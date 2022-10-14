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    • 15.10.2022 03:13
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    • 15.10.2022 03:33
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    Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan CHP ve yandaşı mangır medyanın 'Sayıştay Raporu' iddialarına yalanlama

    Bartın'daki facia sonrası Sayıştay'a dayandırılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Konuya ilişkin Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan yazılı açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, "TTK Amasra Müessesesi'nde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    CHP ve yandaşı mangır medyadan algı operasyonu

    Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

    Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.

    BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.

    DEVLETİN ZİRVESİ TEYAKKUZDA
    Olay sonrası devletin zirvesi düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bölgeye intikal etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Diyarbakır programını iptal ederek bölgeye geçecek.

    RESMİ MAKAMLARI TAKİP EDİN, SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN
    İletişim Başkanlığı'ndan "Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

    Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan fondaş medyanın iddialarına yanıt


    CHP VE YANDAŞI MANGIR MEDYADAN ALÇAK ALGI OPERASYONU
    Tüm bu gelişmeler ışığında kara propaganda ve iftirada başı çeken CHP ve yandaşı mangır medya alçak bir algı operasyonuna soyundu.




    SAYIŞTAY PROVOKASYONU
    CHP Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay'a dayandırdığı paylaşımla provokasyonun fitilini ateşledi.

    Yavuzyılmaz'ın ardından Ali Mahir Başarır sahneye çıktı.




    AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDI
    CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yürüttüğü 'Sayıştay' provokasyonu sonrası AK Parti'yi hedef gösterdi.

    Başarır, "AKP'ye sorsan ''fıtrat''. Fakat bakın gerçek ne : Bartın'da grizu patlamasının yaşandığı maden ocağı için, Sayıştay'ın 2019 yılında hazırladığı raporda grizu uyarısı yapıldığı ortaya çıktı!" dedi.




        SEDEF DE ATLADI
        Mangır medyasının tanınan simalarından bir olan CHP yandaşı gazeteci Sedef Kabaş da provokasyona alet olan isimlerdendi.

        Kabaş paylaşımında, "Sayıştay rapor yazmış, uyarmış… Buna rağmen eksiklikler giderilmemiş… Sonuç an itibarıyla 14 can gitti… Yazıklar olsun! Bu kaza değil, cinayet!" ifadeleriyle algı oluşturmaya çalıştı.



        TTK'DAN AÇIKLAMA
        Konuya ilişkin Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan yazılı açıklama geldi.

        Söz konusu açıklamada, "TTK Amasra Müessesesi'nde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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