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    İstanbul'da denizde kaza! Ahırkapı açıklarında gemiler çarpıştı! Kaza anı kamerada

    İstanbul Fatih Ahırkapı açıklarında, konteyner gemisi ile kuru yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile gemiler, Ahırkapı Demir Sahası’na demirletildi. Öte yandan kaza anı Burhan Dizman gemisindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kaza anında gemidekilerin büyük panik yaşadığı görülüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da gemiler çarpıştı

    İstanbul'un Fatih ilçesi Ahırkapı açıklarında, konteyner gemisi ile kuru yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi. Kaza anı Burhan Dizman gemisindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



    GEMİLER DEMİRLETİLDİ
    Fatih'teki Ahırkapı açıklarında, saat 20.30 sıralarında, 126 metre boyundaki Burhan Dizman isimli konteyner ile 147 metre boyundaki Turan C isimli kuru yük gemisi çarpıştı.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından gemilerin kurtarılması için Kurtarma-10 römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptan sevk edildi.

    Çarpışan gemiler, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.

    İstanbul Boğazı'nda kaza! Ahırkapı açıklarında gemi kazası kamerada

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da çatışan 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ve 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir. Çatışan gemiler İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda 2 Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-2 ve KURTARMA-10 Römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi" İfadelerine yer verildi.

        KAZA KAMERADA
        Öte yandan kaza anı Burhan Dizman gemisindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaza anında gemidekilerin büyük panik yaşadığı görülüyor.

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