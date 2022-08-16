Muharrem İnce'den 'mangır' Merdan Yanardağ'a bombardıman: Yüreğin varsa beni çağır oraya, iftiraları bırakın adam olun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "CHP medyası belediyeleri haraca bağladı" dedi, Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü.



TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "Muhalefet partilerinden para alıyoruz" itirafı ise "fondaş medya" tartışmalarını yeniden başlattı.

YANARDAĞ VE İNCE ARASINDA "SEÇİM GECESİ NEREDEYDİN?" TARTIŞMASI

İnce'nin o belediyeleri ve muhalefet partilerinden maaş aldıklarını iddia ettiği gazetecileri açıklaması beklenirken Yanardağ ve İnce arasında "Seçim gecesi neredeydin?" tartışması baş gösterdi.



"SEN ZAVALLI BİTMİŞ BİR ADAMSIN"

Merdan Yanardağ, Muharrem İnce'yi kendi televizyonunda tartışmaya davet ederek "İstediğin gel seninle burada tartışalım. Neden milletin önüne çıkmadın onun hesabını vereceksin. Onun hesabını vermediğin sürece biz seni ciddiye almayız. Biz senin Conrad Oteli'nin rufunda ve kiraladığın o katta seçim gecesi ne yaptığını da biliyoruz. Sen bir zavallısın ve bitmiş bir adamsın." ifadelerini kullanmıştı.



İNCE: İFTİRALARI BIRAKIN ADAM OLUN

Yanardağ'ın bu sözlerine Muharrem İnce'den yanıt geceikmedi.



İnce, "Merdan Yanardağ yüreğin varsa, cesaretin varsa, onurun varsa korkma seçim gecesini konuşmaya çağır. Ben sana tweet attım 'Gelmeye hazırım' diye. Henüz senden bir cevap gelmedi. Yüreğin varsa, cesaretin varsa, onurun varsa gel beni çağır oraya. İftiraları bırakın adam olun. Senin para kaynaklarını, belediyeleri nasıl haraca bağladığını sormayacağım. Gazetecilik yapmadığını sormayacağım. Sadece seçim gecesini konuşacağız söz." İfadelerini kullandı.