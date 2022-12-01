Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin'in görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

TERÖR OPERASYONLARI MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA YAPILIYOR

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu belirterek, "Milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci Maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığı"nı bildirdi.



SİVİLLERE ZARAR VERİLMİYOR

Terörle mücadelede işbirliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını, bu kapsamda DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı işbirliğine hazır olunduğunu vurgulayan Akar, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını kaydetti.

ABD VE RUSYA'DAN TERÖRİSTLERİ KURTARMA PLANI: M4'ÜN GÜNEYİNE ÇEKİLİN

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin güney sınırı boyunca Suriye'nin kuzeydoğusunda batıdan doğuya uzanan alanda 30 kilometre derinlikte bir "Güvenlik Kuşağı" oluşturmaya yönelik planını hayata geçirmek için hazırlıklarını sürdürürken ilk hedefin Ayn el Arap (Kobani) ile Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat olması bekleniyor.

SON HAZIRLIKLAR TAMAM!

Mehmetçik, Suriye kuzeyinde terör örgütü YPG'ye ait çok sayıdan oktayı hedef alarak imha etti. Sevkiyatın sürdüğü bölgede Suriye Milli Ordusu da (SMO) son hazırlıklarını tamamladı.

PENÇE KILIÇ DARBESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe Kılıç Harekâtı birinci haftasını tamamladı. Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma ateşleri ise sürüyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Marenaz ve Minak bölgeleri savaş uçaklarıyla vuruldu. Obüs bataryaları ise terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK, Suriye'nin kuzeyinde de askeri sevkiyata başladı.

ŞEHBA İŞGAL ALTINDA

Suriye'nin kuzeyinde Şehba Mıntıkası olarak bilinen ve terör örgütü PKK/YPG tarafından 2016 yılında sözde Şehba Kantonu olarak ilan edilen bölgedeki terör hedefleri de TSK tarafından birer birer imha ediliyor.

Menbiç, Teşrin, Arima ve Tel Rıfat bölgelerini kapsayan bölge yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün işgalinde bulunuyor.

Fırat Nehri'nin doğu ve batısında bulunan sözde kantonları birbirine bağlamak ve örgütün Türkiye sınırı boyunca uzanan terör koridoru hayalini gerçekleştirmek için ilan edilen Şehba bölgesindeki yüzlerce köyü PKK/YPG esaret altında tutuyor.

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA

Sınırın sıfır noktasında inşa edilen askeri üslerde SMO savaşçıları 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Savaşçılar ellerindeki dürbünlerle sürekli düşman mevzilerini gözetliyor.

Halep şehir merkezine yarım saat uzaklıkta bulunan bu bölgede çoğunluğu Afrin'den çıkan siviller olmak üzere yüzbinlerce kişi yaşıyor. Cephe hattında bulunan köyler ise sadece askeri amaçlı kullanıyor, siviller yaşamıyor.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAPSEDİLECEK

SMO savaşçıları ile PKK/YPG'li teröristler arasında zaman zaman taciz ateşleri ve sıcak çatışmalar yaşanıyor. SMO savaşçıları Şehba Mıntıkasını terör örgütünden temizlemek için kara harekatına hazırlanıyor.

Şehba bölgesinin terör örgütünden temizlenmesi ile Halep'in kuzeyinde PKK/YPG varlığı son bulacak. Terör örgütü Fırat nehrinin doğusuna hapsedilecek.

AKAR SINIR HATTINDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinde gece boyunca gerçekleştirdiği mesaisinin ardından sabah da Hakkâri sınır hattına hareket etti.

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkâri/ Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Akar, buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

MEHMETÇİK DAİMA HAZIR

Kış aylarına girilmesiyle birlikte bölgedeki hava şartları da çetin bir hâle geldi. Binlerce metrelik rakımda görev yapan Mehmetçik, yer yer karlı arazide de operasyonlarını icra ediyor. Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde ise gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı bir hava mevcut.

