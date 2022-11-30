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    • Güncel
    • 01.12.2022 03:38
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    • 01.12.2022 03:38
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    Karadeniz gazında heyecanlandıran gelişme! Filyos Ana Ölçüm İstasyonu gaz alımı için hazır hale geldi

    Türkiye, Karadeniz gazının evlere girmesi için geri sayıma başladı. BOTAŞ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise heyecan yarattı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Batı Karadeniz gazının miktar ve kalitesinin belirlendiği Filyos Ana Ölçüm İstasyonu kabulü yapılarak gaz alımına hazır hale getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

    AJANSLAR
    Karadeniz gazında heyecanlandıran gelişme

    BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Batı Karadeniz gazının miktar ve kalitesinin belirlendiği Filyos Ana Ölçüm İstasyonu kabulü yapılarak gaz alımına hazır hale getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.



    BAKAN DÖNMEZ DUYURMUŞTU
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, ölçüm istasyonunun 15 Ekim'de teste hazır hale geleceğini, kasımda da tamamlanmış olacağını belirtmişti.



    "MART SONUNDA SİSTEME VERİLECEK
    Dönmez, Karadeniz gazının gelecek yıl mart ayı sonuna kadar sisteme verileceğini açıklamıştı.



        BOTAŞ: DOĞALGAZDA ARALIK TARİFESİ DEĞİŞMEDİ
        Doğalgazda aralık tarifesi değişmedi Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.



        Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 20 bin 625 lira olarak açıklandı.

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