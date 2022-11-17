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    • 18.11.2022 00:03
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    Aslı Baykal neden istifa etti? CHP ile 'hesaplaşacağız' çıkışının perde arkası ne? Mehmet Sevigen'den çarpıcı açıklamalar

    CHP'den istifa etmesi uzun süre konuşulan eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal son olarak CHP ile 'hesaplaşacağız' çıkışı büyük bir yankı uyandırmıştı. A Haber'de canlı yayınlanan Arka Plan programına katılan 23. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Sevgen konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sevigen, "Ülkesine sahip çıkan, toplumuna sahip çıkan insanlar ülkenin kurucusu olduğu partiden uzaklaştırılıyorlar. Aslı Hanım’da bunlara dayanamadı ondan sonra istifa etti." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Aslı Baykal CHP’ye neden ’hesaplaşacağız’ dedi?

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı derin savrulma Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilere sebep olurken parti içinde de kopuşları getirdi. 'Helalleşme' tiyatrosu adı altında, FETÖ'cülere verilen iade-i itibar sözü ve Atatürkçü çizgiden uzaklaşma partideki Muharrem İnce ve Mehmet Ali Çelebi gibi önmeli isimleri istifaya sürükledi.

    SEVİGEN'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR | VIDEO

    Son olarak CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal geçtiğimiz haftalarda istifa etti.



    ASLI BAYKAL'DAN OLAY GÖNDERME
    Baykal terör örgütü PKK'nın İstiklal'de yaptığı terör saldırı gündemdeyken terörle mücadele etmek yerine hükümeti hedef alanları sert bir dille eleştirmişti.



    "SAĞ SOL YOK MİLLİ GARİ MİLLİ VAR"
    Milli gayrimilli ayrımıyla açıklamasıyla sosyal medya hesabından paylaşım bulunan Aslı Baykal söyledi;
    "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayri milli olarak ayrışıyor.



        Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum."



        ASLI BAYKAL: ONLARLA ELBETTE HESAPLAŞACAĞIZ!
        Bu mesajları sonrası Aslı Baykal bu akşam saatlerinde bir paylaşım daha yaptı ve "Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız." dedi.

        "Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var." cümlesine yer veren Aslı Baykal, "Gayrımilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım." açıklamasınnda bulunmuştu.



        MEHMET SEVİGEN'DEN A HABER'DE ÇARPICI AÇIKLAMALAR
        Arka Plan canlı yayına katılan 23. Dönem CHP İstanbul Milletvekil Mehmet Sevigen çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Mehmet Sevigen'in açıklamalarından öe çıkanlar şu şekilde;

            MUHALEFETE SERT TERÖR TEPKİSİ
            Geçen hafta Taksim'de çok acı bir olay yaşadık. Tüm Türk milletinin ve ailelere baş sağlığı diliyorum. 6'lı masada ilk iş olarak Taksim'deki terör olayını kınarlar. Bir saygı duruşunda dururlar diye düşünüyordum. Ama şimdiye kadar bunlar olmadı, çok fazlada olacağını beklemiyorum.

            Valla insan çok çılgın olması gerekiyor. Aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Bu hükümete yarıyor diye söyleyenler bence Türkiye'ye, hem Türk insanına hem de Türk siyasetine saygısızlık yapıyor. İnanın bunu anlamakta sıkıntı çekiyorum.

            ASLI HANIM'IN AYRILMASI GAYET NORMAL
            Aslı Hanım'ın ayrılması gayet normal. Daha önce biliyorsunuz biz ayrılmasak da bizi partiden itiyorlar. Bu sene CHP'den ulusalcı milliyetçi inşalarını uzaklaştırması, bir tanesinde çok sevdiğim arkadaşım Av. Mustafa Kemal Çiçek. Yaşıyoruz bunları biz. Ülkesine sahip çıkan, toplumuna sahip çıkan insanlar ülkenin kurucusu olduğu partiden uzaklaştırılıyorlar. Aslı Hanım'da bunlara dayanamadı ondan sonra istifa etti.

            "İSTİFASINI BABASINA BİLE SÖYLEMEDİ"
            O gün biz beraberdik. Bizim bile haberimiz yoktu, babasının bile haberi yoktu. İşte Yılmaz Ateş ben, Deniz Bey ve Aslı Hanım beraber oturduk. Onu değerlendirdik. 'Ben istifamı daha önceden söyleseydim, bir mahalle baskısı gibi engellersiniz' diye düşünerek istifa kararını bize söylemeden istifasını vermiş.



