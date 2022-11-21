Terör örgütü PKK/PYD/YPG Türkiye'ye yönelik alçak saldırılarına devam ediyor.
PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG tarafından verilen talimatla Taksim İstiklal'de gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız da şehit oldu.
PENÇE KILIÇLA KARŞILIK VERİLDİ
Türkiye alçak saldırıya karşı Pençe Kılıç Harekatıyla büyük bir karşılık verdi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden "Hesap zamanı" ifadesiyle duyurulan harekat kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı'nın da yer alması dikkati çekti.
Alçak örgüt harekat sonrası yine saldırdı. Dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanırken kalleşler bugün ise sivilleri hedef aldı.
OKULA SALDIRDILAR
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden roketler atıldı. Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu'nda da hasar oluşurken Ayşenur Alkan isimli bir öğretmenimiz ile 1 çocuk ve 1 vatandaşımız şehit oldu.
MUHALEFETİN AÇIKLAMALARI AKILLARA GELDİ!
Bu alçak saldırı sonrası akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin eli kanlı bu örgütü "Terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamaları geldi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU: YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi halkını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" ifadelerini kullanarak bir skandala imza atmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu bugün ise terör örgütünün yaptığı saldırıyı kınadı ancak ne PKK ne de YPG ifadesini mesajında geçirmedi.