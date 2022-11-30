Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.12.2022 02:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2022 03:05
    ABONE OL

    Adaylık için zemin yoklayan Ekrem İmamoğlu'na bir ayar da Merdan Yanardağ'dan! "Genel başkanın takdiriyle geldi"

    2023 seçimlerinin yaklaşmasına rağmen 6'lı masada adaylık kaosu sürmeye devam ederken, Ekrem İmamoğlu ise adaylık için zemin yoklamaya devam ediyor. Son olarak Canan Kaftacıoğlu ile 'şizofren' kavgasına tutuşan Ekrem İmamoğlu'na bir darbe de CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ'dan geldi. Yanardağ katıldığı programda adeta İmamoğlu'nu yerden yere vurarak ayar verdi.

    takvim.com.tr
    Adaylık için zemin yoklayan Ekrem’e fondaş ayarı

    2023 seçimleri yaklaşmasına rağmen CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada adaylık kaosu sürüyor.



    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp, Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor.

    ADAYLIK İÇİN ZEMİN YOKLAYAN EKREM'E FONDAŞ AYARI | VIDEO


    Üstelik de bunu kimi zaman CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gazlayarak yapıyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın önünü açarak.



    Bir yandan da 2023 emelleri doğrultusunda hareket edip, genel başkanlarını hiçe sayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor.



        Yaşanan bu gelişmelerin ışığında CHP'nin fonladığı TELE 1 kanalında Merdan Yanardağ, adaylık için zemin yoklayan Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.



        GENEL BAŞKANIN TAKDİRİYLE GELDİ
        Genel Başkanın ve parti yönetiminin takdiriyle geldi hakkınıda verdi, iyi bir mücadele yürüttü ve bu seçim kazanıldı.



        KENDİ LAFINDA BONCUK ARAMASIN
        Ama seçimi kimse tek başına kazandığını zannetmesin. Kendi lafında kimse boncuk aramasın. Örneğin Tele 1 gibi bağımsız medya kuruluşları olmasaydı. Seçim kazanılabilir miydi? Hayır.



            ADAY OLMADIKLARINI İLAN ETSİNLER
            Fondaş Merdan Yanardağ bir diğer yayında ise, İmamoğlu ve Yavaş'a "İmamoğlu ve Mansur, Cumhurbaşkanı adayı olmadıklarını ilan etsin"çağrısında bulundu.



            GENEL BAŞKANA TARİHSEL BORÇ GEREĞİ
            Merdan Yanardağ açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;
            "Ama ilk olarak şunun yapılması gerekir, bir parti disiplini gereği, bir genel başkana tarihsel borç gereği hem Ekrem Bey'in hem de Mansur Yavaş'ın aday olmadıklarını bir dönem daha Ankara'yı ve İstanbul'u yönetmeye talip olduklarını ilan etmeleri gerekiyor."



            ANKET REZALETİNE SON VERİN
            Ya şu anket rezaletine son vermeleri gerekiyor. Başka adayları biz ölçebiliriz.



                EKREM İLE KEMALCİ CANAN KAPIŞMIŞTI
                Adaylık yarışı CHP'yi parçalamıştı. Aldığı cezalar nedeniyle hakkında siyasi yasak getirilen CHP'nin hukuken yok hükmündeki İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" diyerek ağır hakaret savurduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il binası basacak kadar öfkeden deliye döndüğü kavgada perde arkası ortaya çıkmıştı. İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kavga adım adım nasıl yaşandığını,kavgada tansiyonun ne durumda olduğunun arkasını takvim.com.tr CHP kulislerinden öğrenmişti. İşte adaylık kavgasının perde arkası.



                Tarih: 13 Kasım 2022. Takvim gazetesi güne damga vuran manşetiyle CHP'deki "başkanlar kavgası"nı deşifre etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarı'ndaki köşkünün "otomobil girişi" protokolünü değiştirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun araçlarının plakasını listeden silmişti.

                PROTOKOL KAVGASI HABERİMİZ İÇİN TIKLAYIN

                Kılıçdaroğlu'na rağmen 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek taht oyunları çeviren İmamoğlu'nun "plaka operasyonu" resmen "isyan bayrağı açtı" şeklinde yorumlanmış, partisinin lideri ve il başkanını engellerken köşkünün protokol girişini İyi Partili isimlere açtırması mesaj olarak değerlendirilmişti.Takvim'in bu haberi CHP'deki başkanlar savaşının da ilk habercisiydi.

                Tarih: 19 Kasım 2022. Takvim Gazetesi hiçbir yerde olmayan bomba bir manşetle daha çıktı. "Pazartesi sır ziyaret" başlıklı haberde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yarışında gaza bastığını, dümeni Ankara'ya kırarak önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le sonra da 2 önemli yabancı isimli görüştüğünü duyurdu.


                    SIR ZİYARET HABERİMİZ İÇİN TIKLAYIN

                    VE KAVGA PATLAR!
                    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun araç protokol girişi operasyonu, ardından adaylık için yoğun kulis sürecini başlattığı dönemde CHP'deki kaynayan kazan da taşmış, iddialar havada uçuşmaya başlamıştı.

