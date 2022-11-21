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    • 21.11.2022 17:19
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    • 21.11.2022 17:30
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    Terör örgütü PKK'ya laf gelmesin diye kıvranan CHP medyası Şaban Sevinç'i de çıldırttı! "Şerefsizler var"

    Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin alçak saldırıları sürüyor. Taksim'deki bombalı saldırı sonrası Türkiye, Pençe Kılıç harekatı ile teröristlere gereken cevabı verdi. Köşeye sıkışan kalleşler Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye tarafından roketle saldırdı. Saldırıda 1'i öğretmen 1'i çocuk 3 vatandaşımız şehit olurken CHP medyası yine net bir duruş sergileyemedi. CHP'nin yayın organları haberi manşetlerine taşırken "Kilis'e roket düştü", "Kilis'e saldırı" gibi terör örgütünün ismini vermeden servis etti. Özellikle CHP'nin yayın organı Halk TV'de Ayşenur Aslan muğlak açıklamalar yaparken teröre karşı net duruş sergileyemeyenlere yönelik ilginç bir çıkış Şaban Sevinç'ten geldi.

    takvim.com.tr
    Terör örgütü PKK’ya laf gelmesin diye kıvranan CHP medyası Şaban Sevinç’i de çıldırttı! Şerefsizler var

    Terör örgütü PKK/PYD/YPG Türkiye'ye yönelik alçak saldırılarına bir yenisini ekledi!

    Geçtiğimiz hafta kalleşler toplılığı PKK tarafından Taksim İstiklal'de gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 vatandaşımız da şehit oldu.

    PENÇE KILIÇLA KARŞILIK VERİLDİ
    Türkiye bu alçaklığa Pençe Kılıç Harekatıyla büyük bir karşılık verdi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi.

    Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden "Hesap zamanı" ifadesiyle duyurulan harekat kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı'nın da yer alması dikkati çekti.

    PKK/YPG BU KEZ OKULA SALDIRDI: 3 ŞEHİDİMİZ VAR
    Alçak örgüt harekat sonrası yine saldırdı. Dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanırken kalleşler bugün ise sivilleri hedef aldı. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden roketler atıldı. Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu'nda da hasar oluşurken Ayşenur Alkan isimli bir öğretmenimiz ile Hasan Karataş isimli bir çocuk ve 1 vatandaşımız şehit oldu.

    HAMİLE BİR KADIN YARALANDI
    Hamile olduğu öğrenilen Büşra Karataş da terör örgütü PKK'nın alçak saldırısında yaralandı.

    CHP MEDYASI NET DURUŞ SERGİLEYEMEDİ
    Hain saldırı sonrası CHP medyası net bir duruş sergileyemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saldırıyı kınarken terör örgütü PKK'nın adını vermezken CHP medyası da benzer bir tutum sergiledi.

    HALK TV'DE AYŞENUR ARSLAN'DAN SKANDAL
    Hain saldırıyı misilleme olarak nitelendiren CHP yandaşı Halk TV spikeri Ayşenur Arslan saldırıya sebep aradı.

    PKK/PYD ADINI KULLANMAKTAN KORKTU: "MUHTEMELEN DİYEBİLİRİZ"
    Terör örgütünün saldırısına sebep arayan Arslan YPG/PKK saldırısını misilleme olarak tanımlayarak, "Şimdi mesela buna harekata misilleme olarak PKK terörü diyebiliriz muhtemelen." dedi.

    Canlı yayında terör örgütünün saldırısına aklamaya girişen CHP yandaşı Arslan şu skandal ifadeleri kullandı;

    "Yani yine muhtemelen kaydıyla söylüyoruz, şunu cinayet dedektifleri de siyasiler de bizler de hep bu kayıtla bakar söyleriz "katilin amacı ne? Eğer o motivasyonu bulursanız katile ulaşırsınız, hem delilden ulaşırsınız, hem motivasyonu belirlersiniz. Şimdi durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi ama şimdi diyebilirimki ben bu harekattan sonra bir misilleme amacıyla ve öldürmek niyetiyle yapılmış bir saldırı."

    KİLİS'E ROKET DÜŞTÜ DİYE VERDİLER
    Halk TV bir skandala daha imza atarak manşetin haberi "Kilis'e yine roket düştü" şeklinde verdi.

    Karkamış'daki saldırıyı da CHP üzerinden gören Halk TV orada da manşetten terör örgütüne karşı net bir duruş gösteremedi.

    Haberin manşet ve başlığında 'Terör örgütü PKK' ifadesini geçiremeyen Halk TV sadece haber içersinden 'PKK' ifadesini geçirmekle yetindi.

        TELE 1 DE AYNI!


        Tele 1 de aynı şekilde haberi manşetten 'Roket saldırısı' olarak verdi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini ve terör saldırısı olduğunu manşetten okuyuculara aktarmadı.

        BİRGÜN


        CHP ve HDP'ye yakın yayın yapan BirGün de aynı skandala imza attı. Birgün ne başlıkta ne de haberin spotunda PKK'nın adını geçirmedi.

        BATI MEDYASI DA AYNI
        Batı medyası da aynı rezilliği sergiledi. İngiliz, BBCTürkiye'nin terör örgütüne karşı başlattığı operasyonda terör örgütü PKK'nın adını kullanmayarak, "Kürt militan" ya da "Kürt hedefleri" ifadelerine yer verdi.

        İngiliz BBC: "Türkiye'nin Kürt saldırıları: Pençe-Kılıç Operasyonu militan üsleri hedef alıyor" dedi.

        PKK'nın Karkamış'a yaptığı roket saldırısı haberine giren BBC saldırının kimin yaptığına dair de bilgi girmedi.

        HALK TV'DE DEMİRTAŞ'IN 'SAVAŞ' ÇIĞIRTKANLIĞINA DESTEK VERMİŞTİ
        Öte yandan HDPKK'nın tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dün ortaklarına 'sesinizi çıkarın çağrısı yapmış' ve ilk destek yine Halk TV ekranlarından gelmişti.

            CHP tarafından fonlanan Halk TV'de Demirtaş'ın açıklamaları değerlendirildi.

            CHP'Lİ AMİRAL ERTÜRK DEMİRTAŞ'I GÜZELLEDİ
            Programın konuklarından Emekli Amiral Türker Ertürk, "Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.


            "Demirtaş, HDP'nin Türkiye'nin partisi olması yolunda ciddi hamleler yaptı, bundan sonra da yapabilir." diyen Ertürk, "Biz halk olarak HDP Türkiye'nin partisi olsun istiyoruz. Tabii ki HDP yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor. Biz de onlara adım atmalıyız ama bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor." ifadeleriyle Demirtaş'ı aklamaya çalışmıştı.

            ŞABAN SEVİNÇ ÇILDIRDI: ŞEREFSİZLER VAR
            CHP medyasının bu tavrı yine CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Şaban Sevinç'i de çıldırttı. Şaban Sevinç, İstiklal Caddesi ve Karkamış'taki saldırılarda şehit olan çocuklar Ecrin ile Hasan'ın fotoğralarını paylaşıp sert bir tepki gösterdi.

            Şaban Sevinç, "Ecrin ve Hasan Terör kurbanı çocuklarımız Hala TSK'ya laf söyleyen şerefsizler var" ifadelerini kullandı.

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