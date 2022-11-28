FONDAŞ MEDYAYI İFŞA ETMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaz aylarında gerçekleştirdiği basın toplantısında fondaş meydayı hedef almıştı. Fondaş medyaya demediğini bırakmayan İnce'nin hedefinde özelikle Merdan Yanardağ vardı.

İnce fondaş medyayı topa tuttu

BAĞIMSIZ GAZETECİYİZ DİYORLAR PALAVRA

İnce'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Sol havuz medyası var. Bunlar da hazine paralarından ve belediye kaynaklarından geçiniyor. Bağımsız gazeteciyiz diyorlar palavradan ibaret. Hangi belediyeye fatura kestin diyorum. Susuyor bana hakaret ediyor. Ben soruyorum her ay belediyelere kaçar lira, genel merkeze kaçar lira kesiyorsum. Biliyorum ben bunu. Sormaya devam edeceğim.

MERDANE GİBİ DÖNME

Seçim gecesini anlattım. Bana hakaret ediyor. Çünkü tetikçi, çünkü iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme. Ben seçim gecesi yalnız değildim. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yanımdaydı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. 50-60 kişiydik. Ben bu kadar anlattım inanmıyorsun. Bu arkadaşlarla beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. İki dakika delikanlı ol. Çağır bu arkadaşları sen de gel. Seçim gecesi neredeymiş açıklayalım. Sen bunu yapabilir misin? Yapmazsın korkaskın.