5 yaşındaki Hasan Karataş son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan detayı dedesi açıkladı: "Yengesi de yoğun bakımda"

Terörü lanetleyen dede Karataş, şunları kaydetti:

"Bunları yaptıkça kendilerinden nefret ediyoruz. Kendileri insanlık dışı hareketler yapıyor. İnsanların insanlara kıymaması lazım. Evimizi başımıza yıktılar, torunum ve gelinim enkazın altında kaldı. Çok perişan duruma düştük. Cenabı Allah bize sabır versin. Bizi perişan ettiler, Allah kendilerini kahretsin."



PKK/PYD'Lİ HAİNLER MASUM SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz hafta sonu 13 Kasım Pazar günü terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda kadın terörist Ahlam Albashir'in banka bıraktığı bombanın patlatılması sonucu 6 vatandaşımız şehit olmuş, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı.

Terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 'Taksim Bombacısı' kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 kişi tutuklandı. Kalleş saldırıyla ilgili yürütülen soruştumada gözaltına alınan 5 kişi için daha tutuklama talep edildi.

TÜRKİYE'DEN TERÖRE DARBE

Terör örgütünün hain saldırısının ardından Milli Savunma Bakanlığı, harekete geçti. Başkomutan Erdoğan'ın emri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece yarısı Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerindeki terör hedeflerinin düzenlenen "Pençe-Kılıç" isimli hava harekatı ile vurulduğunu duyurdu. Hava harekatında 89 terör hedefi tam isabetle vurulurken aralarında sözde üst düzey yöneticisi de olan çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

OKULLAR HEDEF OLDU

Saldırıda Karkamış'ta birçok ev, işyeri ve araç hasar gördü. Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu'nda da hasar oluştu. Patlamanın oluşturduğu basınçla okulların ve roket ile havanların düştüğü bölgelerdeki ev ve işyerleri ile araçların da camları kırıldı. Karkamış Sınır Kapısı yakınında bulunan TIR da saldırının çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Bölge halkı, ev ve işyerlerinin önünden cam kırıklarını ve şarapnel parçalarını topladı. Bazı roket mermilerinin sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği de öğrenildi.

ÇOCUK KATİLİ TERÖRİSTLER

Terör örgütü YPG/PKK sınır ötesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı gerçekleştirdi. 10 roketin fırlatıldığı saldırılarda, roketler sınırın sıfır noktasında bulunan ilçedeki iki okul, iki ev ile gümrük kapısında bekleyen bir TIR'a da isabet etti. Saldırıda sınıf öğretmeni 22 yaşındaki Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş, hayatını kaybetti. 2'si ağır 19 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan 5 aylık hamile Büşra Karataş, entübe edildi.

Yaşamını yitiren 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" dedi.

10 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 11:15'ten itibaren 10 adet saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Soylu şunları söyledi:

Bugün 11.15'ten bu yana kadar 10 adet atım gerçekleşti. Okullarımız da bir saldırımız oldu. Okulun hemen bahçe duvarının yanına bir düşüm söz konusu oldu. Oradan oluşan basınça da öğretmen odasının camlarının kırılması konusu 22 yaşında Ayşenur Alkan öğrenimiz şehit oldu. Evlere isabet etmek suretiyle de saldırı devam etti. Bu saldırı sonucun da da maalesef 5 yaşında bir çocuğumuz şehit oldu. Tabii yine aynı evde Büşra Karataş 5 aylık hamileydi. O da karnından bir yara aldı. O da entübe şu anda. Onu da 5 aylık bebeğiyle yaşatmaya çalışıyor. İnşallah o bebek de hayata tutunur. İnsanlıktan yoksun bir ürünün sonucudur. Biz bu saldırıları yıllar önce de yaşadık. Akşam itibariyle Kilis Öncüpınar'a da saldırılar oldu. Bunun bir tek karşılık var. Adım atamayacak yere kadar temizlemektir. 5 yaşındaki çocukların üzerine bomba yağdıranlar bedelini ödeyecektir. Bu büyük millet de aziz sorumluluğunu gelecek nesillere bırakmaz, hesabını soracaktır.

OBÜS MERMİLERİNE İSİMLERİ YAZILDI

Saldırının ardından Tel Rıfat ve Ayn El Arap bölgesindeki teröristlere ait mevziler, sınır birliklerince ateş altına alındı. İnsansız hava araçlarınca tespit edilen terör hedefleri obüs ve çok namlulu roketatarlar ile vurularak imha edildi. Roketli saldırılar sonrası sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkarıldı.

Sivilleri hedef alan terör örgütüne Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) misliyle karşılık verdi. Obüs mermilerinin üzerine küçük Hasan'ın ve şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı yazıldı.