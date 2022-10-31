CHP'de şok: Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal partiden istifa etti!

"İKİNCİ BAYKAL SAHAYA İNİYOR"
Öte yandan geçtiğimiz yıl CHP'de yaşanan istifa depremini köşesine taşıyan Sabah yazarı Mahmut Övür, "İkinci Baykal sahaya iniyor" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlamlaştırmak için adımlar atarken Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce de CHP'den ayrılıp kendi partilerini kurduğu bir dönemde Övür, "Aslı Baykal'ın bu noktaya gelişinde kuşkusuz Kılıçdaroğlu yönetiminin son dönemde giderek netleşen yerli ve küresel "dostlar" siyasetinin katkısı büyük" ifadelerini kullanmıştı.
İşte Mahmut Övür'ün "İkinci Baykal sahaya iniyor" başlıklı yazısından bir bölüm:
"Dışarıdan siyaseti dizayn etme hamlelerine paralel erken seçim baskıları yoğunlaşırken, içeride de hareketlilik sürüyor.
Özellikle ana muhalefet partisi CHP içinde yeni arayışlar birbirini izliyor. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'den sonra yeni bir siyasi yolculuk daha başlıyor. Geçen yıl "Parti kuruyor" diye haberleri çıkan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal artık sahaya iniyor.
Aslı Baykal'ın bu noktaya gelişinde kuşkusuz Kılıçdaroğlu yönetiminin son dönemde giderek netleşen yerli ve küresel "dostlar" siyasetinin katkısı büyük.
Bu konuda hassasiyetiyle tanınan eski bakan, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'in başını çektiği bir grup, ısrarla Deniz Baykal ismi etrafında CHP'nin değişen rotasına itiraz ediyor ve bir çıkış yolu arıyordu.