Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin güney sınırı boyunca Suriye'nin kuzeydoğusunda batıdan doğuya uzanan alanda 30 kilometre derinlikte bir "Güvenlik Kuşağı" oluşturmaya yönelik planını hayata geçirmek için hazırlıklarını sürdürürken ilk hedefin Ayn el Arap (Kobani) ile Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat olması bekleniyor.
SON HAZIRLIKLAR TAMAM!
Mehmetçik, Suriye kuzeyinde terör örgütü YPG'ye ait çok sayıdan oktayı hedef alarak imha etti. Sevkiyatın sürdüğü bölgede Suriye Milli Ordusu da (SMO) son hazırlıklarını tamamladı.
PENÇE KILIÇ DARBESİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe Kılıç Harekâtı birinci haftasını tamamladı. Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma ateşleri ise sürüyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Marenaz ve Minak bölgeleri savaş uçaklarıyla vuruldu. Obüs bataryaları ise terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK, Suriye'nin kuzeyinde de askeri sevkiyata başladı.
ŞEHBA İŞGAL ALTINDA
Suriye'nin kuzeyinde Şehba Mıntıkası olarak bilinen ve terör örgütü PKK/YPG tarafından 2016 yılında sözde Şehba Kantonu olarak ilan edilen bölgedeki terör hedefleri de TSK tarafından birer birer imha ediliyor.
Menbiç, Teşrin, Arima ve Tel Rıfat bölgelerini kapsayan bölge yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün işgalinde bulunuyor.