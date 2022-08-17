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İnce fondaş Merdan'a demediğini bırakmadı: Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme

İnce fondaş Merdan'a demediğini bırakmadı: Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme
17.08.2022 13:50

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Fondaş medayanın CHP Genel Merkezi ve CHP'li belediyeler tarafından beslendiğini ifşa etmesinini ardından Memleket Partisi Muharrem İnce ile besleme medyanın temsilcilerinden Merdan Yanardağ arasındaki tansiyon yükseliyor. İnce yaptığı basın toplantısında, Yanardağ'ı adeta topa tuttu. İnce seçim gecesi üzerinden eleştirilerde bulunan Yanardağ'a 'tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme' dedi. Fondaş medayanın belediyeleri haraca bağladıklarını söyleyen İnce, maaş yerine hizmet sözleşmesi tabirini kullandıklarını gülerek anlattı.

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