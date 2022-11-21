12 barodan Pençe - Kılıç Hava Harekatı'na karşı ortak açıklama

BAROLARDAN OPERASYON KARŞITI AÇIKLAMA

İstiklal'de yaşanan hain terör saldırısının ardından gerçekleştirilen operasyona, kamuoyundan da destek büyük oldu.

Bazı barolar ise bu desteğin aksine, operasyona karşı olduklarını belirten ortak bir açıklama yaptı.