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    • 01.11.2022 12:37
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    Deniz Baykal CHP'den istifa mı ediyor? Siyaset gündemini sallayan iddia

    CHP son dönemde istifalarla sallandı. Son olarak Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın istifasının ardından bu kez Deniz Baykal'ın da istifa edeceği iddia edildi. Takvim.com.tr o iddiayı Deniz Baykal'a yakın isme sordu...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Deniz Baykal CHP’den istifa mı ediyor?

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile olan yakın teması ve Milli meselelerde dahi Türkiye'nin yanında tavır almaması yedeniyle birçok isim partiden ayrıldı.

    Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'ye kadar bazı vekiller ve önde gelen isimler ayrılıklarının sebebini 'CHP'nin Atatürkçü çizgiden kopması' olarak açıklarken son istifa ise deprem etkisi yarattı.


    Fotoğraf: Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal

    DENİZ BAYKAL'IN KIZI ASLI BAYKAL İSTİFA ETTİ
    Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal dün CHP'den istifa etti.

    Aslı Baykal dün Takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ettim. Başka bir açıklamam olmayacak" dedi.

    Baykal, başka bir partiye katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu ise "Şuan bir şey yok olursa haberleşiriz" yanıtını verdi.

    DENİZ BAYKAL İSTİFA MI EDECEK?
    Aslı Baykal'ın ardından Deniz Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceği iddia edildi.

        CHP'ye yakın Şaban Sevinç Deniz Baykal'a çok yakın bir eski siyasetçiyle görüştüğünü belirterek "Deniz Baykal'a en yakın isimlerden biri 'CHP'den istifa ederse şaşırmam' dedi. CHP'nin şu anki yönetiminden ve Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki politikalarından çok rahatsız" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM.COM.TR BAYKAL'A YAKIN İSİMLE KONUŞTU
        İddialar sonrası Takvim.com.tr Deniz Baykal'a yakın isimlerden olan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle partisinden ihraç edilen Mehmet Sevigen'e ulaştı.


        Fotoğraf: Mehmet Sevigen

        4 dönem vekillik yapan Sevigen "Baykal istifa edecek mi?" sorusuna "Öyle bir şey yok" yanıtını verirken önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacaklarını söyledi.
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        Yürek Çıkmazı
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