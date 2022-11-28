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    • 29.11.2022 19:12
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    SON DAKİKA | DHKP/C Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

    Son dakika haberi! MİT ve emniyetin ortak operasyonu sonucu, terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı. Matur'un yurt dışına kaçmak için arayışta olduğu olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Gülten Matur tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    DHKP/C Türkiye sorumlusu adliyeye sevk edildi!

    Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı.




    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ | VİDEO İZLE

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari terörist Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi.



    *DHKP/C sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur

    İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
    MİT Başkanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu yurt dışına çıkma arayışındayken yakalanan terörist Matur'un İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Matur, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Bu gelişme sonrası terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı.


    MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
    MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

    İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;
    2 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

        19 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

        24 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

        4 Temmuz 2022 Gara
        Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

        4 Temmuz 2022 Suriye
        YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

        17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

        22 Temmuz 2022 Suriye
        YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

        24 Temmuz 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

        28 Temmuz 2022 Süleymaniye
        PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

        30 Temmuz 2022 Suriye
        Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

            1 Ağustos 2022 Aynularab
            PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

            9 Ağustos 2022 Gara
            Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

            12 Ağustos 2022 Kamışlı
            Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

            16 Ağustos 2022 Kamışlı
            PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

            31 Ağustos Gara
            PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

            4 Eylül Sincar
            PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

            12 Eylül Erbil
            PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

            18 Eylül Ayn İsa
            PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

            23 Eylül Sınır hattı
            PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

            26 Eylül
            PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

            29 Eylül Afrin-Azez karayolu
            PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

            28 Eylül Halep
            PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

                6 Ekim Aynularap
                PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

                9 Ekim Gara
                PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

                10 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

                21 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

                24 Ekim Suriye
                PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

                1 Kasım Suriye
                PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

                5 Kasım Suriye
                PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

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                Haberler Güncel SON DAKİKA | DHKP/C Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı
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