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    • 28.11.2022 09:47
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    • 28.11.2022 09:47
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    Kara harekatı için son hazırlıklar: Suriye'nin kuzeyine askeri sevkiyat! ABD ve Rusya'dan teröristleri kurtarma planı: M4'ün güneyine çekilin

    Taksim'de meydana gelen bombalı saldırının ardından 'Pençe-Kılıç' harekatıyla terör mevzileri havadan imha edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun kara harekatıyla sürdürüleceğini açıklamıştı. Harekat öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyine askeri sevkiyata başladı. Sınır ötesinde ise; ABD ve Rusya terör örgütü PYD/YPG'nin M4 karayolunun güneyine geri çekilmesi için ikna çalışmalarını sürdürüyor.

    takvim.com.tr
    ABD ve Rusya’dan teröristleri kurtarma planı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin güney sınırı boyunca Suriye'nin kuzeydoğusunda batıdan doğuya uzanan alanda 30 kilometre derinlikte bir "Güvenlik Kuşağı" oluşturmaya yönelik planını hayata geçirmek için hazırlıklarını sürdürürken ilk hedefin Ayn el Arap (Kobani) ile Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat olması bekleniyor.

    SON HAZIRLIKLAR TAMAM!
    Mehmetçik, Suriye kuzeyinde terör örgütü YPG'ye ait çok sayıdan oktayı hedef alarak imha etti. Sevkiyatın sürdüğü bölgede Suriye Milli Ordusu da (SMO) son hazırlıklarını tamamladı.

    PENÇE KILIÇ DARBESİ
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe Kılıç Harekâtı birinci haftasını tamamladı. Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma ateşleri ise sürüyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor.

    Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Marenaz ve Minak bölgeleri savaş uçaklarıyla vuruldu. Obüs bataryaları ise terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK, Suriye'nin kuzeyinde de askeri sevkiyata başladı.

    ŞEHBA İŞGAL ALTINDA
    Suriye'nin kuzeyinde Şehba Mıntıkası olarak bilinen ve terör örgütü PKK/YPG tarafından 2016 yılında sözde Şehba Kantonu olarak ilan edilen bölgedeki terör hedefleri de TSK tarafından birer birer imha ediliyor.

    Menbiç, Teşrin, Arima ve Tel Rıfat bölgelerini kapsayan bölge yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün işgalinde bulunuyor.

        Fırat Nehri'nin doğu ve batısında bulunan sözde kantonları birbirine bağlamak ve örgütün Türkiye sınırı boyunca uzanan terör koridoru hayalini gerçekleştirmek için ilan edilen Şehba bölgesindeki yüzlerce köyü PKK/YPG esaret altında tutuyor.

        SINIRIN SIFIR NOKTASINDA
        Sınırın sıfır noktasında inşa edilen askeri üslerde SMO savaşçıları 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Savaşçılar ellerindeki dürbünlerle sürekli düşman mevzilerini gözetliyor.

        Halep şehir merkezine yarım saat uzaklıkta bulunan bu bölgede çoğunluğu Afrin'den çıkan siviller olmak üzere yüzbinlerce kişi yaşıyor. Cephe hattında bulunan köyler ise sadece askeri amaçlı kullanıyor, siviller yaşamıyor.

        FIRAT'IN DOĞUSUNA HAPSEDİLECEK
        SMO savaşçıları ile PKK/YPG'li teröristler arasında zaman zaman taciz ateşleri ve sıcak çatışmalar yaşanıyor. SMO savaşçıları Şehba Mıntıkasını terör örgütünden temizlemek için kara harekatına hazırlanıyor.

        Şehba bölgesinin terör örgütünden temizlenmesi ile Halep'in kuzeyinde PKK/YPG varlığı son bulacak. Terör örgütü Fırat nehrinin doğusuna hapsedilecek.

            AKAR SINIR HATTINDA
            Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinde gece boyunca gerçekleştirdiği mesaisinin ardından sabah da Hakkâri sınır hattına hareket etti.

            Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkâri/ Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Akar, buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

            MEHMETÇİK DAİMA HAZIR
            Kış aylarına girilmesiyle birlikte bölgedeki hava şartları da çetin bir hâle geldi. Binlerce metrelik rakımda görev yapan Mehmetçik, yer yer karlı arazide de operasyonlarını icra ediyor. Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde ise gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı bir hava mevcut.

                Komandolar ve Özel Kuvvet unsurları, yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin daraldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bir bölgede görevlerini yerine getiriyor.

                'GERİ ÇEKİLİN' BASKISI
                TSK'nın kara harekâtındaki kararlılığını dikkate alan ABD ve Rusya da Türkiye'nin talebini kabul ettirmek için terör örgütü PYD/YPG'ye sınır hattından 30 kilometre geri çekilmesi konusunda baskıyı arttırdı.

                TSK'nın, Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik operasyonları bölgeye yayılırken özellikle Ayn el Arap ve çevresinde etkili oluyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) ise Tel Rıfat bölgesinde sızma eylemleri ile örgüte zayiat verdiriyor. TSK da olası harekât bölgelerine yönelik sevkiyat için hazırlıklarını devam ettiriyor.

                Kara harekatında sınır hattında yer alan Ayn el Arab'ın yanı sıra Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat'ın hedef alınması bekleniyor. Terör örgütünün Afrin ve çevresi ile Azez bölgesine yönelik saldırılarına son vermek için stratejik önemdeki Tel Rıfat'ın öncelikli hedef olarak ele alındığı, bu kapsamda bölgedeki Rus askeri uzmanlarla konunun istişare edildiği ileri sürüldü.

                    KAMIŞLI'DA GÖRÜŞTÜLER
                    TSK'nın hazırlığı sürerken Rusya ile ABD'nin Suriye'deki siyasi ve askeri uzmanlarının, harekâtı önlemeye yönelik girişimlerini arttırması da dikkat çekiyor. Türkiye'nin bölgede 30 kilometre derinlikte bir alanda "Güvenli Bölge" oluşturulması talebini uygulayarak harekâtın önüne geçmek için örgütün üst düzey kadrosu ile Kamışlı'da görüşmeler yapıldı.

                    M-4 KARAYOLU TEKLİFİ
                    Bölgedeki kaynaklara göre Rusya, PYD'ye, Türkiye'nin harekâttan vazgeçmesi için yeni bir teklif sundu. Rusya, PYD'den Türkiye sınır hattındaki tüm askeri varlığını Türkiye-Rusya ve ABD arasında daha önce yapılan anlaşma kapsamında M-4 Karayolu çizgisine çekmesi ve tüm bölgeyi rejime bırakmasını istedi. Örgütün teklifi kabul etmesi halinde terk edilecek bölgeye rejim askerinin yanı sıra Rus askerleri konuşlanacak.

                    ABD TEKLİFİ İDDİASI
                    Rusya, planını kabul ettirmek için baskıyı artırırken, ABD'nin de örgüte benzer bir teklif götürdüğü ileri sürüldü. Örgütten 30 kilometrelik derinlikteki bölgeyi boşaltmasını isteyen ABD yönetimi, bu bölgeye ABD askerlerinin konuşlanmasını talep etti. Plana Ankara'nın mesafeli yaklaştığı ve olumsuz baktığı öğrenildi.

                        ALTI KEZ SEVKİYAT
                        ABD'nin bölgeye askeri takviyesi sürüyor. Haseki kırsalına asker ve silah takviyesi yapıldı. Irak'ın El Velid Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye giren silah ve zırhlı araç yüklü yaklaşık 100 TIR, Tel Bedir bölgesindeki ABD üslerine konuşlandırıldı. Son bir ayda ABD bölgeye Irak üzerinden altı kez sevkiyat gerçekleştirdi.

                        KİLİDİ KAPATMAKTA KARARLIYIZ
                        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit operasyonunun yönetildiği Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na gitti. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

                        Akar, şunları söyledi: Gerek Irak'ın kuzeyi gerekse Suriye'nin kuzeyindeki tüm operasyonlarda tek hedefimizin teröristler olduğunu söylüyoruz. Biz ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Terör belasından sadece biz değil dost ve kardeş komşu ülkeler de kurtulmuş olacak. Bu kilidi kapatmakta kararlıyız.

                            Akar, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine Mehmetçiğe yönelik hain saldırının hesabının sorulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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                            Haberler Güncel Kara harekatı için son hazırlıklar: Suriye'nin kuzeyine askeri sevkiyat! ABD ve Rusya'dan teröristleri kurtarma planı: M4'ün güneyine çekilin
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