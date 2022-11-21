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    • Güncel
    • 21.11.2022 14:21
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    • 21.11.2022 14:50
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    Alçak saldırı sonrası akıllara o açıklamalar geldi! İşte PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenler...

    Terör örgütü PKK ve Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin alçak saldırıları sürüyor. Taksim'de PKK'nın Suriye'deki kolunun talimatı ile bombalı saldırı gerçekleştirilmesinin ardından, Türkiye Pençe Kılıç harekatı ile gereken cevabı verdi. Köşeye sıkışan kalleş örgüt, Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye tarafından roket ve havanlarla saldırdı. Saldırıda 1'i öğretmen 1'i çocuk 3 vatandaşımız şehit olurken akıllara başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin eli kanlı bu örgütü "Terör örgütü olarak" görmüyoruz açıklamaları geldi.

    takvim.com.tr
    İşte PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmeyenler...

    Terör örgütü PKK/PYD/YPG Türkiye'ye yönelik alçak saldırılarına devam ediyor.

    PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG tarafından verilen talimatla Taksim İstiklal'de gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız da şehit oldu.

    PENÇE KILIÇLA KARŞILIK VERİLDİ
    Türkiye alçak saldırıya karşı Pençe Kılıç Harekatıyla büyük bir karşılık verdi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi.

    Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden "Hesap zamanı" ifadesiyle duyurulan harekat kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı'nın da yer alması dikkati çekti.

    Alçak örgüt harekat sonrası yine saldırdı. Dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanırken kalleşler bugün ise sivilleri hedef aldı.

    OKULA SALDIRDILAR
    Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden roketler atıldı. Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu'nda da hasar oluşurken Ayşenur Alkan isimli bir öğretmenimiz ile 1 çocuk ve 1 vatandaşımız şehit oldu.

    MUHALEFETİN AÇIKLAMALARI AKILLARA GELDİ!
    Bu alçak saldırı sonrası akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin eli kanlı bu örgütü "Terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamaları geldi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU: YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi halkını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" ifadelerini kullanarak bir skandala imza atmıştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu bugün ise terör örgütünün yaptığı saldırıyı kınadı ancak ne PKK ne de YPG ifadesini mesajında geçirmedi.

        MUHARREM ERKEK: SINIRIMIZDA PYD OLSUN
        CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, "Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun" ifadeleriyle alçak örgütü meşrulaştırmaya çalışmıştı

        SELİN SAYEK BÖKE: YPG'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA DAİR İSTİHBARİ BİLGİMİZ YOK

        CHP'li Selin Sayek Böke ise terör örgütü YPG için "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

        SEZGİN TANRIKULU: KENDİ TOPRAKLARINI KORUYAN BİR YAPILANMA
        PKK'nın CHP'deki baş savunucularından Sezgin Tanrıkulu ise "PYD, kendi topraklarını küresel bir vahşet örgütüne karşı korumaya çalışan bir yapılanmadır." ifadeleriyle rezilliği bir üst kademeye taşımıştı.

            CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL ÇEVİKÖZ: SİYASİ OLUŞUM VE ASKERİ YAPILANMA

            CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz "PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur." ifadeleriyle yine terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışmıştı.

            ERDAL AKSÜNGER: BENİM GÖZÜMDE TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

            CHP'li Erdal Aksünger ise Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği PKK'nın siyasi uzantısı YPG-PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini söylemişti. Sünger katıldığı bir programda"Terör örgütü mü?" sorusuna "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye skandal bir cevap vermişti.
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            Haberler Güncel Alçak saldırı sonrası akıllara o açıklamalar geldi! İşte PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenler...
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