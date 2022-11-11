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    • 11.11.2022 19:24
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    • 11.11.2022 19:24
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    Van ve Hakkari'de açıklamalarda bulunan Muharrem İnce eski partisi CHP'yi bombaladı: Gizli saklı görüşme...

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Van ve Hakkire'de konuşma yaptı. AK Parti'nin Anayasa değişikliği için muhalefet partileriyle yaptığı görüşmeler hakkında açıklamada bulunan İnce, CHP'nin tutarsızlığına çok sert sözler söyledi. Muharrem İnce, AK Parti'nin görüşmesi için "Hiçbir sakınca yok ama gizli saklı görüşmeyi, utangaç görüşmeyi doğru bulmam. Görüşülecekse milletin gözünün önünde olmalıdır." diyerek CHP'nin HDP ile yaptığı gizli saklı görüşmelerinde atıfta bulundu.

    Muharrem İnce, CHP’yi topa tuttu

    CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Van ve Hakkari'de yaptığı basın açıklamalarında eski partisini hedef aldı.



    "HDP İLE AKP GÖRÜŞMÜŞ VE GÖRÜŞEBİLİR. BUNDA NE VAR Kİ? BEN BİR SAKINCA GÖRMÜYORUM"
    AK Parti'nin Anayasa değişikliği için muhalefet partileriyle yaptığı görüşmelerin siyaset malzemesi haline gelmesine tepki gösteren İnce, "HDP ile AKP görüşmüş ve görüşebilir. Bunda ne var ki? Ben bir sakınca görmüyorum. Haber değerinin bile olmaması lazım." diye konuştu.



    CHP'YE OLAY GÖNDERME: "GİZLİ SAKLI GÖRÜŞME"
    Anayasa değiştirilecekse bütün siyasi partilerle görüşülmesi gerektiğinin altını çizen İnce, "Hiçbir sakınca yok ama gizli saklı görüşmeyi, utangaç görüşmeyi doğru bulmam. Görüşülecekse milletin gözünün önünde olmalıdır." diyerek CHP'nin HDP ile ittifakı gizlemesine gönderme yaptı.



        "İTTİFAKLAR ALTIN GÜNÜNE DÖNÜŞMEMELİ"
        İttifak sisteminin ucube bir sistem olduğunu, ancak yapılabileceğini söyleyen İnce, "İttifaklar altın gününe dönüşmemeli. Bu ittifaklar ana hatlarıyla yazılmalıdır, yazıldıktan sonra da millete açıklanmalıdır. Böyle bir formül olabilir. Buna bir itirazım yok ama çok fazla uzatılmamalıdır. Bu bir anlamda da seçim işbirliği olmalıdır. Yani seçim işbirliği kurallarımız şunlar, neyse yazarsın alt alta millete de açıklarsın. Bu şartlar altında olursa olur. Başka türlü kabul edilemez." ifadesini kullandı.



        "DUYUMLARLA SÖYLEDİYSE ÜLKEMİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIR"
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hükümet cari açığı eroin satarak kapatıyor" iddiasına yönelik soruya ise İnce, şöyle cevap verdi: "İddia doğruysa vahim. O zaman elindeki belgeyi açıklaması lazım. Bu belge yoksa da sadece duyumlarla böyle bir şey söylediyse, bu ülkemizi zor durumda bırakır. Bunu doğru bulmam. Bunu söylediğine göre elinde belge olması lazım. Bu belgeyi açıklarsa durum vahim. Belge açıklamasa da vahim."

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