Deniz Baykal CHP'den istifa mı ediyor? Siyaset gündemini sallayan iddia

Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile olan yakın teması ve Milli meselelerde dahi Türkiye'nin yanında tavır almaması yedeniyle birçok isim partiden ayrıldı.

Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'ye kadar bazı vekiller ve önde gelen isimler ayrılıklarının sebebini 'CHP'nin Atatürkçü çizgiden kopması' olarak açıklarken son istifa ise deprem etkisi yarattı.



Fotoğraf: Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal

DENİZ BAYKAL'IN KIZI ASLI BAYKAL İSTİFA ETTİ

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal dün CHP'den istifa etti.