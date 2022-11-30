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    • 30.11.2022 14:27
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    Komandolar terör örgütü PKK'nın inlerine giriyor! İşte o görüntüler

    Terör ögütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Pençe Kılıç Harekatı ile teröristlerin tepesine bomba yağarken kara harekatının hazırlıkları da sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı komandoların terör inlerine girdiği görüntüleri paylaştı. Açıklamada, " Korkusuzca ve fedakârca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun!" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Komandolar terör örgütü PKK’nın inlerine giriyor! İşte o görüntüler

    Kahraman mehmetçik terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

    Pençe Kılıç Harekatı ile teröristlerin tepesine bomba yağarken kara harekatının hazırlıkları da sürüyor.

    İNLERİNE GİRİYORUZ
    Milli Savunma Bakanlığı komandoların terör inlerine girdiği görüntüleri paylaştı. Açıklamada, "Korkusuzca ve fedakârca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun!" ifadelerine yer verildi.

    KÖKÜNÜ KAZIMAYA DEVAM
    Bakanlık görüntüleri paylaştığı o açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    "Kahraman #Komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor! Korkusuzca ve fedakârca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun!"

    KARA HAREKATI ANA MESELESİ
    Öte yandan mehmetçik terör örgütü PKK'yı kaynağında kurutmak için yeni bir harekatının hazırlığı içinde Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedefleri imha edilirken, Başkan Erdoğan son TBMM Grup toplantısında 3 bölgeyi işaret etti ve net bir şekilde kara harekatının sinyalini verdi.

    "KARADAN DA TEPELERİNE BİNECEĞİZ"
    AK Parti TBMM Grup toplantısında konuşan ve Türkiye topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarının tamamını güvenlik şeridi ile kapatma kararlılıklarının her zamankinden bugün daha güçlü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Aynularab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz." dedi.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin tehditleri sınırların ötesinde karşılama ve yok etme stratejisini hayata geçirmek için gereken faaliyetleri yürüttüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yaptığı harekatlar ile güvenli hale getirdiği bölgelerden kesinlikle rahatsızlık duymasınlar, tam tersine bizim attığımız bu adımlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de güvence altına alacaktır. Sınırları içindeki diğer devletlerin varlığından, envaiçeşit terör örgütünün faaliyetinden rahatsız olmayanların Türkiye'ye karşı farklı tavır sergilemeleri, kendi halklarıyla yönetimlerinin bağlarını zayıflatmaktan öte anlam taşımaz. Bizim tek derdimiz kendi vatandaşlarımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli, huzurlu, müreffeh geleceğini inşa etmektir."

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        Haberler Güncel Komandolar terör örgütü PKK'nın inlerine giriyor! İşte o görüntüler
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