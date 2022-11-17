Mansur Yavaş’ın ‘indirim’ illüzyonu! ‘Su faturası’ yalanıyla ihtiyaç sahiplerinin yardımları kesildi: İstifa etmesi lazım





"KIŞA GİRERKEN İNSANLARINI KÖMÜR İHTİYACI KARŞILANMADI"

Büyükşehir Belediyesinin indirmediği su fiyatı üzerinden sosyal yardımları kestiğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yani bu bir vakıadır. Vakıa şu ki hem su fiyatını indirmedi hem de Ankara'da sosyal yardım alanların yardımlarını kesti Mansur Yavaş. Bu gerçeği sadece Ankara'nın değil tüm Türkiye'nin duyması lazım. Meclisten bir karar alındı ama ABB bunu uygulamadı. Su fiyatları inmemesine rağmen gelirlerimizde düşme oldu diye kışa girerken insanların kömür ihtiyacı karşılanmadı." diye konuştu.

"CHP'NİN BU TAVRINI KINIYORUM"

ABB Başkanı Yavaş'ı sosyal yardım alanları tehdit etmekle suçlayan Köse, partisinin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da halka kucak açacağını aktardı.

Sosyal yardım alanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Köse şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meclisin (su indirimi) kararına uymamıştır, bu açıktır. Su fiyatını indirmemiştir. Su fiyatını indirmediği halde sosyal yardımları kesmiştir. Bu nasıl bir aymazlıktır, bunun hesabını versinler. Gerçekten mağdur olan insanlar üzerinden siyaset yapmayı çok yanlış olarak görüyorum. CHP'nin bu tavrını kınıyorum. Bu millet sahipsiz değildir. Biz ilçe belediyeleri olarak hepsinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz, karşılamaya da devam edeceğiz. Bunun hesabını zaten vatandaşımız Mansur Yavaş'tan soracak."