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    • 17.11.2022 23:21
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    Mansur Yavaş’ın ‘indirim’ illüzyonu! ‘Su faturası’ yalanıyla ihtiyaç sahiplerinin yardımları kesildi: İstifa etmesi lazım

    Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclis Üyesi Sinan Burhan, belediye meclisinde yaptığı konuşmada ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘su indirimi’ yalanıyla ihtiyaç sahiplerinin yardımlarını kestiğini söyledi. Suya herhangi bir indirim olmadığını belirten Burhan “Mansur Bey desin ki 'Ben bir kuruş su fiyatlarını indirdim', ben istifa edeceğim. Ama kendisi yalan söylediği için istifa etmesi lazım. Ankaralının onuru ile oynayamaz."

    AA
    takvim.com.tr
    ABB’de ’suya indirim’ oyunu

    AK Parti Altındağ Belediye Meclisi Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) meclisinde yaptığı konuşmada, CHP Balıkesir İl Başkanlığının, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su ücretlerinde yüzde 50 indirim yaptığı gerekçesiyle Balıkesir'de de su fiyatlarında aynı oranda indirim yapılması için kampanya başlattığını anımsattı.



    Suya indirim yapılmamasının yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin de yardımlarının kesildiğini belirten Burhan; "Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir tek kuruş suda indirim yapılmadı. Bakın şu anda kışa yaklaştık. Yaklaşık 300 bin kişiye mesaj çekilerek 'Biz kömür, et, buğday, ilaç ve tohum yardımlarını kesiyoruz.' dediler. Peki değerli arkadaşlar bu yardımı kesme gerekçesi olarak neyi gösterdiler? Deniliyor ki, su fiyatları yüzde 50 indi. Tüm Ankaralılara sesleniyorum bir tek kuruş su fiyatı inmedi, ortada büyük bir yalan var. Peki neden fakiri fukarayı yardımı kesmekle tehdit ediyorsunuz. Yardımı kesiyorsunuz.



    "MANSUR BEY YALAN SÖYLÜYOR"
    "Bu illüzyonu ben ortaya koymak istiyorum. Su fiyatlarını kimse indirmedi. Pazartesi günü Mansur Bey burada konuşacak. Desin ki 'Ben bir kuruş su fiyatlarını indirdim', ben istifa edeceğim. Ama kendisi yalan söylediği için istifa etmesi lazım. Ankaralının onuru ile oynayamaz."



        "KIŞA GİRERKEN İNSANLARINI KÖMÜR İHTİYACI KARŞILANMADI"
        Büyükşehir Belediyesinin indirmediği su fiyatı üzerinden sosyal yardımları kestiğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yani bu bir vakıadır. Vakıa şu ki hem su fiyatını indirmedi hem de Ankara'da sosyal yardım alanların yardımlarını kesti Mansur Yavaş. Bu gerçeği sadece Ankara'nın değil tüm Türkiye'nin duyması lazım. Meclisten bir karar alındı ama ABB bunu uygulamadı. Su fiyatları inmemesine rağmen gelirlerimizde düşme oldu diye kışa girerken insanların kömür ihtiyacı karşılanmadı." diye konuştu.

        "CHP'NİN BU TAVRINI KINIYORUM"
        ABB Başkanı Yavaş'ı sosyal yardım alanları tehdit etmekle suçlayan Köse, partisinin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da halka kucak açacağını aktardı.

        Sosyal yardım alanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Köse şunları kaydetti:
        "Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meclisin (su indirimi) kararına uymamıştır, bu açıktır. Su fiyatını indirmemiştir. Su fiyatını indirmediği halde sosyal yardımları kesmiştir. Bu nasıl bir aymazlıktır, bunun hesabını versinler. Gerçekten mağdur olan insanlar üzerinden siyaset yapmayı çok yanlış olarak görüyorum. CHP'nin bu tavrını kınıyorum. Bu millet sahipsiz değildir. Biz ilçe belediyeleri olarak hepsinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz, karşılamaya da devam edeceğiz. Bunun hesabını zaten vatandaşımız Mansur Yavaş'tan soracak."

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        Haberler Güncel Mansur Yavaş’ın ‘indirim’ illüzyonu! ‘Su faturası’ yalanıyla ihtiyaç sahiplerinin yardımları kesildi: İstifa etmesi lazım
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