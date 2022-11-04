Deniz Baykal CHP'den rahatsız! Yeni istifalar an meselesi!

KİMYASAL SİLAH VE UYUŞTURUCU YALANI RAHATSIZLIK YARATTI

Türk Silahlı Kuvvetlerine atılan 'Kimyasal Silah' iftirasına CHP'nin sessiz kalması ve iftirayı atan isimlerden Şebnem Korur Fincancı'ya destek çıkılması CHP için Baykallarla birlikte başka isimlerde rahatsızlık oluşturdu.

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun devleti uyuşturucu ile suçlaması artık bazı isimleri ipleri koparma noktasına getirdi.

Kulislerde konuşulanlara göre yakın zamanda CHP içinde önde gelen isimlerin partiden istifa edeceği ve bu istifaların Aslı Baykal'ın istifasından daha çok ses getireceği iddia edildi.