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    • 22.11.2022 12:46
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    5 yaşındaki Hasan Karataş son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan detayı dedesi açıkladı: "Yengesi de yoğun bakımda"

    Son dakika haberi! Suriye’deki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca yapılan füze saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurlandı. Karataş'ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Hasan'ın dedesi Hasan Karataş, "Evde bulunan 5 aylık hamile gelinim de ağır yaralandı. Şu an yoğun bakımda. İnşallah en kısa sürede aramıza dönerler diye dua ediyoruz." diyerek teröre lanet yağdırdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yürek yakan detay: Yengesi de yoğun bakımda

    Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın cenazesi, toprağa verildi.

    Hasan Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ilçe kırsalındaki Karanfil Mahallesi'ne getirildi.


    Bu sırada Karataş'ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

    Mahalle meydanında Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınan küçük çocuğun naaşı, tekbirler eşliğinde omuzlara alınan Karanfil Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Cenaze törenine Hasan Karataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, Mahir Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Karkamış ilçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına terör örgütü tarafından dün atılan roket-havanın isabet etmesi sonucu 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.

        Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın dedesi, hem torununu kaybetmenin acısını yaşıyor hem de aynı saldırıda ağır yaralanan 5 aylık hamile gelininin sağlığına kavuşmasını bekliyor.

            "HAYALİ BABASI GİBİ TIR ŞOFÖRÜ OLMAKTI"
            Eşi Zeki Karataş'ın tırlarının bulunduğunu ve hayatının önemli bölümünü yollarda geçirdiğini anlatan Karataş, oğlunun da babası gibi tır şoförü olmayı hayal ettiğini belirtti. Konuşurken gözyaşlarına boğulan acılı anne, "Oğlum, 'Baba tır şoförü olacağım' derdi. Ben de 'Yok annem, sen oku' derdim. Benim oğlum, kendi kendine kartondan kitaplık düzdü. Bütün kıyafeti dolapta kaldı. Sabah kalktı ekmeğe gitti, kamyonuyla oynadı. Babasından akülü araba istedi. Ciğerim yandı. Yavruma bunu yapanların, yaşattıklarını yanına koymasın. Yavrumu benden aldılar, karşılığını misliyle versinler. Ciğerimi yaktılar benim yavrumu benden aldılar." dedi.

            YENGESİ DE YOĞUN BAKIMDA
            İlçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına isabet eden roket-havan, evdeki küçük Hasan'ı hayattan kopardı. Hasan'ın yengesi olan 5 aylık hamile Büşra Karataş da saldırıda ağır yaralandı.

            Hasan'ın dedesi Hasan Karataş, torununu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

            Kimsenin benzer acılar yaşamamasını dileyen Karataş, "Torunumun eviyle aynı sırada oturan diğer oğlumun evi de zarar gördü. Evde bulunan 5 aylık hamile gelinim de ağır yaralandı. Şu an yoğun bakımda. İnşallah en kısa sürede aramıza dönerler diye dua ediyoruz." dedi.

            Terörü lanetleyen dede Karataş, şunları kaydetti:

            "Bunları yaptıkça kendilerinden nefret ediyoruz. Kendileri insanlık dışı hareketler yapıyor. İnsanların insanlara kıymaması lazım. Evimizi başımıza yıktılar, torunum ve gelinim enkazın altında kaldı. Çok perişan duruma düştük. Cenabı Allah bize sabır versin. Bizi perişan ettiler, Allah kendilerini kahretsin."


            PKK/PYD'Lİ HAİNLER MASUM SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR
            İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz hafta sonu 13 Kasım Pazar günü terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda kadın terörist Ahlam Albashir'in banka bıraktığı bombanın patlatılması sonucu 6 vatandaşımız şehit olmuş, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı.

            Terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 'Taksim Bombacısı' kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 kişi tutuklandı. Kalleş saldırıyla ilgili yürütülen soruştumada gözaltına alınan 5 kişi için daha tutuklama talep edildi.

            TÜRKİYE'DEN TERÖRE DARBE
            Terör örgütünün hain saldırısının ardından Milli Savunma Bakanlığı, harekete geçti. Başkomutan Erdoğan'ın emri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece yarısı Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerindeki terör hedeflerinin düzenlenen "Pençe-Kılıç" isimli hava harekatı ile vurulduğunu duyurdu. Hava harekatında 89 terör hedefi tam isabetle vurulurken aralarında sözde üst düzey yöneticisi de olan çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

            OKULLAR HEDEF OLDU
            Saldırıda Karkamış'ta birçok ev, işyeri ve araç hasar gördü. Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu'nda da hasar oluştu. Patlamanın oluşturduğu basınçla okulların ve roket ile havanların düştüğü bölgelerdeki ev ve işyerleri ile araçların da camları kırıldı. Karkamış Sınır Kapısı yakınında bulunan TIR da saldırının çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Bölge halkı, ev ve işyerlerinin önünden cam kırıklarını ve şarapnel parçalarını topladı. Bazı roket mermilerinin sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği de öğrenildi.

