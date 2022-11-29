Suriye'ye harekat ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtlıyor.
Kalın'ın açıklamalarından satır başları;
SURİYE'YE 5. HAREKAT NE ZAMAN?
Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı Türkiye her zaman hazır ve nazırdır ve operasyonlar dönem dönem devam eder. Bundan sonra da bu tür tehditler söz konusu olduğunda bu operasyonların zamanı zemini mekanı şekli kapsamı Türkiye tarafından belirlenir ve kendi önceliklerimiz çerçevesinde hayata geçirilir.
Bunların bugün mü yarın mı olacağını açıklamak gibi bir şeyimiz yok tabii ki elbette. Şunu bilmesi gerekir ki bütün teröristlerin diğer unsurların Türkiye bu tür tehdit algısını belli bir noktaya getirdikten sonra gereğini yapar.
"HER AN YAPILABİLİR"
Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek.
İKİ OPERASYONUN AYNI ANDA OLUR MU?
Hiç sıkıntı yok. TSK bu imkan ve kabiliyete sahiptir. İki olur başka yerlerde olur çok kapsamlı olur kısa süreli olur çok farklı şekillerde bu operasyonlar yapılabilir.
TERÖR ÖRGÜTÜ KİMLERLE İŞ TUTUYOR?
Terör örgütü YPG işine geldiğinde ABD, Rusya veya rejimle iş tutuyor.