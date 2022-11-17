İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ve Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır güvenliği, kaçak göçle mücadele ile terör ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği konusunda Bulgar ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü.











AHMED VAHİDİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede iki ülke arasındaki sınır güvenliği, kaçak göçle mücadele ile terör ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği konularının değerlendirildiği belirtildi.

IVAN DEMERDZHİEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Soylu ile Demerdzhiev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, sınır güvenliği, kaçak göçle ve terörle mücadele ile güvenlik konularında iş birliği konularının değerlendirildiği bildirildi.