e-Devlet ÇÖKTÜ MÜ, neden açılmıyor? 28 Kasım e-Devlet'e neden giremiyorum? e-Devlet giriş ne zaman açılacak?

e-Devlet çöktü mü sorusu arama motorlarında yoğunluk kazandı. Vatandaşların yoğun talebine bağlı olarak, zaman zaman e-Devlet girişi sorunu yaşanabiliyor. Peki, e-Devlet ÇÖKTÜ MÜ? 28 Kasım e-Devlet'e neden giremiyorum? e-Devlet giriş ne zaman açılacak? İşte merak edilenler!
E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
e-Devlet giriş ekranı zaman zaman yoğunluk yaşayabiliyor. Özellikle toplu işlemler sonrası yoğunluk yaşayan sistemle ilgili sorular yanıt arıyor. e-devlet sistemi hastası için herhangi bir bilgi gelmedi.
İlgili problemler çok kısa sürede düzeltilerek vatandaşların dijital hizmetlere ulaşması sağlanmaktadır.