Komandolar ve Özel Kuvvet unsurları, yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin daraldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bir bölgede görevlerini yerine getiriyor.

'GERİ ÇEKİLİN' BASKISI

TSK'nın kara harekâtındaki kararlılığını dikkate alan ABD ve Rusya da Türkiye'nin talebini kabul ettirmek için terör örgütü PYD/YPG'ye sınır hattından 30 kilometre geri çekilmesi konusunda baskıyı arttırdı.

TSK'nın, Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik operasyonları bölgeye yayılırken özellikle Ayn el Arap ve çevresinde etkili oluyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) ise Tel Rıfat bölgesinde sızma eylemleri ile örgüte zayiat verdiriyor. TSK da olası harekât bölgelerine yönelik sevkiyat için hazırlıklarını devam ettiriyor.

Kara harekatında sınır hattında yer alan Ayn el Arab'ın yanı sıra Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat'ın hedef alınması bekleniyor. Terör örgütünün Afrin ve çevresi ile Azez bölgesine yönelik saldırılarına son vermek için stratejik önemdeki Tel Rıfat'ın öncelikli hedef olarak ele alındığı, bu kapsamda bölgedeki Rus askeri uzmanlarla konunun istişare edildiği ileri sürüldü.

KAMIŞLI'DA GÖRÜŞTÜLER

TSK'nın hazırlığı sürerken Rusya ile ABD'nin Suriye'deki siyasi ve askeri uzmanlarının, harekâtı önlemeye yönelik girişimlerini arttırması da dikkat çekiyor. Türkiye'nin bölgede 30 kilometre derinlikte bir alanda "Güvenli Bölge" oluşturulması talebini uygulayarak harekâtın önüne geçmek için örgütün üst düzey kadrosu ile Kamışlı'da görüşmeler yapıldı.

M-4 KARAYOLU TEKLİFİ

Bölgedeki kaynaklara göre Rusya, PYD'ye, Türkiye'nin harekâttan vazgeçmesi için yeni bir teklif sundu. Rusya, PYD'den Türkiye sınır hattındaki tüm askeri varlığını Türkiye-Rusya ve ABD arasında daha önce yapılan anlaşma kapsamında M-4 Karayolu çizgisine çekmesi ve tüm bölgeyi rejime bırakmasını istedi. Örgütün teklifi kabul etmesi halinde terk edilecek bölgeye rejim askerinin yanı sıra Rus askerleri konuşlanacak.

ABD TEKLİFİ İDDİASI

Rusya, planını kabul ettirmek için baskıyı artırırken, ABD'nin de örgüte benzer bir teklif götürdüğü ileri sürüldü. Örgütten 30 kilometrelik derinlikteki bölgeyi boşaltmasını isteyen ABD yönetimi, bu bölgeye ABD askerlerinin konuşlanmasını talep etti. Plana Ankara'nın mesafeli yaklaştığı ve olumsuz baktığı öğrenildi.

ALTI KEZ SEVKİYAT

ABD'nin bölgeye askeri takviyesi sürüyor. Haseki kırsalına asker ve silah takviyesi yapıldı. Irak'ın El Velid Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye giren silah ve zırhlı araç yüklü yaklaşık 100 TIR, Tel Bedir bölgesindeki ABD üslerine konuşlandırıldı. Son bir ayda ABD bölgeye Irak üzerinden altı kez sevkiyat gerçekleştirdi.

KİLİDİ KAPATMAKTA KARARLIYIZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit operasyonunun yönetildiği Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na gitti. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Akar, şunları söyledi: Gerek Irak'ın kuzeyi gerekse Suriye'nin kuzeyindeki tüm operasyonlarda tek hedefimizin teröristler olduğunu söylüyoruz. Biz ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Terör belasından sadece biz değil dost ve kardeş komşu ülkeler de kurtulmuş olacak. Bu kilidi kapatmakta kararlıyız.