            BU SUÇA DAHA FAZLA ORTAK OLMAK İSTEMİYORUM
            Yapılan bu suça daha fazla ortak olmak istemiyorum diye, bunlar vatandı, Kıbrıs'tı, Libya'ydı biliyorsunuz bütün konuları bizim karşı geldiğimiz bütün konuları ortaya koyarak yıllardır babasının kurucusu olduğu 2. Dönem Kurucu Genel Başkan olduğu partiden ve yıllarca içinde büyüğü, çocukluğundan beri, doğduğundan beri içinde büyüdüğü o koca çınardan ayrılmak kolay değil. İnsanın içi kan ağlıyor.



            ACABA BU CHP BİZİM DÖNEMDEKİ CHP Mİ?
            Acaba bu CHP bizim dönemdeki CHP mi? Acaba bu CHP Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu, İsmet Paşa'nın, Ecevit'in, Deniz Baykal'ın görev yaptığı CHP mi? Gerçekten bu CHP bizim kurduğumuz ülkeyi kuran CHP mi? İşte bu bakımdan arkadaşlarım teker teker ayrılıyor. Şimdi inanın bana bizim değerlerimizi, TOGG'un açılışında Tayyip Erdoğan devrim arabalarını anlatırken inanın o döneme Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha çok sahip çıkıyordu.

            Bütün bu etkenler, zaten bizi uzaklaştırdılar biliyorsunuz. Ulusal duruşumuza karşı gelenler sayesinde, Aslı Hanım'da bütün bunlara ortak olmamak için istifa etti.

            ASLI BAYKAL'IN MİLLİ VE GAYRİMİLLİ ÇIKIŞI NE ANLAMA GELİYOR?
            Aslı Baykal'ın milli ve gayri millî çıkışı ne anlama geliyor, AK Parti'ye mi geçecek? Sorusuna Sevigen, "Hayır öyle bir şey yok. Hiçbir partiye angajmanı yok. Duruşunu ifade etmeye çalışıyor. Gerek Libya konusundaki gerek Mavi Vatan konusunda. Bir partiye gidecek angajmanı yok.

            Ama ben ona siyaset yapmasını öner insanlardan bir tanesiyim. Sakın geri kalmasın. Bu ülke için söylenecek sözü olanlar hiç susmasın. Bu ülke için yapılacak hizmeti, söylenecek sözü, üretecek düşüncesi varsa bu inşalarının hepsinin siyaset meydanında özgürce düşüncesini söylemeli.

            Ben Aslı Hanım'ın önümüzdeki günlerde siyaset yapacağını düşünüyorum. Teşvik ediyorum, cesaretlendiriyorum. Ama hiçbir partiye angajmanı olduğunu sanmıyorum.



                ASLI BAYKAL'A NEDEN SALDIRIYORLAR?
                Parti içinde milletvekilliği görevi yapmış, bizim dönemimizde görev almış insanlar bile Deniz Baykal'a nasıl saldırdılar bilmiyor musunuz?

                Aslı Hanım'a karşı ciddi bir kampanya açmaya başladılar, saldırmaya başladılar. Demek ki meyve veren ağaç taşlanıyor. Siyaset adamlarının kaderlerinde böyle şeyler vardır. Bir ortaya çıkıp görev yapmaya başladığınız zaman haklı haksız her taraftan size hakaretler saldırılar gelir.

                Bunun dışında içerden gelen gazetecilerin, bazı köşe yazarlarının bize yakın gazetenin de Aslı Hanım'a böyle saldırmaları çok hoş değil diye düşünüyorum. Bırakın toplu karar versin halk karar versin. Mühim olan halkın vereceği karardır. Aslı Hanım'da ne yapacağını önümüzdeki günlerde zannediyorum ki bir açıklama yapacaktır. Şimdi kimseye angaje değildir. Ama her halde siyaset yapmasında hiçbir engel yoktur.
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                Haberler Güncel Aslı Baykal neden istifa etti? CHP ile 'hesaplaşacağız' çıkışının perde arkası ne? Mehmet Sevigen'den çarpıcı açıklamalar
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