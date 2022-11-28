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    • 28.11.2022 11:08
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    • 28.11.2022 11:51
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Muharrem İnce: Partinin içine FETÖ'cüleri doldurdular, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıttılar

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemeal Kılıçdaroğlu yönetimine bayrak açan Muharrem İnce, genel başkanlık kurultayının ardından istifasını vermişti. Memleket Partisi'ni kuran İnce, CHP'den ayrılış sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler söyleyen İnce, "İyi ki de CHP'den ayrılmışım. Partinin içine FETÖ'cüleri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular." dedi.

    takvim.com.tr
    Muharrem İnce: Partinin içine FETÖ’cüleri doldurdular

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'den ayrılışına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

    İnce "İyi ki de CHP'den ayrılmışım. Partinin içine FETÖ'cüleri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıttılar" dedi.

    PARTİDE 42 YILIM GEÇTİ
    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da CHP'yle hesaplaştı.

    Eski bir CHP'li olarak bazı konulara dikkat çeken İnce, gençlik kollarından itibaren partide tam 42 yılının geçtiğini söyledi.

    Bugün gelinen noktada CHP'nin çizgisinden uzaklaştığını söyleyen Muharrem İnce, "Türk Ordusu'na atılan 'kimyasal silah kullandılar' iftirasını savunan bir parti, Atatürk'ün partisi olamaz. Ben şahsen öyle bir partide duramam" dedi.

    ATATÜRK'ÜN İLKESİNE AYKIRI DAVRANDI
    İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'dan yana durmamız gerektiğini söyledi. Bu, Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh ilkesine aykırı bir durum. Hiç gündemde olmayan başörtüsü sorununu ortaya çıkardılar.

    "CHP'DEN İYİ Kİ AYRILMIŞIM"
    İyi ki de CHP'den ayrılmışım. Partinin içine FETÖCÜ'leri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıttılar" dedi.

        FONDAŞ MEDYAYI İFŞA ETMİŞTİ
        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaz aylarında gerçekleştirdiği basın toplantısında fondaş meydayı hedef almıştı. Fondaş medyaya demediğini bırakmayan İnce'nin hedefinde özelikle Merdan Yanardağ vardı.

        İnce fondaş medyayı topa tuttu

        BAĞIMSIZ GAZETECİYİZ DİYORLAR PALAVRA
        İnce'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
        Sol havuz medyası var. Bunlar da hazine paralarından ve belediye kaynaklarından geçiniyor. Bağımsız gazeteciyiz diyorlar palavradan ibaret. Hangi belediyeye fatura kestin diyorum. Susuyor bana hakaret ediyor. Ben soruyorum her ay belediyelere kaçar lira, genel merkeze kaçar lira kesiyorsum. Biliyorum ben bunu. Sormaya devam edeceğim.

        MERDANE GİBİ DÖNME
        Seçim gecesini anlattım. Bana hakaret ediyor. Çünkü tetikçi, çünkü iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme. Ben seçim gecesi yalnız değildim. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yanımdaydı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. 50-60 kişiydik. Ben bu kadar anlattım inanmıyorsun. Bu arkadaşlarla beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. İki dakika delikanlı ol. Çağır bu arkadaşları sen de gel. Seçim gecesi neredeymiş açıklayalım. Sen bunu yapabilir misin? Yapmazsın korkaskın.

        MAAŞLI ADAMSIN KANALI NASIL KURDUN?
        Benim korkum yok ama gazeteciliğin temeli cevap hakkına saygı göstermektir. O kanalı nasıl kurdğunu biliyorum. sen maaşlı adamsın nasıl kurdun?Bunları sormayacağım. Belediyeden aldığın paraları da sormayacağım. Çağır Tanju Özcan, Hasan Akgün, Engin Altay'ı konuşalım paraları da sormayacağım.

        SÖZLEŞME YAPMIŞLAR HİZMET ALIYORLARMIŞ
        İnce, sözleşmelerin nasıl yapıldığına dair bilgilerini de paylaştı.