                    Takvim Gazetesi 23 Kasım 2022 günkü birinci sayfasında Kılıçdaroğlu ile kavgada İmamoğlu'nun yeni bir cephe açtığını duyurmuştu."Sen kendi işine bak" başlık haberde, İmamoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun kapısını çaldığı, adaylık için destek aradığı fakat "Sen git belediye başkanlığı yap" cevabını aldığı kulisini yazdı. Bu kulis, Takvim'in "İmamoğlu, protokol listesinden Kaftancıoğlu'nu çıkardı" haberini de doğruluyordu.

                    KAVGANIN İLK KULİSİ
                    İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasındaki kavganın perde arkası geçtiğimiz hafta içinde de medyaya düştü. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, kavgadan ilk detayları köşesine taşıdı. Kasım ayının ilk haftası İstanbul'da lüks bir otelin lobisinde İmamoğlu, Kaftancıoğlu ile görüşüp adaylık yolunda kendisine destek vermesini istedi. İddiaya göre İmamoğlu, "Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?" diye bastırdı. Ancak aldığı cevapla sarsıldı. İmamoğlu'nun buyurgan dille konuşmasından rahatsız olan Kaftancıoğlu, "Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma" dedi.

                    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrından son derece rahatsız olan Kaftancıoğlu o kadar çılgına döndü ki, intikamını ilginç bir yöntemle aldı. Ekrem İmamoğlu'nun yeğeni (dayısının oğlu) ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan'ı yanına çağırıp, "Söyle ona işine baksın, belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın" diye mesaj yolladı.

                        HAKARET BOMBASI DÜŞTÜ!
                        Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de önceki gün (26 Kasım) köşesinde İmamoğlu-Kaftancıoğlu kavgasından yeni detayları yazdı. İmamoğlu'na yönelik öfkesi dinmeyen Kaftancıoğlu, İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında saydırdıkça saydırmaya başladı. Hakaretlerin havada uçuştuğu konuşmasında İmamoğlu'na "şizofren" diyen Kaftancıoğlu, sözlerinin o toplantıda bulunan İmamoğlu'na yeğeni Ufuk İnan tarafından ulaştırılacağını da hesap ediyordu. Övür'ün yazısında da yer verdiği kulise göre, Ufuk İnan hemen İmamoğlu'nu arayıp Kaftancıoğlu'nun kendisine "şizofren" gibi sözlerle hakaret ettiğini aktardı.

                        Aldığı ceza nedeniyle hukuken yok hükmünde olmasına rağmen halen CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevine devam eden Canan Kaftancıoğlu'nun "şizofren" hakaretini yeğeni Ufuk İnan'dan duran Ekrem İmamoğlu, apar topar İstanbul CHP binasına baskına gitti ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. CHP kulislerine göre, İmamoğlu odada Kaftancıoğlu'nu bulamamıştı. Sözlerinin İmamoğlu'na ulaşacağını bilen Kaftancıoğlu tedbirini almış, il binasını terk etmişti. Hatta İmamoğlu'na hakaretleri "şizofren" ile de sınırlı değil, "aptal" ve "müteahhit kafalı" sözlerine CHP'liler artık alışmıştı bile.

                        SON KULİS TAKVİM.COM.TR'DEN!: ODA BASMADAN EVVEL TELEFONLA KAPIŞTILAR
                        CHP kulislerinden sızan yeni iddialar, Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasındaki büyük kavganın da boyutunun ciddi noktaya geldiğini gösteriyor. Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, İmamoğlu'nun İstanbul CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu. Yeğeni Ufuk İnan'ın "Kaftancıoğlu sizin için 'aptal', "müteahhit kafalı' ve 'şizofren' diyor" diyerek haber vermesi üzerine İmamoğlu hemen telefona sarılıp Kaftancıoğlu'na "Sen benim arkamdan nasıl böyle konuşursun" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.

                        EKREM KOVALIYOR CANAN KAÇIYOR!
                        Gerilim telefonda daha da tırmandı, İmamoğlu "Bekle oraya geliyorum" dedi, telefonlar karşılıklı birbirlerinin suratına kapatıldı. Kaftancıoğlu'nun sözleri İmamoğlu'nu çılgına döndürmüştü. Hemen apar topar İstanbul CHP il binasında Kaftancıoğlu'na "haddini bildirmek" için yola çıktı. Kaftancıoğlu da önlemini alıp İmamoğlu gelmeden CHP il binasını terketti. Odasını basıp Kaftancıoğlu'nu bulamayınca CHP il binasında ortalık yerde saydıran İmamoğlu, kişiliğine hakaret edecek kadar kılıcı çeken Kaftancıoğlu'ndan henüz öfkesini gideremediği, Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu ile konuşmaktan kaçtığı öğrenildi. İstanbul'daki iki CHP'li başkanın kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise dikkat çekici. İmamoğlu'nun adaylık ısrarından rahatsızlık olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tansiyonu düşmeyen kavgada duygularının Canan Kaftancıoğlu'ndan yana olduğu ancak gerilimin büyümesinden de endişe ettiği konuşuluyor.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Başkan Erdoğan’dan EYT ve asgari ücret zammı görüşmesi
                        Haberler Güncel Adaylık için zemin yoklayan Ekrem İmamoğlu'na bir ayar da Merdan Yanardağ'dan! "Genel başkanın takdiriyle geldi"
                            SON DAKİKA