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    • Güncel
    • 21.11.2022 16:16
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    • 21.11.2022 16:47
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    Terör örgütü PKK/YPG'yi besleyen, büyüten ve eğiten ABD'den Gaziantep'teki PKK/YPG saldırısına kınama!

    Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/YPG'nin adeta hamiliğini yapan ve örgüte tırlarca silah yollayıp, teröristlere eğitim vererek destek olan ABD, bu yaptıklarını adeta unutturmak istercesine Gaziantep'te 3 kişinin hayatını kaybettiği PKK/YPG saldırısı ile ilgili kınama mesajı yayınladı.

    PKK/YPG’nin hamisi ABD’den sözde kınama

    Türkiye'nin güney sınırlarında yuvalanan hain teröristler iki gündür kanlı saldırılarını artırdı. Dün Öncüpınar Sınır Kapısı'nı hedef alan eli kanlı PKK terör örgütü, bugün Gaziantep'nin Karkamış ilçesine roketlerle saldırdı.

    Kobani'den ateşlenen roketlerin düştüğü ilçede 3 masum vatandaş şehit olurken 10 kişi de yaralandı.

    ABD'DEN KINAMA
    Türkiye'yi yasa boğan bu saldırının ardından Mehmetçik belirlenen hedefleri burmaya başladı. Olayın ardından Suriye ve Irak'ta PKK'lı teröristlere her türlü desteği veren ve bunu da gizlemeden yapan ABD'den kınama geldi.

    "GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KINIYORUZ"
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Türk halkının yasına katıldıkları vurgulandı.

    Açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış'ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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    İSTİKLAL CADDESİ BOMBACISININ ALTINDAN DA ABD ÇIKTI
    13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının faili Ahlam Albashir'in sorgusunda Kobani'den geldiğini itiraf etmiş ve Albashir'in Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin YPG'li teröristleri eğitmek için kurduğu sözde akademiden mezun olduğu ortaya çıkmıştı.

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    TIRLARCA SİLAH YÜZ MİLYONLARCA DOLAR YARDIM
    ABD, terör örgütü PKK/YPG'li teröristleri eğitmesinin yanı sıra bugüne kadar teröristlere tırlarca silah ve milyonlarca dolar da para desteği verdi. Son olarak örgüte destek için 2023 mali yılı bütçesinde 542 milyon dolar para ayrılmıştı.

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    ABD'Lİ KOMUTANDAN TERÖRİSTLERE TEŞEKKÜR
    Son olarak ABD'nin Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis, PKK/YPG'li teröristlere verilen eğitim sonrası yapılan sözde mezuniyet töreninde konuşmuş ve teröristleri tebrik etmişti.

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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK/YPG'yi besleyen, büyüten ve eğiten ABD'den Gaziantep'teki PKK/YPG saldırısına kınama!
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