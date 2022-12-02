Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı





MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANI HAYRETTİN KURT OLDU

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 2. Başkanlığına 26-09-2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt atanmıştır.