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CHP'deki adaylık kavgasında İmamoğlu'ndan yakışıksız üslup: "Ula size ne"

CHP'deki adaylık kavgasında İmamoğlu'ndan yakışıksız üslup: "Ula size ne"
28.11.2022 14:26

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Son dakika haberi | 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi geri sayım devam ederken, 6'lı masada adaylık kavgası da sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesine, İYİ Parti lideri Meral Akşener sıcak bakmazken; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da aday olabilmek için kulisleri sürüyor. Masadaki kavga sürerken, İmamoğlu, kendisine yöneltilen adaylık ile ilgili soruya adeta dalga geçercesine "Ula size ne" diyerek cevap verdi. İmamoğlu'nun bu cevabı tepki çekti. İBB Başkanı ayrıca son dönemde Canan Kaftancıoğlu ile arasında yaşanan kavgayı yalanlayamazken, "Kaftancıoğlu, bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir, diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" yanıtını verdi.

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