Terör örgütü PKK'ya laf gelmesin diye kıvranan CHP medyası Şaban Sevinç'i de çıldırttı! "Şerefsizler var"

Terör örgütü PKK/PYD/YPG Türkiye'ye yönelik alçak saldırılarına bir yenisini ekledi!

Geçtiğimiz hafta kalleşler toplılığı PKK tarafından Taksim İstiklal'de gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 vatandaşımız da şehit oldu.

PENÇE KILIÇLA KARŞILIK VERİLDİ

Türkiye bu alçaklığa Pençe Kılıç Harekatıyla büyük bir karşılık verdi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden "Hesap zamanı" ifadesiyle duyurulan harekat kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı'nın da yer alması dikkati çekti.

PKK/YPG BU KEZ OKULA SALDIRDI: 3 ŞEHİDİMİZ VAR

Alçak örgüt harekat sonrası yine saldırdı. Dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanırken kalleşler bugün ise sivilleri hedef aldı. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden roketler atıldı. Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu'nda da hasar oluşurken Ayşenur Alkan isimli bir öğretmenimiz ile Hasan Karataş isimli bir çocuk ve 1 vatandaşımız şehit oldu.

HAMİLE BİR KADIN YARALANDI

Hamile olduğu öğrenilen Büşra Karataş da terör örgütü PKK'nın alçak saldırısında yaralandı.

CHP MEDYASI NET DURUŞ SERGİLEYEMEDİ

Hain saldırı sonrası CHP medyası net bir duruş sergileyemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saldırıyı kınarken terör örgütü PKK'nın adını vermezken CHP medyası da benzer bir tutum sergiledi.

HALK TV'DE AYŞENUR ARSLAN'DAN SKANDAL

Hain saldırıyı misilleme olarak nitelendiren CHP yandaşı Halk TV spikeri Ayşenur Arslan saldırıya sebep aradı.