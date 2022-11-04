Deniz Baykal CHP'den rahatsız! Yeni istifalar an meselesi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde iyice artan HDP ile yakınlığı ve milli meselelerde Türkiye karşıtı tavrı CHP içinde de rahatsızlık yaratıyor.
Partinin önde gelen isimlerinden Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'ye kadar birçok isim parti ile bağlarını kopardı.
DENİZ BAYKAL CHP'DEN RAHATSIZ
Son olarak CHP'nin kaset kumpasıyla koltuğundan edilen ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilen eski Genel Başkanı Deniz Bayka'ın partiden rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Söz konusu istifanın ardından Deniz Baykal'ın da istifa edeceği iddia edildi.
TAKVİM.COM.TR YAKIN İSİMLERE SORMUŞTU
Takvim.com.tr geçtiğimiz gün Deniz Baykal'a yakın isimler Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş'e ulaşarak ayrıntıları okuyucularına aktardı. Takvim.com.tr istifa iddiasının şimdilik doğru olmadığını ve Aslı Baykal'ın istifayı babasından bile gizlediğini Baykal'a yakın isimlerden ulaştığı bilgilerle aktardı.