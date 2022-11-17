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Aslı Baykal neden CHP’ye “hesaplaşacağız” dedi? Mehmet Sevigen A Haber'de değerlendirdi

Aslı Baykal neden CHP’ye “hesaplaşacağız” dedi? Mehmet Sevigen A Haber'de değerlendirdi
17.11.2022 23:36 - Son Güncelleme: 17.11.2022 23:38

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CHP'den istifa etmesi uzun süre konuşulan eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal son olarak CHP ile 'hesaplaşacağız' çıkışı büyük bir yankı uyandırmıştı. A Haber'de canlı yayınlanan Arka Plan programına katılan 23. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Sevgen konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sevigen, "Ülkesine sahip çıkan, toplumuna sahip çıkan insanlar ülkenin kurucusu olduğu partiden uzaklaştırılıyorlar. Aslı Hanım’da bunlara dayanamadı ondan sonra istifa etti." ifadelerini kullandı

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