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    • 03.12.2022 00:29
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    • 03.12.2022 00:29
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    Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    03.12.2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince Muhittin Özdemir atandı.

    Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

    03.12.2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



    TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ATAMA
    Buna göre; Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince Muhittin Özdemir atandı.



    MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANI HAYRETTİN KURT OLDU
    Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 2. Başkanlığına 26-09-2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt atanmıştır.
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