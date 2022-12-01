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    • 02.12.2022 00:06
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    Adaylık savaşının geldiği son nokta! Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ı işaret ededursun İYİ Parti 'masanın sahibi benim' diyor: Akşener'den olay sözler

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada adaylık kaosu sürüyor. ABD ve Lonra'da icazet yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu "3 Aralık'ı bekleyin" çıkışında bulundu. Bu çağrı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her fırsatta veto eden İYİ Parti'den manidar bir adım geldi. Partinin Sözcüsü Kürsad Zorlu, "Altılı masanın sahibi biziz, İyi Parti" dediğini aktardı. Akşener'in CHP'ye ağır göndermeler içeren bu sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer masa üyelerinin vereceği cevap ise şimdiden merak konusu oldu. Takvim.com.tr detayları sizşer için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’den CHP’ye: Altılı masanın sahibi biziz

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.

    ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    KASIM'A YETİŞMEDİ 3 ARALIK'I İŞARET ETTİ
    Kılıçdaroğlu, ABD dönüşü "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" şeklinde bir açıklama yaparak güçlü bir şekilde aday olmak istediğini yinelemişti.

    Ancak Kasım ayının sonuna doğru geldiğimiz şu vakitlerde Kılıçdaroğlu cephesinden hala somut bir açıklama gelmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

    Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım'a yetişmediğini itiraf ederek bu kez Aralık ayını işaret etti, "3 Aralık'ı bekleyin" dedi.



    "MASANIN SAHİBİ BİZİZ, İYİ PARTİ"
    Gözler 3 Aralık'a, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına çevrilmişken İYİ Parti'den dikkat çeken bir adım geldi.

    İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin genel başkanı Meral Akşener'in "Altılı masanın sahibi biziz, İyi Parti" dediğini aktardı.
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        Haberler Güncel Adaylık savaşının geldiği son nokta! Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ı işaret ededursun İYİ Parti 'masanın sahibi benim' diyor: Akşener'den olay sözler
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