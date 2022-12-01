PKK ve FETÖ'nün Avrupa'daki kuluçka merkezi İsveç'in devlet televizyonundan skandal! İbrahim Kalın röportajı yarıda kesti: Önce dürüst olun





"BU PKK VE FETÖ AĞZIDIR"

Sunucunun provokasyona devam etmesi üzerine Kalın, "Türkiye'nin böyle mesnetsiz iddialarla suçlanmasını kabul edemem. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın. Biz bu iddiaları çok kez duyduk. Bu dürüst gazetecilik değil. Mesnetsiz suçlamalarda bulunup, yalan haberleri gerçek gibi sunuyorsunuz." dedi.