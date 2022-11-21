OKULA SALDIRDILAR

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden roketler atıldı. Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu'nda da hasar oluşurken Ayşenur Alkan isimli bir öğretmenimiz ile 1 çocuk ve 1 vatandaşımız şehit oldu.

MUHALEFETİN AÇIKLAMALARI AKILLARA GELDİ!

Bu alçak saldırı sonrası akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin eli kanlı bu örgütü "Terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamaları geldi.