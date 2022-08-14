CHP ve İYİ Parti'nin Halk TV, KRT ve Tele 1'i fonlandığı ortaya çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener sessizliğe gömüldü





AÇIKLAMA YAPMADILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merdan Yanardağ'ın partilerinden para aldığı açıklamalarına cevap vermedi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve KRT Genel Müdürü Adnan Bulut'un, konuyla ilgili açıklamada bulunmaması dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Merdan Yanardağ'ın Soğuk Savaş sonrası refleksiyle faaliyetlerini paraya tahvil etmesinin kendisini şaşırtmadığını belirtti. Yalçın, şunları söyledi: "Merdan Yanardağ, CHP ve İP'ten para aldığını itiraf etmiş. Breh breh! Nezdimizde delikli kuruş bile etmeyen bu gazeteci müsveddesinin hal-i pürmelaline bakın. Merdan Yanardağ, senelerdir MHP hakkındaki hikâyeden iddiaların ardındaki kripto isimdir. Bu şahsın Soğuk Savaş sonrası refleksiyle faaliyetlerini paraya tahvil ettiği bizi şaşırtmadı. Gazeteci kisvesi altında faaliyet yürüten bu oyun uşağı, devlet düşmanıdır. 'Soğuk Savaş dönemi partisi' tanımına en çok CHP uyar. Ha, Merdan Efendi de Soğuk Savaş döneminden kalmadır. Kendisi ayrıca fikir çöplüğüne yollanmış Marksizm'den artan çapsız gazeteciler kategorisine girer."