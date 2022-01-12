Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.01.2022 11:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2022 12:08
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın seçimlere girmesini engellemek istiyorlar! Selçuk Özdağ YSK üyelerini tehdit etti

    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etti. Başkan Erdoğan'ın 2023'te gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi için YSK'ya yapacağı adaylık başvurusu ile ilgili, "Kabul ederlerse onları afişe ederiz, gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz, sokağa çıkamazlar. Dünyayı başlarına yıkarız" sözlerini sarf etti.

    Selçuk Özdağ YSK üyelerini tehdit etti

    Muhalefet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere girmemesi için yeni bir manipülasyona girişti. Gelecek Partisi'nin kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna tehdit dolu bir yanıt verdi.

    "BAŞVURUYU KABUL EDEMEZLER"

    İyi Parti'ye çalışan Yeniçağ gazetesinden Orhan Uğuroğlu'na konuşan Özdağ, bu soruya "Hayır asla edemez. YSK'nın 11 üyesi de yüksek hâkimdir. Anayasanın 101. Maddesi çok açık ve nettir. 'Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir' hükmünü AKP iktidarı 2007 yılı referandumu ile anayasaya koydu. 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde bu hüküm aynen kaldı. Erdoğan ise 2014 ve 2017'de iki kez seçilerek bu görevi tamamladı. Bu anayasal hüküm karşısında tek bir hâkim bile Erdoğan'ın başvurusuna olumlu yanıt veremez" cevabını verdi.

    "DÜNYAYI BAŞLARINA YIKARIZ"

    Özdağ, YSK'nın başvuruyu kabul etmesi ihtimaline karşı üyeleri böyle tehdit etti:

    "Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Talimatı verdi: Ne gerekiyorsa yapın!
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın seçimlere girmesini engellemek istiyorlar! Selçuk Özdağ YSK üyelerini tehdit etti
        SON DAKİKA