! Olay sonrası Cumhurbaşkanı Selçuk Özdağ'ı geçmiş olsun diye aramayacaksa niye arayacak? Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanının arayıp geçmiş olsun dediğini söyledi.. Davutoğlu ise başka şeyler peşinde!" ifadelerini kullandı.