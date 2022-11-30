Komandolar terör örgütü PKK’nın inlerine giriyor! İşte o görüntüler

KÖKÜNÜ KAZIMAYA DEVAM

Bakanlık görüntüleri paylaştığı o açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kahraman #Komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor! Korkusuzca ve fedakârca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun!"

KARA HAREKATI ANA MESELESİ

Öte yandan mehmetçik terör örgütü PKK'yı kaynağında kurutmak için yeni bir harekatının hazırlığı içinde Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedefleri imha edilirken, Başkan Erdoğan son TBMM Grup toplantısında 3 bölgeyi işaret etti ve net bir şekilde kara harekatının sinyalini verdi.

"KARADAN DA TEPELERİNE BİNECEĞİZ"

AK Parti TBMM Grup toplantısında konuşan ve Türkiye topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarının tamamını güvenlik şeridi ile kapatma kararlılıklarının her zamankinden bugün daha güçlü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Aynularab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz." dedi.