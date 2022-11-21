CHP yandaşı Halk TV'de terörü aklama yayını! Ayşenur Arslan skandal sözlerle saldırıya sebep aradı: "PKK durduk yere yapmaz"

Sınır hattındaki Karkamış'a gerçekleştirilen füzeli terör saldırısında 1'i çocuk 1'i öğretmen 3 vatandaşımız şehit düştü. Hain saldırıda PKK adını kullanmaktan korkan CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın saldırıya sebep aradı.
HALK TV'DE TERÖRÜ AKLAMA YAYINI | VİDEO İZLE
PKK/PYD ADINI KULLANMAKTAN KORKTU: "MUHTEMELEN DİYEBİLİRİZ"
Terör örgütünün saldırısına sebep arayan Arslan YPG/PKK saldırısını misilleme olarak tanımlayarak, "Şimdi mesela buna harekata misilleme olarak PKK terörü diyebiliriz muhtemelen." dedi.
"PKK DURDUK YERE SALDIRMAZ"
Canlı yayında terör örgütünün saldırısına aklamaya girişen CHP yandaşı Arslan, "Yani yine muhtemelen kaydıyla söylüyoruz, şunu cinayet dedektifleri de siyasiler de bizler de hep bu kayıtla bakar söyleriz "katilin amacı ne?".
Eğer o motivasyonu bulursanız katile ulaşırsınız, hem delilden ulaşırsınız, hem motivasyonu belirlersiniz. Şimdi durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi ama şimdi diyebilirimki ben bu harekattan sonra bir misilleme amacıyla ve öldürmek niyetiyle yapılmış bir saldırı." ifadelerini kullandı.