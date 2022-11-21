Dünden bugüne Pençe harekatlarının Z raporu! TSK’dan terör örgütüne ağır darbe

'PENÇE SERİSİ' OPERASYONLAR

2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren "Pençe" serisi operasyonlarda şu ana kadar 1441 terörist etkisiz hale getirildi. Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "terörle mücadelede yeni bir güvenlik konseptine gidildiğini" açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları, peşi sıra düzenlenen operasyonlarla dağıtıldı. "Pençe serisi" olarak adlandırılan bu operasyonlardan ilki, üç yıl önce gerçekleştirildi.