        İnce'nin zamam zaman gülümseyerek anlattığı düzenin ayrıntıları şu şekilde: 80 yaşında kendini duayen zannedip profesör olanlar buralardan beslendikleri için bu hırsızlık, bu yağma düzenini görüp seslerini çıkarmıyorlar ya içim yanıyor. Bu Merdan arkadaşın bir açıklaması var, fon alan gazeteciler, bağımsız gazeteci olamaz, belediyelerden beslenenler bağımsız gazeteci mi olur, haraca bağlamışsınız hepsini haraca bağlamışsınız. Hangi yürekli belediye başkanı bunlara maaş bağlamamış çıksın ortaya. Adına maaaş demiyorlar. Sözleşme yapmışlar hizmet satın alıyorlarmış. Ücret karşılığı hizmet satın alıyorlarmış.

            TIRIŞKA SOLCULAR
            İnce, "Aramızda para topladık Halk TV'ye parasıyla reklam verelim dedik, yayımlamadılar. Çünkü biz bir kerelik reklam vereceğiz. Büyük müşteriyi kaçırmak istemiyorlar. Sevsinler sizin demokratlığınızı, solculuğunuzu. Tırışka solcular. Yerli olacaksın, milli olacaksın, dürüst olacaksın. Bu yeni tetikçi televizyonlara RTÜK ceza kestiği zaman destek oldum. Halk TV'ye, Tele 1'e ceza kesildiğinde yanlarında oldum. Ama bunlar her şeyi parayla ölçer olmuşlar. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni bu." şeklinde konuştu.

            PARAYI VERENİN DÜDÜĞÜ ÇALDIĞI DÜZEN
            İnce fondaş medyaya destek verdiğini de belirterek, "Bu yeni tetikçi televizyonlara RTÜK ceza kestiği zaman destek oldum. Kitapalrımı bağışladım. 1 lira almadım gelirinden. Cumhurbaşkanı adayı olduğum dönem millet milyonlarca liralık kitap satın aldı. Basmaya yetişemiyorlardı.

            Halk TV'ye, Tele 1'e ceza kesildiğinde yanlarında oldum. Ama bunlar her şeyi parayla ölçer olmuşlar. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni bu. Parayı basarsan haber oluyorsun. Şu ara yeni kurulduk. Paranızı vereceğiz sonra. Yazın kenara" şeklinde konuştu.

            20 SEÇİM KAZANDIRDILAR
            CHP'nin Erdoğan karşısındaki seçim yenilgilerine de değinen İnce, "Adam 2002'de kazandı, 2004'te kazandı, 2007'de kazandı, 2009'da yeniden kazandı. Adam 2010 referandumunu da kazandı. 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. 2015'te iki seçim kazandı. 2016 referandumunu da kazandı. 2017 seçimlerini de kazandı. 20 seçim kaybetmişler adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar. Hadi oradan. Adamı 20 seçimdir kazandırdınız." ifadelerini kullandı.

            Soru: Merdan Yanardağ'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı dönemizde hizmet aldınız mı?
            Ben onları bilmiyorum ama genel merkez aldı ama bizim ekip de aldı. Parayı alıyor canlı yayınlıyorlardı. Şimdi parayı almadıkları için yayınlamıyor. Ama o dönem hizmet aldılar biliyorum.

            Soru: Bazı gazetecilerin muhalefet vekili ve belediyelerden maaş aldığını söylediniz. Bunları açıklayacak mısnız?
            Maaş aldıklarını hepimiz biliyoruz. canlı yayınları veriyoruz karşılığında para alıyoruz diyorlar. Tarifesi vaar arkadaşlar. Her belediye alıyor. Genel merkezi de yapıyor. Bir kanala 600 bin lira yatıyorlar.
                Saçma sapan adam
                Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Muharrem İnce: Partinin içine FETÖ'cüleri doldurdular, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıttılar
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