Dünden bugüne Pençe harekatlarının Z raporu! TSK’dan terör örgütüne ağır darbe
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın kökünü kurutmakta kararlı olan TSK peş peşe Pençe harekatları düzenliyor. Şu ana kadar belirlenen hedefler tek tek yok edildi. İşte 2019'da başlayan seri Pençe harekatlarının Z raporu.
Türkiye, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı kara ve hava unsurları, belirlenen hedeflere nokta atışı operasyonlar düzenliyor.
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen "Pençe" serisi operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuruldu.
'PENÇE SERİSİ' OPERASYONLAR
2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren "Pençe" serisi operasyonlarda şu ana kadar 1441 terörist etkisiz hale getirildi. Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi.
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "terörle mücadelede yeni bir güvenlik konseptine gidildiğini" açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları, peşi sıra düzenlenen operasyonlarla dağıtıldı. "Pençe serisi" olarak adlandırılan bu operasyonlardan ilki, üç yıl önce gerçekleştirildi.
HAVA HÜCUM HAREKATI
Hakurk bölgesinde terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon için 27 Mayıs 2019'da düğmeye basıldı.
Operasyon kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ateş destek vasıtalarının atışları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçakların hava harekatıyla yumuşatılan hedef bölgesine, hava hücum harekatıyla komandolar indirildi.
TERÖR YUVALARI PARÇALANDI
Belirlenen hedeflerin başarıyla kontrol altına alınmasının ardından harekatın yeni safhasına geçildi. Devam eden operasyon alanının genişletilmesiyle gerçekleştirilen Pençe-2 operasyonunda terör yuvaları parçalandı. Mehmetçik, Pençe-1 Operasyonu'nda 126, Pençe-2 Operasyonu'nda ise 102 teröristi etkisiz hale getirdi.
HEDEFLER TEK TEK İMHA EDİLDİ
Hudut güvenliğine yönelik Hakurk'tan gelen tehdidin büyük oranda bertaraf edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir sonraki hedefi, Sinat-Haftanin bölgesindeki terör yuvaları oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, 24 Ağustos 2019'da yaptığı açıklamada, "Hudut güvenliğini ileriden sağlamak, teröristlerle ait mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe -3 Operasyonu'nun başlatıldığını" duyurdu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklar, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA'larla desteklenen operasyon kapsamında terör örgütüne ait hedefler tek tek imha edildi.
Söz konusu operasyonlarla koordineli çok sayıda hava harekatı da gerçekleştirilirken, Pençe-3 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 102 oldu.
"TERÖRİSTLERİN İNLERİ BAŞLARINA YIKILIYOR"
Terörle mücadelenin artan bir tempoda devam ettiği sonraki süreçte Milli Savunma Bakanlığı, 15 Haziran 2020'de yeni bir harekatın hayata geçirildiğini, "Türk savaş uçakları teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadesiyle açıkladı.
Pençe-Kartal adı verilen operasyon kapsamında Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk'taki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
IRAK'IN KUZEYİNE HAREKAT
Teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin imha edildiği operasyona yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı. Hava harekatlarında büyük oranda yerli ve milli akıllı mühimmat kullanıldı.
Hava harekatının hemen ardından Mehmetçik, bir kez daha terör hedeflerini imha etmek üzere Irak'ın kuzeyine harekat düzenledi.
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolar hava hücum harekatıyla Haftanin'e intikal ettirildi.