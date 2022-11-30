6'lı masadaki "kulak çekme" krizinde İyi Parti karıştı! Yavuz Ağıralioğlu'ndan Meral Akşener'e sandık cevabı: "Seçmen siyasetin kulağını sandıkta çeker"

6'lı masanın iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti'nin arası açıldı. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ile CHP'li Engin Altay arasında çıkan 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgası son olarak 'kulak çekme' taleplerine kadar gitti.
MERAL AKŞENER'DEN YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA SERT SÖZLER | VİDEO İZLE
Konuyla ilgili bugün İyi Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Meral Akşener, CHP'li Engin Altay'ın, 'Kulağı çekilmeli' dediği Ağıralioğlu'nu ima ederek, "Bu seçim milletimiz için ya köprüden önce son çıkış, ya da devam eden yıkımın son halkası demektir. Böylesine önemli bir süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, dayanışma ruhumuzu hedef alanlara, yolumuza tuzaklar kuranlara karşı birlikte ve dimdik durmalı, kutlu hedefimiz etrafında sımsıkı kenetlenmeliyiz. Merhum düşünce insanımız Galip Erdem'in dediği gibi; Türk milletini sevmekte birleşenler birbirlerini sevmeye mecburdurlar. Herkes bilmelidir ki hiçbir kardeşimizin bir diğerinin kalbini kırmaya hakkı olmadığı gibi, kaybedeceğimiz ya da vazgeçeceğimiz tek bir dava arkadaşımız da yoktur. Üzerine basarak vurgulamak isterim ki İYİ'ler ailesinin temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır." dedi.
"SEÇMEN, VAZİFESİNİ DOĞRU YAPMAYAN SİYASETİN KULAĞINI SANDIKTA ÇEKER"
Toplantı sonrası açıklama yapan Ağıralioğlu ise, Akşener'e cevap niteliğinde açıklamalarda bulunarak parti içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi.
Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile yaşadıkları tartışmaya ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:
"Biz kişilerle ilgili rezervlerle yürümüyoruz. 'Kazanacak aday sadece seçimi kazanacak değil, memleketi kazanacak aday, sadece kendi taraftarlarını değil bütün millete huzur verecek aday' diyoruz. Dört yıldır bir adaya elbise dikiyoruz. Şahısların üzerinde bir tartışma olmasını istemiyoruz. Koltuğa kimin değil, neyin oturacağını konuşuyoruz. Koltuğa merhamet, nezaket ve bütün farklılıkları kucaklayacak zenginlikte bir şefkat oturacak. Demokrasilerde vazifesini yapmayanların kulağını sadece millet çeker. Seçmen, vazifesini doğru yapmayan siyasetin kulağını sandıkta çeker."