Akar, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine Mehmetçiğe yönelik hain saldırının hesabının sorulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İLK DARBE FIRAT KALKANI

Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyine ilk harekatını 24 Ağustos 2016'da düzenledi.

"Fırat Kalkanı" adı verilen operasyon kapsamında TSK'ya ait tank birlikleri Suriye'nin kuzeyine girdi.

Operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında, Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçe merkezi DEAŞ'tan kurtarıldı.

Harekatla, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 gün içinde terörden arındırıldı, 29 Mart 2017'de harekatın başarıyla tamamlandığını açıklandı.

Mehmetçik ve SMO askerleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 aylık sürede 3 bin 936'sı DEAŞ, 1976'sı PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 bin 912 teröristi etkisiz hale getirdi.

Harekatla, teröristler tarafından bölgeye döşenen 18 bin 796 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Bölgenin güvenliğini sağlanmasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü.

"ZEYTİN DALI HAREKATI" 72 UÇAKLA BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Ocak 2018'deki hedefi bu kez Hatay ilinin karşısında, Suriye'nin kuzeybatısında terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Afrin oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 Türk askeri anısına 72 savaş uçağı havalandı, aynı gün 17.00'de terör hedefleri bombalanmaya başladı.

"Zeytin Dalı" adı verilen harekatta Mehmetçik sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyeti gösterirken, terör örgütü işgal ettiği bölgelerde sivilleri kalkan yaparak harekatı engellemeye çalıştı.

Harekatın en önemli ayaklarından birini Şeran beldesindeki Burseya Dağı'nın 28 Ocak'ta ele geçirilmesi oluşturdu.

Operasyonda 1 Şubat 2018'de Bülbül belde merkezi, 3 Mart 2018'de Racu belde merkezi, 4 Mart'ta Şeyh Hadid belde merkezi, 6 Mart 2018'de Şeran beldesi ve 8 Mart 2018'de ise Cinderes belde merkezi, TSK ve SMO askerlerince YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

HAREKATLA 7 BİN 172 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Başkan Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, Afrin ilçe merkezinin, TSK desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensuplarınca tamamen kontrol altına alındığını, tamamen teröristlerden arındırıldığını duyurdu.

Zeytin Dalı harekatıyla 7 bin 172 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede terör örgütü PKK/YPG tarafından döşenen 2 bin 289 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi.

Afrin ilçe merkezinin terörden temizlenmesiyle tamamlanan operasyonda 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta, TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.

Bölgenin güvenliğinin sağlanmasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü.

"BARIŞ PINARI HAREKATI" 9 EKİM 2019'DA BAŞLADI

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı bu sefer 9 Ekim 2019'da "Barış Pınarı Harekatı"nı başlattı.

Mehmetçik operasyonun ilk gününde saat 22.30'da Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaptı.

Harekatın dördüncü gününde Rasulayn ilçe merkezi, beşinci gününde de Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi. Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

Başkan Erdoğan ve eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 17 Ekim 2019'da Ankara'da yaptıkları görüşmede, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekatına 120 saat ara verilmesi konusunda mutabakata vardı. Bu sürede çok sayıda YPG/PKK'lı, Rasulayn'dan Haseke'ye tahliye edildi.

Harekat kapsamında 3 bin 829 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede güvenliği sağlaması, teröristler tarafından döşenen 1185 mayın ve el yapımı patlayıcıyı imhasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü.

Bunların yanı sıra Astana anlaşmaları gereği ateşkes gözlem misyonu için İdlib'de bulunan Türk askerlerine karşı 27 Şubat 2020'de düzenlediği hava saldırısı sonrası Türkiye, karşı operasyon başlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde yaptığı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı"nın başladığını açıkladı.

Harekat kapsamında İHA ve SİHA'ları etkin bir şekilde kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kısa süre içerisinde rejim ve terör örgütü PKK/YPG unsurlarına ağır kayıplar yaşattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib müzakereleri konusunda Kremlin Sarayı'nda 5 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından İdlib'de ateşkes kararı alındı.