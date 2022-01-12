Başkan Erdoğan'ın seçimlere girmesini engellemek istiyorlar! Selçuk Özdağ YSK üyelerini tehdit etti

İyi Parti'ye çalışan Yeniçağ gazetesinden Orhan Uğuroğlu'na konuşan Özdağ, bu soruya "Hayır asla edemez. YSK'nın 11 üyesi de yüksek hâkimdir. Anayasanın 101. Maddesi çok açık ve nettir. 'Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir' hükmünü AKP iktidarı 2007 yılı referandumu ile anayasaya koydu. 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde bu hüküm aynen kaldı. Erdoğan ise 2014 ve 2017'de iki kez seçilerek bu görevi tamamladı. Bu anayasal hüküm karşısında tek bir hâkim bile Erdoğan'ın başvurusuna olumlu yanıt veremez" cevabını verdi.

"DÜNYAYI BAŞLARINA YIKARIZ"