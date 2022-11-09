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    • 10.11.2022 00:47
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    İstifa eden Aslı Baykal'dan olay sözler! CHP ve masaya verdi veriştirdi: Gayri milli pozisyondalar, savruk, kimliksiz sığ politikalar...

    CHP'de eski genel başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın istifasının yankıları sürüyor. Aldığı karar sonrası takvim.com.tr'ye konuşan Baykal, "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" ifadelerini kullanmıştı. İstifasının üzerinden geçen iki haftanın ardından CHP'ye sert eleştirilerle yüklenen Aslı Baykal, partideki savrulmaya dikkat çekti. CHP’nin gayri millî bir pozisyona geldiğini ifade eden Baykal, CHP ve Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmadığını ve istifasının temel sebebinin bu olduğunu dile getirdi.

    takvim.com.tr
    Baykal CHP’ye verdi veriştirdi! Olay sözler

    Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı derin savrulma parti içinde de kopuşları getirdi.

    'Helalleşme' tiyatrosu adı altında, FETÖ'cülere verilen iade-i itibar sözü ve bilimum skandalla sergilenen ikiyüzlü ve kirli siyaset sonrası Muharrem İnce ve Mehmet Ali Çelebi gibi isimler istifa ederek CHP ile ilişkisini kesmişti.

    Son bomba CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'dan geldi. Baykal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

    ASLI BAYKAL'DAN TAKVİM.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR
    Partiden istifasına ilişkin takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Aslı Baykal, "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim. Başka bir açıklamam olmayacak" ifadelerini kullandı.

    Yeni parti kurup kurmayacağına ilişkin sorduğumuz soruyu da yanıtlayan Baykal, "Şu an bir şey yok, olursa haberleşiriz" cevabını verdi.



    SEVİGEN'LE DE KONUŞTUK
    Aslı Baykal'dan sonra, Deniz Baykal'ın A takımında bulunan Mehmet Sevigen'de takvim.com.tr'ye konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    NEDEN İSTİFA ETTİ?
    Baykal'ı aradığını ve aralarında kısa bir konuşma gerçekleştiğini belirten Sevigen, "Kendisini aradım, çok kısa bir konuşmaydı, oldukça üzgündü. 'Partinin gidişatından mutlu değilim dedi.'" ifadelerini kullandı.

    Aslı Baykal'ın parti kuracağı iddialarını sorduğumuz Sevigen, bunun şu an gündemde olmadığını belirtti.



        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP'den istifa eden Prof. Dr. Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

        CHP GAYRİ MİLLİ ODAKLARLA DİYALOG KURUYOR
        Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP üyeliğinden istifasının nedenine ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. İstifasının üzerinden geçen iki haftanın ardından konuşan Baykal, CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.

        CHP'yi 'milli değerleri hissetmemek' ve 'gayri milli odaklarla diyalog kurmak' ile eleştiren Baykal, CHP'nin gelecek için umut vermediğini kaydetti.



        SIĞ POLİTİKALARIN MAHKUMU
        CHP'nin her seçmene 'yaranmaya' çalıştığı için 'çelişkili' mesajlar verdiğini savunan Baykal, CHP'nin 'merkez parti taklidinden öteye gidemediğini' söyledi.

        Baykal, CHP'nin siyasi rengini kaybetmeye başladığını öne sürerek, "Bu siyaset formu CHP'yi kimliksiz bir yapıya büründürmüş ve sığ politikaların mahkûmu haline getirmiştir" dedi.



        'HELALLEŞME' OLAYI: ESKİNİN REDDİ, CHP'NİN ANA UNSURLARINDAN UZAKLAŞMA
        Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' girişimini ise 'eskinin reddi' ve 'CHP'nin ana unsurlarıyla vedalaşma' olarak yorumladı. Helalleşme girişimini CHP'nin parti politikalarından dolayı 'özür dileme' hareketi olarak ifade eden Baykal, "Geçmişi yüzyıla dayanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP'nin temel siyaseti için özür dileyip bunu yok saymak hafızayı silmektir" ifadelerini kullandı.



            'GAYRİ MİLLİ BİR POZİSYONA GELDİ'
            CHP'nin ciddi bir savrulma yaşadığını belirten Baykal, "Bu savrulmadaki en can acıtıcı noktanın CHP'nin gayri millî bir pozisyona gelmesidir" dedi.

            Baykal, CHP'nin iki yıl boyunca kurultayı toplamamasını 'farklı seslere, çözüm önerilerine kulak tıkamak' olarak değerlendirdi. Baykal, bahsettiği bu anlayışı ise 'anti-demokratik' olarak niteledi.

            Aslı Baykal, Türkiye'nin yeni bir siyasi partiye ihtiyaç duymadığını da savunarak, CHP ve Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmadığını ve istifasının temel sebebinin bu olduğuna dikkat çekti.

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            Haberler Güncel İstifa eden Aslı Baykal'dan olay sözler! CHP ve masaya verdi veriştirdi: Gayri milli pozisyondalar, savruk, kimliksiz sığ politikalar...
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