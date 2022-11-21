CHP yandaşı Halk TV'de terörü aklama yayını! Ayşenur Arslan skandal sözlerle saldırıya sebep aradı: "PKK durduk yere yapmaz"





"PKK NASIL HAKLI ÇIKARILIR ADLI ÇALIŞMA!"

Arslan'ın skandal yorumuna sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş, "Olaya sosyal medyadan tepki gösteren bir Sivilleri öldüren Pkk,nasıl haklı çıkarılır adlı çalışma! Halk Tv'den Ayşenur Arslan'a göre bugün Pkk,Pençe-Kılıç Harekatına misilleme yapmış! Terörist sadece dağda değildir, teröre destek verenlerde teröristtir. Ve TV'lerden evlerimizin içine kadar girdiler maalesef..." dedi.







GAZETECİLİK DEĞİL AÇIKÇA PKK PROPAGANDASI

Başka bir kullancısı ise, "Bu gazetecilik değil açıkça PKK propagandası yapıyor" ifadelerini kullandı.