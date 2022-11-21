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    • Güncel
    • 21.11.2022 15:46
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    • 21.11.2022 15:46
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    CHP yandaşı Halk TV'de terörü aklama yayını! Ayşenur Arslan skandal sözlerle saldırıya sebep aradı: "PKK durduk yere yapmaz"

    Son dakika haberi! Geçtiğimiz hafta sonu İstiklal Caddesi'nde PKK/PYD'li terörist Ahlam Albashı'nın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 vatandaşımızı hayatını kaybetmişti. Bugün de sınır hattındaki Karkamış'a gerçekleştirilen füzeli terör saldırısında 1'i çocuk 1'i öğretmen 3 vatandaşımız şehit düştü. CHP yandaşı Halk TV'de hain saldırı için adeta sebep Ayşenur Arslan, "PKK terörü diyebiliriz muhtemelen." ifadeleriyle büyük bir skandala imza attı. Sosyal medyadan Arslan'a tepki yağdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Halk TV’de terörü aklama yayını!

    Sınır hattındaki Karkamış'a gerçekleştirilen füzeli terör saldırısında 1'i çocuk 1'i öğretmen 3 vatandaşımız şehit düştü. Hain saldırıda PKK adını kullanmaktan korkan CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın saldırıya sebep aradı.

    HALK TV'DE TERÖRÜ AKLAMA YAYINI | VİDEO İZLE

    PKK/PYD ADINI KULLANMAKTAN KORKTU: "MUHTEMELEN DİYEBİLİRİZ"
    Terör örgütünün saldırısına sebep arayan Arslan YPG/PKK saldırısını misilleme olarak tanımlayarak, "Şimdi mesela buna harekata misilleme olarak PKK terörü diyebiliriz muhtemelen." dedi.



    "PKK DURDUK YERE SALDIRMAZ"
    Canlı yayında terör örgütünün saldırısına aklamaya girişen CHP yandaşı Arslan, "Yani yine muhtemelen kaydıyla söylüyoruz, şunu cinayet dedektifleri de siyasiler de bizler de hep bu kayıtla bakar söyleriz "katilin amacı ne?".

    Eğer o motivasyonu bulursanız katile ulaşırsınız, hem delilden ulaşırsınız, hem motivasyonu belirlersiniz. Şimdi durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi ama şimdi diyebilirimki ben bu harekattan sonra bir misilleme amacıyla ve öldürmek niyetiyle yapılmış bir saldırı." ifadelerini kullandı.



        "PKK NASIL HAKLI ÇIKARILIR ADLI ÇALIŞMA!"
        Arslan'ın skandal yorumuna sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş, "Olaya sosyal medyadan tepki gösteren bir Sivilleri öldüren Pkk,nasıl haklı çıkarılır adlı çalışma! Halk Tv'den Ayşenur Arslan'a göre bugün Pkk,Pençe-Kılıç Harekatına misilleme yapmış! Terörist sadece dağda değildir, teröre destek verenlerde teröristtir. Ve TV'lerden evlerimizin içine kadar girdiler maalesef..." dedi.



        GAZETECİLİK DEĞİL AÇIKÇA PKK PROPAGANDASI
        Başka bir kullancısı ise, "Bu gazetecilik değil açıkça PKK propagandası yapıyor" ifadelerini kullandı.




        SİLAHLA MÜCADELE ETMELİYİZ
        Arslan daha önce de terör örgütü PKK'yı örnek göstererek "AK Parti'ye karşı silahlı ya da silahsız mücadele etmeliyiz." şeklinde skanda sözler sarf etmişti.

        Terör örgütü PKK/PYD/YPG Türkiye'ye yönelik alçak saldırılarına devam ediyor.

        PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG tarafından verilen talimatla Taksim İstiklal'de gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız da şehit oldu.


        PENÇE KILIÇLA KARŞILIK VERİLDİ
        Türkiye alçak saldırıya karşı Pençe Kılıç Harekatıyla büyük bir karşılık verdi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi.

        Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden "Hesap zamanı" ifadesiyle duyurulan harekat kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı'nın da yer alması dikkati çekti.

        Alçak örgüt harekat sonrası yine saldırdı. Dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanırken kalleşler bugün ise sivilleri hedef aldı.

        OKULA SALDIRDILAR
        Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden roketler atıldı. Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu'nda da hasar oluşurken Ayşenur Alkan isimli bir öğretmenimiz ile 1 çocuk ve 1 vatandaşımız şehit oldu.

        MUHALEFETİN AÇIKLAMALARI AKILLARA GELDİ!
        Bu alçak saldırı sonrası akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin eli kanlı bu örgütü "Terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamaları geldi.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU: YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi halkını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" ifadelerini kullanarak bir skandala imza atmıştı.

            Kemal Kılıçdaroğlu bugün ise terör örgütünün yaptığı saldırıyı kınadı ancak ne PKK ne de YPG ifadesini mesajında geçirmedi.

            MUHARREM ERKEK: SINIRIMIZDA PYD OLSUN
            CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, "Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun" ifadeleriyle alçak örgütü meşrulaştırmaya çalışmıştı

            SELİN SAYEK BÖKE: YPG'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA DAİR İSTİHBARİ BİLGİMİZ YOK

            CHP'li Selin Sayek Böke ise terör örgütü YPG için "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

                SEZGİN TANRIKULU: KENDİ TOPRAKLARINI KORUYAN BİR YAPILANMA
                PKK'nın CHP'deki baş savunucularından Sezgin Tanrıkulu ise "PYD, kendi topraklarını küresel bir vahşet örgütüne karşı korumaya çalışan bir yapılanmadır." ifadeleriyle rezilliği bir üst kademeye taşımıştı.

                CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL ÇEVİKÖZ: SİYASİ OLUŞUM VE ASKERİ YAPILANMA

                CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz "PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur." ifadeleriyle yine terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışmıştı.

                ERDAL AKSÜNGER: BENİM GÖZÜMDE TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

                CHP'li Erdal Aksünger ise Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği PKK'nın siyasi uzantısı YPG-PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini söylemişti. Sünger katıldığı bir programda"Terör örgütü mü?" sorusuna "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye skandal bir cevap vermişti.

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                Haberler Güncel CHP yandaşı Halk TV'de terörü aklama yayını! Ayşenur Arslan skandal sözlerle saldırıya sebep aradı: "PKK durduk yere yapmaz"
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