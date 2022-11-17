Aslı Baykal neden istifa etti? CHP ile 'hesaplaşacağız' çıkışının perde arkası ne? Mehmet Sevigen'den çarpıcı açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı derin savrulma Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilere sebep olurken parti içinde de kopuşları getirdi. 'Helalleşme' tiyatrosu adı altında, FETÖ'cülere verilen iade-i itibar sözü ve Atatürkçü çizgiden uzaklaşma partideki Muharrem İnce ve Mehmet Ali Çelebi gibi önmeli isimleri istifaya sürükledi.
SEVİGEN'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR | VIDEO
Son olarak CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal geçtiğimiz haftalarda istifa etti.
ASLI BAYKAL'DAN OLAY GÖNDERME
Baykal terör örgütü PKK'nın İstiklal'de yaptığı terör saldırı gündemdeyken terörle mücadele etmek yerine hükümeti hedef alanları sert bir dille eleştirmişti.
"SAĞ SOL YOK MİLLİ GARİ MİLLİ VAR"
Milli gayrimilli ayrımıyla açıklamasıyla sosyal medya hesabından paylaşım bulunan Aslı Baykal söyledi;
"Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayri milli olarak ayrışıyor.