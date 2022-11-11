Van ve Hakkari'de açıklamalarda bulunan Muharrem İnce eski partisi CHP'yi bombaladı: Gizli saklı görüşme...





"İTTİFAKLAR ALTIN GÜNÜNE DÖNÜŞMEMELİ"

İttifak sisteminin ucube bir sistem olduğunu, ancak yapılabileceğini söyleyen İnce, "İttifaklar altın gününe dönüşmemeli. Bu ittifaklar ana hatlarıyla yazılmalıdır, yazıldıktan sonra da millete açıklanmalıdır. Böyle bir formül olabilir. Buna bir itirazım yok ama çok fazla uzatılmamalıdır. Bu bir anlamda da seçim işbirliği olmalıdır. Yani seçim işbirliği kurallarımız şunlar, neyse yazarsın alt alta millete de açıklarsın. Bu şartlar altında olursa olur. Başka türlü kabul edilemez." ifadesini kullandı.