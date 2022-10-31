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    • 31.10.2022 15:49
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    CHP'de şok: Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal partiden istifa etti!

    Son dakika haberi1 CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Geçen yıl hakkında, 'CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı' iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı. CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, flaş istifanın detaylarını takvim.com.tr'ye anlattı. Aslı Baykal'ın daha önce CHP'den ayrılıp parti kuracağı iddia edilmiş Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de, "İkinci Baykal sahaya iniyor" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. İşte Aslı Baykal'ın istifa sürecinin perde arkasında yaşananlar.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’de istifa şoku!

    CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu.



    BAYKAL'IN KIZI İSTİFA ETTİ
    Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü olan, Ankara'da oturan kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti.




    Sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını verdi ve daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

        SOSYAL MEDYADAN YALANLAMIŞTI
        Geçen yıl hakkında, "CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı" iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.

        MEHMET SEVİGEN TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU
        CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, takvim.com.tr'ye Aslı Baykal'ın istifasının detaylarını anlattı.

        NEDEN İSTİFA ETTİ?
        Baykal'ı aradığını ve aralarında kısa bir konuşma gerçekleştiğini belirten Sevigen, "Kendisini aradım, çok kısa bir konuşmaydı, oldukça üzgündü. 'Partinin gidişatından mutlu değilim dedi.'" ifadelerini kullandı.



        TELEFONDA KONUŞMAK İSTEMEDİ
        Aslı Baykal'ın parti kuracağı iddialarını sorduğumuz Sevigen, bunun şu an gündemde olmadığını belirtti. Baykal'a neden istifa ettiğini sorduğunda çok üzgün olduğu için telefonda konuşmak istemediğini bildiren Sevigen yüz yüze yüz yüze görüştüklerinde daha detaylı bir değerlendirme yapma fırsatı bulacaklarını açıkladı.



        İKİNCİ BAYKAL SAHAYA İNİYOR | VİDEO İZLE

            "İKİNCİ BAYKAL SAHAYA İNİYOR"
            Öte yandan geçtiğimiz yıl CHP'de yaşanan istifa depremini köşesine taşıyan Sabah yazarı Mahmut Övür, "İkinci Baykal sahaya iniyor" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlamlaştırmak için adımlar atarken Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce de CHP'den ayrılıp kendi partilerini kurduğu bir dönemde Övür, "Aslı Baykal'ın bu noktaya gelişinde kuşkusuz Kılıçdaroğlu yönetiminin son dönemde giderek netleşen yerli ve küresel "dostlar" siyasetinin katkısı büyük" ifadelerini kullanmıştı.

            İşte Mahmut Övür'ün "İkinci Baykal sahaya iniyor" başlıklı yazısından bir bölüm:

            "Dışarıdan siyaseti dizayn etme hamlelerine paralel erken seçim baskıları yoğunlaşırken, içeride de hareketlilik sürüyor.


            Özellikle ana muhalefet partisi CHP içinde yeni arayışlar birbirini izliyor. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'den sonra yeni bir siyasi yolculuk daha başlıyor. Geçen yıl "Parti kuruyor" diye haberleri çıkan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal artık sahaya iniyor.

            Aslı Baykal'ın bu noktaya gelişinde kuşkusuz Kılıçdaroğlu yönetiminin son dönemde giderek netleşen yerli ve küresel "dostlar" siyasetinin katkısı büyük.

            Bu konuda hassasiyetiyle tanınan eski bakan, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'in başını çektiği bir grup, ısrarla Deniz Baykal ismi etrafında CHP'nin değişen rotasına itiraz ediyor ve bir çıkış yolu arıyordu.

            Sevigen ve arkadaşlarına göre Baykal, CHP'nin kuruluş felsefesiyle örtüşen "milli" bir isimdi ve hem Türkiye'nin hem de CHP'nin yaşadığı derin küresel kuşatma ancak bu isimle aşılabilirdi.

            Sevigen uzun bir süre bu düşüncesinde ısrar edince konu siyaset kulislerinde konuşulmaya başladı, hatta o günlerde basına da "Baykal'ın kızı parti kuruyor" diye yansıdı. Ancak babasının rahatsızlığı döneminde yanından hiç ayrılmayan Aslı Baykal, ilk başlarda bu yaklaşıma sıcak bakmıyor, yapılan baskıları "Bir bölen" olmamak için reddediyordu.

            Son birkaç gündür tam tersi haberler geliyor. Eski CHP milletvekilleri, il başkanları, meclis üyeleri, hatta Anadolu'daki CHP yöneticileri arasında inanılmaz bir telefon ve mesaj trafiği yaşanıyor. Ve herkes birbirine şu mesajı atıyor: "Aslı Baykal siyasete giriyor."
            Durumu, süreci yakından bilen Sevigen'e sordum:



                "Evet, böyle bir hazırlığımız var ve Aslı Baykal'la birlikte Anadolu'yu dolaşacağız."
                Bir anlamda, öncelikle pandemiye ve ekonomik sıkıntılara rağmen oyunu artıramayan, halka umut veremeyen, sürekli "kendi öz evlatlarını bertaraf eden" CHP yönetiminin halkta, daha doğrusu gerçek CHP'liler nezdinde nasıl bir algısı olduğu ölçülecek.
                Sevigen'e göre bu sadece "halkla muhabbet" yolculuğu ama şunu da ekliyor:
                "Atatürk'ün partisini kimselere de yem etmeyeceğiz, CHP sahipsiz değil."

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                Haberler Güncel CHP'de şok: Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal partiden istifa etti!
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