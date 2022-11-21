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    • 21.11.2022 17:03
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    Abdurrahim Albayrak'ın acı günü: Torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı! Annesi evlat acısıyla yıkıldı

    Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak aldığı acı haberle yıkıldı. Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı dün bir alışveriş merkezinin dördüncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Bostancı'nın son yolculuğunda gözyaşları adeta sel oldu. Annesi İlknur Albayrak Bostancı, sarıldığı oğlunun tabutundan uzun süre ayrılamadı.

    Abdurrahim Albayrak’ın acı günü

    İş insanı ve Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    CENAZE NAMAZI KILINDI
    Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, dün Şişli'de bulunan City's Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.

    Cenazesi, Eyüpsultan Camii'ne getirilen Bostancı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    ÖZBEK YALNIZ BIRAKMADI
    Abdurrahim Albayrak'ın yakınları kendisini yanız bırakmazken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da cenaze törenine katıldı.

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçmişte birlikte çalıştığı Albayrak'a bu acı gününde destek oldu.

        Batuhan Bostancı'nın cenazesine; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Eski Başkanları Faruk Süren, Adnan Polat'ın da aralarında olduğu siyaset iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

        Bostancı ve Albayrak ailelerinin yakınları ve merhum Batuhan Bostancı'nın arkadaşları cenazede saf tuttu. Abdurrahim Albayrak ve Asil Bostancı, cenazenin başında taziyeleri kabul etti.

            ANNESİ TABUTUNA SARILDI
            Batuhan Bostancı'nın ailesinin acısı yürekleri yaktı. Annesi İlknur Albayrak Bostancı, sarıldığı oğlunun tabutundan uzun süre ayrılamadı.

            TORUN ACISIYLA SARSILDI
            Abdurrahim Albayrak, hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı ile çekildiği bir fotoğrafını 2018 yılında Instagram hesabından paylaşmış ve "Torunum Batuhan dedesini ziyarete geldi" notunu düşmüştü.

            Albayrak açıklamasında, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım, bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacaktır" ifadelerine yer verdi.

                Albayrak'ın acı haberi duyurmasının ardından spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim başsağlığı dileklerini paylaşmıştı.

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                Haberler Güncel Abdurrahim Albayrak'ın acı günü: Torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı! Annesi evlat acısıyla yıkıldı
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