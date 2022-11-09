İstifa eden Aslı Baykal'dan olay sözler! CHP ve masaya verdi veriştirdi: Gayri milli pozisyondalar, savruk, kimliksiz sığ politikalar...

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı derin savrulma parti içinde de kopuşları getirdi.
'Helalleşme' tiyatrosu adı altında, FETÖ'cülere verilen iade-i itibar sözü ve bilimum skandalla sergilenen ikiyüzlü ve kirli siyaset sonrası Muharrem İnce ve Mehmet Ali Çelebi gibi isimler istifa ederek CHP ile ilişkisini kesmişti.
Son bomba CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'dan geldi. Baykal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
ASLI BAYKAL'DAN TAKVİM.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR
Partiden istifasına ilişkin takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Aslı Baykal, "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim. Başka bir açıklamam olmayacak" ifadelerini kullandı.
Yeni parti kurup kurmayacağına ilişkin sorduğumuz soruyu da yanıtlayan Baykal, "Şu an bir şey yok, olursa haberleşiriz" cevabını verdi.
SEVİGEN'LE DE KONUŞTUK
Aslı Baykal'dan sonra, Deniz Baykal'ın A takımında bulunan Mehmet Sevigen'de takvim.com.tr'ye konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
NEDEN İSTİFA ETTİ?
Baykal'ı aradığını ve aralarında kısa bir konuşma gerçekleştiğini belirten Sevigen, "Kendisini aradım, çok kısa bir konuşmaydı, oldukça üzgündü. 'Partinin gidişatından mutlu değilim dedi.'" ifadelerini kullandı.
Aslı Baykal'ın parti kuracağı iddialarını sorduğumuz Sevigen, bunun şu an gündemde olmadığını belirtti.