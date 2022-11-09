İstifa eden Aslı Baykal'dan olay sözler! CHP ve masaya verdi veriştirdi: Gayri milli pozisyondalar, savruk, kimliksiz sığ politikalar...





Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP'den istifa eden Prof. Dr. Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir çıkış daha geldi.



CHP GAYRİ MİLLİ ODAKLARLA DİYALOG KURUYOR

Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP üyeliğinden istifasının nedenine ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. İstifasının üzerinden geçen iki haftanın ardından konuşan Baykal, CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.

CHP'yi 'milli değerleri hissetmemek' ve 'gayri milli odaklarla diyalog kurmak' ile eleştiren Baykal, CHP'nin gelecek için umut vermediğini kaydetti.