            ÇOCUK KATİLİ TERÖRİSTLER
            Terör örgütü YPG/PKK sınır ötesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı gerçekleştirdi. 10 roketin fırlatıldığı saldırılarda, roketler sınırın sıfır noktasında bulunan ilçedeki iki okul, iki ev ile gümrük kapısında bekleyen bir TIR'a da isabet etti. Saldırıda sınıf öğretmeni 22 yaşındaki Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş, hayatını kaybetti. 2'si ağır 19 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan 5 aylık hamile Büşra Karataş, entübe edildi.

            Yaşamını yitiren 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" dedi.

            10 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 11:15'ten itibaren 10 adet saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Soylu şunları söyledi:

            Bugün 11.15'ten bu yana kadar 10 adet atım gerçekleşti. Okullarımız da bir saldırımız oldu. Okulun hemen bahçe duvarının yanına bir düşüm söz konusu oldu. Oradan oluşan basınça da öğretmen odasının camlarının kırılması konusu 22 yaşında Ayşenur Alkan öğrenimiz şehit oldu. Evlere isabet etmek suretiyle de saldırı devam etti. Bu saldırı sonucun da da maalesef 5 yaşında bir çocuğumuz şehit oldu. Tabii yine aynı evde Büşra Karataş 5 aylık hamileydi. O da karnından bir yara aldı. O da entübe şu anda. Onu da 5 aylık bebeğiyle yaşatmaya çalışıyor. İnşallah o bebek de hayata tutunur. İnsanlıktan yoksun bir ürünün sonucudur. Biz bu saldırıları yıllar önce de yaşadık. Akşam itibariyle Kilis Öncüpınar'a da saldırılar oldu. Bunun bir tek karşılık var. Adım atamayacak yere kadar temizlemektir. 5 yaşındaki çocukların üzerine bomba yağdıranlar bedelini ödeyecektir. Bu büyük millet de aziz sorumluluğunu gelecek nesillere bırakmaz, hesabını soracaktır.

            OBÜS MERMİLERİNE İSİMLERİ YAZILDI
            Saldırının ardından Tel Rıfat ve Ayn El Arap bölgesindeki teröristlere ait mevziler, sınır birliklerince ateş altına alındı. İnsansız hava araçlarınca tespit edilen terör hedefleri obüs ve çok namlulu roketatarlar ile vurularak imha edildi. Roketli saldırılar sonrası sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkarıldı.

            Sivilleri hedef alan terör örgütüne Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) misliyle karşılık verdi. Obüs mermilerinin üzerine küçük Hasan'ın ve şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı yazıldı.

                EĞİTİME 1 HAFTA ARA VERİLDİ
                Milli Eğitim Bakanı Özer, "Sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik. Tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. Özer, Soylu ile birlikte Alkan'ın ailesine taziye ziyaretine gitti. Bakanlar, baba Mustafa Alkan'a başsağlığı diledi.

                Terör saldırılarının ardından Karkamış ilçesinde eğitime 1 hafta süreyle ara verildi.

                SAVAŞ UÇAKLARI VURDU
                Roketli saldırının ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan da mühimmat yüklü savaş uçakları havalandı. Karkamış'ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vurulmaya başlandı. Üsteki hava hareketliliği gün boyu sürerken, kargo uçaklarının da iniş-kalkış yaptığı gözlendi.

                2 ROKET MERMİSİ DÜŞTÜ
                Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşlenen 2 roket mermisi de Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. Boş arazide patlayan mermiler can kaybına yol açmadı. Roketin atıldığı noktalardaki teröristler, sınırda konuşlu birlikler tarafından ateş altına alındı.

                Kilis'e önceki gün akşam saatlerinde yapılan roketli saldırıda 1 asker ile 7 polis memuru yaralanmıştı.

                AK PARTİ'DEN TERÖRLE MÜCADELENİN DURMASINI İSTEYENLERE TEPKİ
                Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik saldırılarına sessiz kalanlara ve Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkanlara art arda tepkiler geldi.

                AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin terörle mücadelesinin durmasını isteyenlere sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı:

                "Terör örgütüne destek veren kesimler, terörle mücadele operasyonlarımızın durmasını istiyorlar. Bunlar egemenliğimizi terör örgütlerine ve onların arkasındaki yabancı odaklara devretmek isteyenlerdir. Egemenliğimizi koruyacağız, terörle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz.

                Bu şebekeler, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına "savaş politikası" diyor. Terörle mücadelemize savaş politikası diyenler "terör siyaseti"nin üyesi olarak konuşuyorlar. Bu zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti ile terör örgütünü eşit göstermeye çalışan sapkın bir zihniyettir.

                Terör insanlığın düşmanıdır. Terörle mücadeleyi engellemeye çalışmak, hukuk devletini ve demokrasiyi yok etmeye çalışmaktır. Terörün her türlüsüne karşı en güçlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Terör siyaseti yapanlara karşı siyasi mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

                GAZETECİ ŞABAN SEVİNÇ'TEN SERT TEPKİ
                Muhalif gazetecilerden Şaban Sevinç, PKK'nın adını anmayıp TSK'yı hedef alan muhalefete ve Batı dünyasına teröre kurban giden iki çocuğun fotoğrafını paylaşarak sert tepki gösterdi.

                Sevinç, "Ecrin ve Hasan. Terör kurbanı çocuklarımız. Hala TSK'ya laf söyleyen şerefsizler var" ifadelerini kullandı.

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