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    • 01.12.2022 17:52
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    • 01.12.2022 18:10
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    PKK ve FETÖ'nün Avrupa'daki kuluçka merkezi İsveç'in devlet televizyonundan skandal! İbrahim Kalın röportajı yarıda kesti: Önce dürüst olun

    NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç'in devlet televizyonu Sweden Public TV büyük bir skandala imza attı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile röportaj yapan Diamant Salihu isimli sunucu, Türkiye’nin mafya ve uyuşturucu kaçakçıları için bir sığınak haline geldiği” şeklindeki yalanlara dayalı bir soru yönellti. Bu soruya sert tepki gösteren Kalın, “Bu PKK ve FETÖ ağzı. Önce dürüst gazetecilik yapın” diyerek röportajı yarıda kesti.

    takvim.com.tr
    Bu PKK ve FETÖ ağzı

    İsveç devlet televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'yle ilgili yalanlara dayalı bir soru üzerine "Bunlar PKK ve FETÖ ağzı. Önce dürüst gazetecilik yapın. Yalan haberleri gerçek gibi sunuyorsunuz" diyerek programı terk etti.

    İbraihim Kalın'dan İsveç devlet televizyonuna provokasyon tepkisi

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç devlet televizyonu Sweden Public TV'de Diamant Salihu'nun sorularını cevapladı.



    Yaklaşık bir ay önce yapılmasına rağmen yeni yayınlanan röportajda sunucunun "Türkiye'nin mafya ve uyuşturucu kaçakçıları için bir sığınak haline geldiği" şeklindeki yalanlara dayalı bir soru yöneltmesi üzerine İbrahim Kalın, bu suçlamaların asılsız olduğunu, Türkiye'nin mafyatik yapılar ve uyuşturucu ile mücadele konusunda asla taviz vermediğini ve bunlarla kararlılıkla mücadele ettiğini vurguladı.



    "BU PKK VE FETÖ AĞZIDIR"
    Sunucunun provokasyona devam etmesi üzerine Kalın, "Türkiye'nin böyle mesnetsiz iddialarla suçlanmasını kabul edemem. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın. Biz bu iddiaları çok kez duyduk. Bu dürüst gazetecilik değil. Mesnetsiz suçlamalarda bulunup, yalan haberleri gerçek gibi sunuyorsunuz." dedi.
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        Haberler Güncel PKK ve FETÖ'nün Avrupa'daki kuluçka merkezi İsveç'in devlet televizyonundan skandal! İbrahim Kalın röportajı yarıda kesti: Önce dürüst olun
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