Terör örgütü PKK/YPG'yi besleyen, büyüten ve eğiten ABD'den Gaziantep'teki PKK/YPG saldırısına kınama!

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KINIYORUZ"

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Türk halkının yasına katıldıkları vurgulandı.

Açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış'ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

*İlgili haber için fotoğrafa tıklayın



İSTİKLAL CADDESİ BOMBACISININ ALTINDAN DA ABD ÇIKTI

13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının faili Ahlam Albashir'in sorgusunda Kobani'den geldiğini itiraf etmiş ve Albashir'in Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin YPG'li teröristleri eğitmek için kurduğu sözde akademiden mezun olduğu ortaya çıkmıştı.

*İlgili habere gitmek için fotoğrafa tıklayın

TIRLARCA SİLAH YÜZ MİLYONLARCA DOLAR YARDIM

ABD, terör örgütü PKK/YPG'li teröristleri eğitmesinin yanı sıra bugüne kadar teröristlere tırlarca silah ve milyonlarca dolar da para desteği verdi. Son olarak örgüte destek için 2023 mali yılı bütçesinde 542 milyon dolar para ayrılmıştı.

*İlgili habere gitmek için fotoğrafa tıklayın

ABD'Lİ KOMUTANDAN TERÖRİSTLERE TEŞEKKÜR

Son olarak ABD'nin Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis, PKK/YPG'li teröristlere verilen eğitim sonrası yapılan sözde mezuniyet töreninde konuşmuş ve teröristleri tebrik etmişti.