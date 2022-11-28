e-Devlet ÇÖKTÜ MÜ, neden açılmıyor? 28 Kasım e-Devlet'e neden giremiyorum? e-Devlet giriş ne zaman açılacak?

e-Devlet çöktü mü sorusu arama motorlarında yoğunluk kazandı. Vatandaşların yoğun talebine bağlı olarak, zaman zaman e-Devlet girişi sorunu yaşanabiliyor. Peki, e-Devlet ÇÖKTÜ MÜ? 28 Kasım e-Devlet'e neden giremiyorum? e-Devlet giriş ne zaman açılacak? İşte merak edilenler!