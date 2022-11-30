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    • 30.11.2022 21:59
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    6'lı masadaki "kulak çekme" krizinde İyi Parti karıştı! Yavuz Ağıralioğlu'ndan Meral Akşener'e sandık cevabı: "Seçmen siyasetin kulağını sandıkta çeker"

    Son dakika haberi! 6'lı masadaki adaylık krizi devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden CHP ve İyi Parti arasında başlayan "kulak çekme" krizi de büyüyerek devam ediyor. Grup Toplantısında, CHP'li Engin Altay'ın, 'Kulağı çekilmeli' dediği Ağıralioğlu'nu ima ederek,"Yufka yüreklilerin kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır." dedi. Toplantı sonrası açıklama yapan Ağıralioğlu ise, Akşener'e cevap niteliğinde açıklamalarda bulunarak parti içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kulak çekme krizinde İyi Parti karıştı!

    6'lı masanın iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti'nin arası açıldı. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ile CHP'li Engin Altay arasında çıkan 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgası son olarak 'kulak çekme' taleplerine kadar gitti.

    MERAL AKŞENER'DEN YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA SERT SÖZLER | VİDEO İZLE

    Konuyla ilgili bugün İyi Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Meral Akşener, CHP'li Engin Altay'ın, 'Kulağı çekilmeli' dediği Ağıralioğlu'nu ima ederek, "Bu seçim milletimiz için ya köprüden önce son çıkış, ya da devam eden yıkımın son halkası demektir. Böylesine önemli bir süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, dayanışma ruhumuzu hedef alanlara, yolumuza tuzaklar kuranlara karşı birlikte ve dimdik durmalı, kutlu hedefimiz etrafında sımsıkı kenetlenmeliyiz. Merhum düşünce insanımız Galip Erdem'in dediği gibi; Türk milletini sevmekte birleşenler birbirlerini sevmeye mecburdurlar. Herkes bilmelidir ki hiçbir kardeşimizin bir diğerinin kalbini kırmaya hakkı olmadığı gibi, kaybedeceğimiz ya da vazgeçeceğimiz tek bir dava arkadaşımız da yoktur. Üzerine basarak vurgulamak isterim ki İYİ'ler ailesinin temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır." dedi.



    "SEÇMEN, VAZİFESİNİ DOĞRU YAPMAYAN SİYASETİN KULAĞINI SANDIKTA ÇEKER"
    Toplantı sonrası açıklama yapan Ağıralioğlu ise, Akşener'e cevap niteliğinde açıklamalarda bulunarak parti içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi.

    Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile yaşadıkları tartışmaya ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

    "Biz kişilerle ilgili rezervlerle yürümüyoruz. 'Kazanacak aday sadece seçimi kazanacak değil, memleketi kazanacak aday, sadece kendi taraftarlarını değil bütün millete huzur verecek aday' diyoruz. Dört yıldır bir adaya elbise dikiyoruz. Şahısların üzerinde bir tartışma olmasını istemiyoruz. Koltuğa kimin değil, neyin oturacağını konuşuyoruz. Koltuğa merhamet, nezaket ve bütün farklılıkları kucaklayacak zenginlikte bir şefkat oturacak. Demokrasilerde vazifesini yapmayanların kulağını sadece millet çeker. Seçmen, vazifesini doğru yapmayan siyasetin kulağını sandıkta çeker."

        CHP YANDAŞI MEDYA DA KAVGAYA GİRMİŞTİ
        Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında patlayan 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgasına CHP yandaşı medya da girdi.

        Son olarak İyi Partili Ağıralioğlu'nun "Ben 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz' derken seçmenin endişesini dile getirdim. Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Devlet düşmanlarına laf edemeyenler ben endişemi dile getirdiğim için üzerime atladılar" açıklamasıyla ipler iyice gerilmiş ve CHP'den sert bir tepki gelmişti.

        CHP'NİN TALEBİ: YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞI ÇEKİLSİN
        CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez." ifadeleriyle Akşener'in Ağıralioğlu'nu susturmasını talep etti.

        Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: Saçma sapan adam

        CHP YANDAŞI CAN ATAKLI'DAN YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA SERT SÖZLER: SAÇMA SAPAN BİR ADAM

        'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgasına CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı da dahil oldu. İYİ Parti'yi sert sözlerle hedef alan ataklı karşılıklı bu açıklamaların 6'lı masaya bir sabotaj olduğunu iddia etti.

        Can Ataklı şu ifadelerle Ağıralioğlu'na yüklendi;
        "İYİ Parti'de bir takım saçma sapan adamlar var bir tanesi bu Yavuz Ağıralioğlu. Eski BBP'li Muhsin Yazıcıoğlu öldükten sonra onu başkan yapacaklardı. Orada başka bir numara döndü o sırada Ağıralioğlu dışarıda kaldı... Sonra işte Meral Akşener ile beraberler…

        "BİRİNİN FİŞTEKLEMESİYLE YAPIYOR"
        Bana göre birinin fişteklemesi veya etkisi ile yapıyor. 'Kılıçdaroğlu aday olsa seçilemez' demek. Bu 6'lı masaya sabotaj."

