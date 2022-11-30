Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin'in görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
TERÖR OPERASYONLARI MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA YAPILIYOR
Görüşmede Bakan Akar, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu belirterek, "Milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci Maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığı"nı bildirdi.
SİVİLLERE ZARAR VERİLMİYOR
Terörle mücadelede işbirliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını, bu kapsamda DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı işbirliğine hazır olunduğunu vurgulayan Akar, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını kaydetti.
ABD VE RUSYA'DAN TERÖRİSTLERİ KURTARMA PLANI: M4'ÜN GÜNEYİNE ÇEKİLİN
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin güney sınırı boyunca Suriye'nin kuzeydoğusunda batıdan doğuya uzanan alanda 30 kilometre derinlikte bir "Güvenlik Kuşağı" oluşturmaya yönelik planını hayata geçirmek için hazırlıklarını sürdürürken ilk hedefin Ayn el Arap (Kobani) ile Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat olması bekleniyor.
SON HAZIRLIKLAR TAMAM!
Mehmetçik, Suriye kuzeyinde terör örgütü YPG'ye ait çok sayıdan oktayı hedef alarak imha etti. Sevkiyatın sürdüğü bölgede Suriye Milli Ordusu da (SMO) son hazırlıklarını tamamladı.
PENÇE KILIÇ DARBESİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe Kılıç Harekâtı birinci haftasını tamamladı. Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma ateşleri ise sürüyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor.