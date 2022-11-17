Mansur Yavaş’ın ‘indirim’ illüzyonu! ‘Su faturası’ yalanıyla ihtiyaç sahiplerinin yardımları kesildi: İstifa etmesi lazım

AK Parti Altındağ Belediye Meclisi Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) meclisinde yaptığı konuşmada, CHP Balıkesir İl Başkanlığının, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su ücretlerinde yüzde 50 indirim yaptığı gerekçesiyle Balıkesir'de de su fiyatlarında aynı oranda indirim yapılması için kampanya başlattığını anımsattı.
Suya indirim yapılmamasının yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin de yardımlarının kesildiğini belirten Burhan; "Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir tek kuruş suda indirim yapılmadı. Bakın şu anda kışa yaklaştık. Yaklaşık 300 bin kişiye mesaj çekilerek 'Biz kömür, et, buğday, ilaç ve tohum yardımlarını kesiyoruz.' dediler. Peki değerli arkadaşlar bu yardımı kesme gerekçesi olarak neyi gösterdiler? Deniliyor ki, su fiyatları yüzde 50 indi. Tüm Ankaralılara sesleniyorum bir tek kuruş su fiyatı inmedi, ortada büyük bir yalan var. Peki neden fakiri fukarayı yardımı kesmekle tehdit ediyorsunuz. Yardımı kesiyorsunuz.
"MANSUR BEY YALAN SÖYLÜYOR"
"Bu illüzyonu ben ortaya koymak istiyorum. Su fiyatlarını kimse indirmedi. Pazartesi günü Mansur Bey burada konuşacak. Desin ki 'Ben bir kuruş su fiyatlarını indirdim', ben istifa edeceğim. Ama kendisi yalan söylediği için istifa etmesi lazım. Ankaralının onuru ile oynayamaz."