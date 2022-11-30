6'lı masadaki "kulak çekme" krizinde İyi Parti karıştı! Yavuz Ağıralioğlu'ndan Meral Akşener'e sandık cevabı: "Seçmen siyasetin kulağını sandıkta çeker"

"BİRİNİN FİŞTEKLEMESİYLE YAPIYOR"

Bana göre birinin fişteklemesi veya etkisi ile yapıyor. 'Kılıçdaroğlu aday olsa seçilemez' demek. Bu 6'lı masaya sabotaj."

"ALTAY'IN AÇIKLAMASI DA SAÇMA"

Engin Altay'ı da eleştiren Ataklı, "'Kulağı çekilsin' o da çirkin oldu. Saçma sapan bir laf." ifadeleriyle sabotaj iddiasını sürdürdü.

İKİSİNİN DE KULAĞI ÇEKİLSİN: SABOTAJ VAR

Ataklı, "Karşılıklı olarak sanki 6'lı masayı sabote etmek için uğraşıyorlar. Liderler bence herkesin kulağını çeksin." dedi.

Öte yandan Ataklı adaylık meselesine ilişkin ise, "Kılıçdaroğlu aday falan olmuyor. Olmayacak. "kazanamaz" demiyorum olmaz. " ifadelerini kullandı.

ALTAY VE AĞIRALİOĞLU ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç sert yanıt vermişti.

Son olarak geçtiğimiz gün tek tekrar konuşan Ağıralioğlu, "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu..." demişti.

ALTAY'DAN AĞIRALİOĞLU KIZDIRACAK SÖZLER! VİDEO İZLE

Ağıralioğlu'nun açıklamalarına katıldığı canlı yayında cevap veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız böyle şeylere takılmaz, bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi.