AK Partili İsmail Ok’a FETÖ suikastı mı? Grip şikayetiyle gittiği hastanede ölümden döndü

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, gribal enfeksiyon şikayetiyle Ankara'da gittiği özel bir hastanenin acil servisinde yaşadıklarını anlattı.
Vücut kırgınlığını gideren serum, takviye ve vitamin almak için 30 Eylül'de eşi Nesrin Ok ile başkentteki özel bir hastaneye gittiğini söyleyen İsmail Ok, "Gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiğim özel bir hastanede doktor bana gribal rahatsızlıkla ilgisi bulunmayan, kalp ve solunum kaslarını durduran, yavaşlatan bir ilaç vermiş." dedi.
Ok, bunun ameliyat öncesi yoğun bakıma girecek hastalara uygulanan bir ilaç olduğunu dile getirdi.
Söz konusu ilacın, kalp ve solunum kaslarını durdurduğunu, yavaşlattığını anlatan Ok, "Yürüyerek gittiğim hastanede kalbim ve solunumum durmuş yani 'arrest' olmuşum, o anda eşim yanımda olmasa bugün hayatta değildim." diye konuştu.
Eşi Nesrin Ok'un tepkisinin ardından uygulanan kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü ifade eden İsmail Ok, şöyle devam etti:
"Eşimin çocuklarıma haber vermesinden sonra genç bir hekim olan oğlum, bu süreçte sorularına tatmin edici cevap alamamış, bazı şeylerin doğru gitmediğini fark etmiş. Kendisine 'Kesin sakat kalır ama beyinde ne kadar hasar olur, onu bilemeyiz.' denmiş. Ben de o sırada entübe edilmişim yani uyutulmuşum. Oğlumun, milletvekili arkadaşlarıma ulaşmasının ardından Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilmiş. Gece yarısı entübe şekilde ambulansla Ankara Şehir Hastanesine nakledilmişim. Ertesi gün sabah saat 05.00 gibi yapılan tedavi sonucunda bende tekrar hayat belirtileri başlamış. Tabiri caizse çizginin öbür tarafındayken Allah yeniden bir hayat vermiş."
Hiçbir kronik rahatsızlığının bulunmadığını belirten Ok, "Delikanlılar seviyesinde kalp damar sağlığım var, şeker ve yüksek tansiyonum yok. Bunlardan biri veya ikisi olsa bugün belki yine hayatta değildim. Böyle bir süreci yaşadım." şeklinde konuştu.
"HASTANE YÖNETİMİ DE DOKTOR DA İTİRAF ETTİ"
Ok, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu olduktan sonra 7 Ekim'de kendisine yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.
Soruşturma sırasında kendisine, ameliyata girecek hastaların kalbini ve solunumunu yavaşlatan ilacın verildiğinin ortaya çıktığını aktaran Ok, "Bu bilgi bize tedavi sürecinde ve savcılığa suç duyurusunda bulununcaya kadar verilmedi, verilmesi gerekirdi. Oğlumun şüphelerinin, kafasındaki soru işaretlerinin haklı olduğu ortaya çıktı. Bu ilacın verildiğini hastane yönetimi de doktor da itiraf etti." dedi.
Kendisine bu ilacın verildiğini hem hastane yönetimi hem de doktorun doğrulamasından sonra soruşturmanın derinleştirildiği bilgisini paylaşan Ok, şöyle konuştu: