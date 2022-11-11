Van ve Hakkari'de açıklamalarda bulunan Muharrem İnce eski partisi CHP'yi bombaladı: Gizli saklı görüşme...

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Van ve Hakkari'de yaptığı basın açıklamalarında eski partisini hedef aldı.
"HDP İLE AKP GÖRÜŞMÜŞ VE GÖRÜŞEBİLİR. BUNDA NE VAR Kİ? BEN BİR SAKINCA GÖRMÜYORUM"
AK Parti'nin Anayasa değişikliği için muhalefet partileriyle yaptığı görüşmelerin siyaset malzemesi haline gelmesine tepki gösteren İnce, "HDP ile AKP görüşmüş ve görüşebilir. Bunda ne var ki? Ben bir sakınca görmüyorum. Haber değerinin bile olmaması lazım." diye konuştu.
CHP'YE OLAY GÖNDERME: "GİZLİ SAKLI GÖRÜŞME"
Anayasa değiştirilecekse bütün siyasi partilerle görüşülmesi gerektiğinin altını çizen İnce, "Hiçbir sakınca yok ama gizli saklı görüşmeyi, utangaç görüşmeyi doğru bulmam. Görüşülecekse milletin gözünün önünde olmalıdır." diyerek CHP'nin HDP ile ittifakı gizlemesine gönderme yaptı.