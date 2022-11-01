Deniz Baykal CHP'den istifa mı ediyor? Siyaset gündemini sallayan iddia

Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile olan yakın teması ve Milli meselelerde dahi Türkiye'nin yanında tavır almaması yedeniyle birçok isim partiden ayrıldı.
Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'ye kadar bazı vekiller ve önde gelen isimler ayrılıklarının sebebini 'CHP'nin Atatürkçü çizgiden kopması' olarak açıklarken son istifa ise deprem etkisi yarattı.
Fotoğraf: Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal
DENİZ BAYKAL'IN KIZI ASLI BAYKAL İSTİFA ETTİ
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal dün CHP'den istifa etti.
Aslı Baykal dün Takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ettim. Başka bir açıklamam olmayacak" dedi.
Baykal, başka bir partiye katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu ise "Şuan bir şey yok olursa haberleşiriz" yanıtını verdi.
DENİZ BAYKAL İSTİFA MI EDECEK?
Aslı Baykal'ın ardından Deniz Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceği iddia edildi.