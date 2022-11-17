Aslı Baykal neden istifa etti? CHP ile 'hesaplaşacağız' çıkışının perde arkası ne? Mehmet Sevigen'den çarpıcı açıklamalar

MUHALEFETE SERT TERÖR TEPKİSİ

Geçen hafta Taksim'de çok acı bir olay yaşadık. Tüm Türk milletinin ve ailelere baş sağlığı diliyorum. 6'lı masada ilk iş olarak Taksim'deki terör olayını kınarlar. Bir saygı duruşunda dururlar diye düşünüyordum. Ama şimdiye kadar bunlar olmadı, çok fazlada olacağını beklemiyorum.



Valla insan çok çılgın olması gerekiyor. Aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Bu hükümete yarıyor diye söyleyenler bence Türkiye'ye, hem Türk insanına hem de Türk siyasetine saygısızlık yapıyor. İnanın bunu anlamakta sıkıntı çekiyorum.



ASLI HANIM'IN AYRILMASI GAYET NORMAL

Aslı Hanım'ın ayrılması gayet normal. Daha önce biliyorsunuz biz ayrılmasak da bizi partiden itiyorlar. Bu sene CHP'den ulusalcı milliyetçi inşalarını uzaklaştırması, bir tanesinde çok sevdiğim arkadaşım Av. Mustafa Kemal Çiçek. Yaşıyoruz bunları biz. Ülkesine sahip çıkan, toplumuna sahip çıkan insanlar ülkenin kurucusu olduğu partiden uzaklaştırılıyorlar. Aslı Hanım'da bunlara dayanamadı ondan sonra istifa etti.



"İSTİFASINI BABASINA BİLE SÖYLEMEDİ"

O gün biz beraberdik. Bizim bile haberimiz yoktu, babasının bile haberi yoktu. İşte Yılmaz Ateş ben, Deniz Bey ve Aslı Hanım beraber oturduk. Onu değerlendirdik. 'Ben istifamı daha önceden söyleseydim, bir mahalle baskısı gibi engellersiniz' diye düşünerek istifa kararını bize söylemeden istifasını vermiş.