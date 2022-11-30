Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü!

ABD VE RUSYA'DAN TERÖRİSTLERİ KURTARMA PLANI: M4'ÜN GÜNEYİNE ÇEKİLİN

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin güney sınırı boyunca Suriye'nin kuzeydoğusunda batıdan doğuya uzanan alanda 30 kilometre derinlikte bir "Güvenlik Kuşağı" oluşturmaya yönelik planını hayata geçirmek için hazırlıklarını sürdürürken ilk hedefin Ayn el Arap (Kobani) ile Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat olması bekleniyor.

SON HAZIRLIKLAR TAMAM!

Mehmetçik, Suriye kuzeyinde terör örgütü YPG'ye ait çok sayıdan oktayı hedef alarak imha etti. Sevkiyatın sürdüğü bölgede Suriye Milli Ordusu da (SMO) son hazırlıklarını tamamladı.

PENÇE KILIÇ DARBESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe Kılıç Harekâtı birinci haftasını tamamladı. Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma ateşleri ise sürüyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor.