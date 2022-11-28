Komandolar ve Özel Kuvvet unsurları, yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin daraldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bir bölgede görevlerini yerine getiriyor.

'GERİ ÇEKİLİN' BASKISI

TSK'nın kara harekâtındaki kararlılığını dikkate alan ABD ve Rusya da Türkiye'nin talebini kabul ettirmek için terör örgütü PYD/YPG'ye sınır hattından 30 kilometre geri çekilmesi konusunda baskıyı arttırdı.