Adaylık savaşının geldiği son nokta! Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ı işaret ededursun İYİ Parti 'masanın sahibi benim' diyor: Akşener'den olay sözler

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
KASIM'A YETİŞMEDİ 3 ARALIK'I İŞARET ETTİ
Kılıçdaroğlu, ABD dönüşü "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" şeklinde bir açıklama yaparak güçlü bir şekilde aday olmak istediğini yinelemişti.
Ancak Kasım ayının sonuna doğru geldiğimiz şu vakitlerde Kılıçdaroğlu cephesinden hala somut bir açıklama gelmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.
Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım'a yetişmediğini itiraf ederek bu kez Aralık ayını işaret etti, "3 Aralık'ı bekleyin" dedi.
"MASANIN SAHİBİ BİZİZ, İYİ PARTİ"
Gözler 3 Aralık'a, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına çevrilmişken İYİ Parti'den dikkat çeken bir adım geldi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin genel başkanı Meral Akşener'in "Altılı masanın sahibi biziz, İyi Parti" dediğini aktardı.