        "ALTAY'IN AÇIKLAMASI DA SAÇMA"
        Engin Altay'ı da eleştiren Ataklı, "'Kulağı çekilsin' o da çirkin oldu. Saçma sapan bir laf." ifadeleriyle sabotaj iddiasını sürdürdü.

        İKİSİNİN DE KULAĞI ÇEKİLSİN: SABOTAJ VAR
        Ataklı, "Karşılıklı olarak sanki 6'lı masayı sabote etmek için uğraşıyorlar. Liderler bence herkesin kulağını çeksin." dedi.

        Öte yandan Ataklı adaylık meselesine ilişkin ise, "Kılıçdaroğlu aday falan olmuyor. Olmayacak. "kazanamaz" demiyorum olmaz. " ifadelerini kullandı.

        ALTAY VE AĞIRALİOĞLU ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI
        Geçtiğimiz haftalarda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç sert yanıt vermişti.

        Son olarak geçtiğimiz gün tek tekrar konuşan Ağıralioğlu, "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu..." demişti.

        ALTAY'DAN AĞIRALİOĞLU KIZDIRACAK SÖZLER! VİDEO İZLE

        Ağıralioğlu'nun açıklamalarına katıldığı canlı yayında cevap veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız böyle şeylere takılmaz, bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi.



            6'LI MASAYI GÖKLERE ÇIKARDI
            Açıklamalarına farklı bir boyut getiren Altay, "Bana sorsanız Temel Karamollaoğlu'nun kazanma şansı var mı diye ben yok demem ya da diğer genel başkanlar için denmemeli böyle bir şey. 6 liderin altısını da korumalıyız. Diğer partilerin kurmaylarından da bunu bekliyoruz." diyerek aday kavgası yapan 6'lı masayı göklere çıkardı.



            PEK HAYIRLI VE DE SAYGIN BİR HEVES DEĞİLDİR
            CHP'li Altay'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap veren Ağıralioğlu Altay ve CHP'nin siyasi anlayışını eleştirerek, "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz!" ifadelerini kullandı.

            CHP'nin kendilerini dinlemeleri gerektiğini belirten Ağıralioğlu, "Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı." şeklinde konuştu.

            "KİMİ KOYARSAM KAZANIRIM" KİBRİ KAYBETTİRİR
            Altay'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamalarıyla ilgili de tweet atan Ağırailoğlu, "Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz. Siyasette, "Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız." kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir.." dedi.

                YAVUZ AĞIRALİOĞLU: BEN SEÇMENİN ENDİŞESİNİ DİLLENDİRİYORUM
                Öte yandan Gelecek Partisi'ne yakın Karar TV'ye konuk olan Ağıralioğlu 'Kılıçdaroğlu kazanamaz' söylemini sürdürmüştü.

                Ben sağ seçmenin endişesini dile getiriyorum diyen Ağıralioğlu "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Çünkü Kılıçdaroğlu'nun karşısında kazanacağına inanıyor. " ifadelerini kullanarak "Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum." dedi.

                Ağıralioğlu şunları söyledi;
                "Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu eleştirinin merkezine oturacak olsam, böyle bir eleştiride kaygıda niye bulunayım ki? Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu ise benim sizin dediğiniz ithamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki; Acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım."

                DEVLET DÜŞMANLARINA ÇITI ÇIKMAYAN ADAMLAR
                Ağıralioğlu isim vermeden CHP'li Altay ve Özkoç'a "Nezaketsizliğe bakın, Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bana söylediklerinin 10'da birini devlet düşmanlarına söyleyemediler." ifadeleriyle yüklendi.

                Ağıralioğlu şunları söyledi;
                "Nezaketsizliğe bakın, Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bize demokrasi vaat edenlere bakın hele. Herkesin eli belinde. Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söylediklerinin 10'da 1'ini devlet düşmanlarına söyleyemediler. HDP'nin oyları var falan güzellemesinin arkasında 'soykırım var' diyenlere, 'devlet soykırım' yaptı diyenlere, 'devlet kimyasal silah kullanıyor' diyenlere, 'Türkiye narko devlet gibi davranıyor' diyenlere çıtı çıkmayanlar benim kaygımın üstüne atladılar. "

                KAVGA NASIL BAŞLADI
                İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu,katıldığı bir programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?' sorusuna "Endişemiz var, evet." yanıtını verdi.

                Daha sonra CHP kanadından sert bir yanıt geldi.



                "KRALDAN ÇOK KRALCI..."
                CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamada Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçladı.

                Altay, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem." ifadelerini kullandı.

                Engin Altay'ın bu sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi.

                "KRAL DA KRALCI DA DEĞİLİZ"
                Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz" cevabını verdi.



                Ağıralioğlu, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum." dedi.

                ÖZKOÇ TOPA GİRDİ
                Özkoç da topa girdi.

                CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "Bizim boğazımızda tam 9 tane boğum var. Biz o 9 boğuma dikkat ederek, seçerek konuşuyoruz. genel başkanların kararlı tutumunu zafiyete uğratacak hiçbir söylem doğru bir söylem değildir." ifadeleriyle Ağıralioğlu'na mesaj gönderdi.
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                Haberler Güncel 6'lı masadaki "kulak çekme" krizinde İyi Parti karıştı! Yavuz Ağıralioğlu'ndan Meral Akşener'e sandık cevabı: "Seçmen siyasetin kulağını sandıkta çeker"
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