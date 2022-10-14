Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan CHP ve yandaşı mangır medyanın 'Sayıştay Raporu' iddialarına yalanlama

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.



BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.



DEVLETİN ZİRVESİ TEYAKKUZDA

Olay sonrası devletin zirvesi düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bölgeye intikal etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Diyarbakır programını iptal ederek bölgeye geçecek.



RESMİ MAKAMLARI TAKİP EDİN, SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN

İletişim Başkanlığı'ndan "Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.



CHP VE YANDAŞI MANGIR MEDYADAN ALÇAK ALGI OPERASYONU

Tüm bu gelişmeler ışığında kara propaganda ve iftirada başı çeken CHP ve yandaşı mangır medya alçak bir algı operasyonuna soyundu.