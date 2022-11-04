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    • Güncel
    • 04.11.2022 10:15
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    • 04.11.2022 10:29
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    Deniz Baykal CHP'den rahatsız! Yeni istifalar an meselesi!

    CHP'de yeni istifalar konuşuluyor! Son olarak kaset kumpası ile koltuğundan edilen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal parti ile bağlarını kopardı. Ses getiren istifanın ardından Deniz Baykal'ın da istifa edeceği iddia edilirken takvim.com.tr yeni kulislere ulaştı. Deniz Baykal'ın şimdilik istifayı düşünmediği ancak partinin gidişatından son derece rahatsız olduğu öğrenildi. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerine atılan 'kimyasal silah' iftirasına sessiz kalınması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'uyuşturucu' yalanı partide rahatsızlık yaratılırken yeni istifaların olacağı konuşulanlar arasında...

    takvim.com.tr
    Baykal CHP’den rahatsız

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde iyice artan HDP ile yakınlığı ve milli meselelerde Türkiye karşıtı tavrı CHP içinde de rahatsızlık yaratıyor.

    Partinin önde gelen isimlerinden Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'ye kadar birçok isim parti ile bağlarını kopardı.

    DENİZ BAYKAL CHP'DEN RAHATSIZ
    Son olarak CHP'nin kaset kumpasıyla koltuğundan edilen ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilen eski Genel Başkanı Deniz Bayka'ın partiden rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı.

    Geçtiğimiz günlerde Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Söz konusu istifanın ardından Deniz Baykal'ın da istifa edeceği iddia edildi.

    TAKVİM.COM.TR YAKIN İSİMLERE SORMUŞTU
    Takvim.com.tr geçtiğimiz gün Deniz Baykal'a yakın isimler Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş'e ulaşarak ayrıntıları okuyucularına aktardı. Takvim.com.tr istifa iddiasının şimdilik doğru olmadığını ve Aslı Baykal'ın istifayı babasından bile gizlediğini Baykal'a yakın isimlerden ulaştığı bilgilerle aktardı.

        BOMBA KULİS: YENİ İSTİFALAR OLABİLİR
        Söz konusu gelişme siyaset gündemine düşürken yeni kulislere de ulaşıldı. Aslı Baykal'ın yeni bir parti kurma ihtimalinin olduğu konuşuyor... Deniz Baykal'ın ise istifayı şimdilik düşünmediği ancak CHP'nin gidişatından son derece rahatsız olduğu öğrenildi.

        KİMYASAL SİLAH VE UYUŞTURUCU YALANI RAHATSIZLIK YARATTI
        Türk Silahlı Kuvvetlerine atılan 'Kimyasal Silah' iftirasına CHP'nin sessiz kalması ve iftirayı atan isimlerden Şebnem Korur Fincancı'ya destek çıkılması CHP için Baykallarla birlikte başka isimlerde rahatsızlık oluşturdu.

        Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun devleti uyuşturucu ile suçlaması artık bazı isimleri ipleri koparma noktasına getirdi.

        Kulislerde konuşulanlara göre yakın zamanda CHP içinde önde gelen isimlerin partiden istifa edeceği ve bu istifaların Aslı Baykal'ın istifasından daha çok ses getireceği iddia edildi.

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