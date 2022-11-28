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    • 28.11.2022 11:07
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    e-Devlet ÇÖKTÜ MÜ, neden açılmıyor? 28 Kasım e-Devlet'e neden giremiyorum? e-Devlet giriş ne zaman açılacak?

    e-Devlet giriş ekranı hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşların online olarak yardım alma adresi e-Devlet'te an itibariyle sorunlar yaşanmaya başlandı. Peki, e-Devlet ÇÖKTÜ MÜ? 28 Kasım e-Devlet'e neden giremiyorum? e-Devlet giriş ne zaman açılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    e-Devlet ÇÖKTÜ MÜ? 28 Kasım e-Devlet’e neden giremiyorum? e-Devlet giriş ne zaman açılacak?

    e-Devlet çöktü mü sorusu arama motorlarında yoğunluk kazandı. Vatandaşların yoğun talebine bağlı olarak, zaman zaman e-Devlet girişi sorunu yaşanabiliyor. Peki, e-Devlet ÇÖKTÜ MÜ? 28 Kasım e-Devlet'e neden giremiyorum? e-Devlet giriş ne zaman açılacak? İşte merak edilenler!

    E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

    e-Devlet giriş ekranı zaman zaman yoğunluk yaşayabiliyor. Özellikle toplu işlemler sonrası yoğunluk yaşayan sistemle ilgili sorular yanıt arıyor. e-devlet sistemi hastası için herhangi bir bilgi gelmedi.

    İlgili problemler çok kısa sürede düzeltilerek vatandaşların dijital hizmetlere ulaşması sağlanmaktadır.

        E-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR 2022?

        T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra sisteme başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

        E DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

        Öncelikle turkiye.gov.tr adresinde e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için kullanıcıların e-devlet şifresi alması gerekmektedir. e-Devlet şifrelerini e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlarımız PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden kimlik kartları ile alabilirler.
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        Haberler Güncel e-Devlet ÇÖKTÜ MÜ, neden açılmıyor? 28 Kasım e-Devlet'e neden giremiyorum? e-Devlet giriş ne zaman açılacak?
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