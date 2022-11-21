İstiklal saldırısının perde arkasındaki yapı deşifre edildi: 'NEL'in başındaki isim ‘Hacı’ kod adlı Hasan Şerif

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı olan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen ve 6 kişinin şehit olduğu, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının perde arkasındaki yapı büyük oranda deşifre edildi.

İstihbarat ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında saldırının arkasındaki yapının terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde istihbarat yapısı "NEL" olduğu tespit edildi.

İstihbarat kaynaklarının saldırıyla ilgili deşifre ettiği NEL bağlantılı teröristler ise şunlar:

Hasan Şerif: Saldırının talimatını veren NEL yöneticisi (Aranıyor)

YPG'nin komuta kademesinde ikinci sırada bulunan ve geçtiğimiz yaz aylarında TSK ve MİT tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen YPG komutanın kardeşi. Münbiç'te bulunuyor.

Halil Mence: Saldırı sonrası kaçışı organize eden NEL yöneticisi (Aranıyor)

Örgütün Kamışlı'da bulunan lojistik merkezini yönetiyor.

Hasan Cemil: Terörist Ahlam Albashir'i örgüte kazandıran NEL yöneticisi (Aranıyor)

Saldırıda bombayı patlama noktasına bırakan Albashir'in ifadesinde geçen ve Hasan Şerif'e yardımcılık yapan örgüt yöneticisi.

Ahmet Haj Hassan: Bomba düzeneğini hazırlayan NEL mensubu (Aranıyor)

Bilal kod ismini kullanıyor. Örgüt tarafından istihbarat, bomba ve sabotaj eğitimlerinden geçirildi. Bulgaristan'a kaçırıldı.

Ahlam Albashir: Bombayı patlama noktasına bırakan NEL mensubu (Tutuklu)

Ferhat Habeş: Saldırganların barınmasını ve lojistik ihtiyaçlarını sağlayan NEL mensubu (Tutuklu)

Ammar Jarkas: Bombayı hazırlayan Bilal kod isimli terörist Ahmet Haj Hassan'ı Bulgaristan'a kaçıran NEL mensubu (Tutuklu)

Ahmet Jarkas: Albashir'i Yunansitan'a kaçırmaya çalışan NEL mensubu (Tutuklu)

Yasir El Korali: Bombacıları saldırı ve keşif günlerinde taşıyan NEL mensubu (Tutuklu)

Hüseyin Güneş: Örgütün Edirne'deki insan kaçakçısı. NEL mensubu (Tutuklu)

Amren Abdulrami: Örgütün Bulgaristan'daki insan kaçakçısı. NEL mensubu (Gözaltında)

Hüsam A.: Ahmet Haj Hassan'ın yardımcısı. NEL mensubu (Gözaltında)