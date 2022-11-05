Muharrem İnce'den 6'lı masaya ve CHP'ye üst üste salvolar!

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6'lı masanın amaçsız toplantılarını ve CHP'yi sert bir dille eleştirdi.

Muharrem İnce partisinin MYK toplantısının ardından bir gazetecinin 6'lı masaya ilişkin sorusuna masadan milletin lehine bir iş çıkacağına inanmadığını belirtti.

"KISIR GÜNÜ MÜ ALTIN GÜNÜ MÜ"

6'lı masada memleket meselelerinin konuşulmadığını dile getiren İnce, "6'lı masa artık kısır günü mü, altın günü mü, dolma günü mü... İstanbul Sözleşmesi'nde, Libya tezkeresinde, terörle mücadelede, kamulaştırmada, Ergenekon, Balyoz'da, cumhurbaşkanı adayında anlaşamamışlar. Nerede anlaşacaklar? 6'lı masayı devam ettirsinler. İtirazım yok, oraya gelmek gibi bir niyetimiz, talebimiz de yok. Zamanı geldiğinde gerekli ittifaklar kurulur." ifadelerini kullandı.

İnce, bir gazetecinin sorusu üzerine cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini kaydetti.

CHP'DE DEMOKRASİ OLSA AYRILMADIM

Partilerinde cumhurbaşkanı adayını üyelerin seçtiğini aktaran İnce, "Ben seçileceğim herhalde. Bu bir cesaret işidir. CHP'de böyle olsaydı, demokrasi olsaydı, ayrılmazdım. 'Üyeler seçsin adayı' deselerdi herhalde çoktan ben olmuştum. Ayrılmama da gerek kalmamıştı." diye konuştu.