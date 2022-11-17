Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.11.2022 19:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2022 19:57
    ABONE OL

    6+1'li terör masasının ortağı Meral Akşener'in maskesi bir günde iki sefer düştü! Teröriste terörist diyemeyen İyi Parti

    Son dakika haberi! Her açıklamasında terörle yan yana gelmek istemediği açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in maskesi bir günde 2 kez düştü. Başkan Erdoğan'ın "yerli ve milli ol masayı terket" çağrısına olumsuz yaklaşan Akşener, terörle anılan masada kalmakta ısrarını sürdürdü. Erdoğan'ın çağrısına, "Teröriste 'terörist' diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri." diyerek cevap veren Akşener ve 6+1'li terör masası Beyoğlu'ndaki saldırının ardından PKK/PYD'nin adını geçirmeden bildiri yayınlamıştı. İkinci skandal ise PKK gelini HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için yapılan oylamada yaşandı. Oylamada AK Parti, CHP, MHP, milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde "evet" oyu kullanırken, İYİ Parti oylamaya katılmadı, HDP ise "hayır" oyu verdi.

    takvim.com.tr
    Akşener’in maskesi bir günde iki sefer düştü!

    Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtayan Başkan Erdoğan, 6'lı masanın üyelerinden İyi Parti'ye çağrı yaparak, "Şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık. Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İyi Parti'nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." dedi.

    AKŞENER'İN MASKESİ BİR GÜNDE İKİ SEFER DÜŞTÜ: TERÖRİSTE TERÖRİST DİYEMEYEN İYİ PARTİ | VİDEO İZLE

    AKŞENER 6'LI MASADA KALIYOR
    Her defasında terörle yan yana anılmak istemediğini ifade eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından 6+1'li masada kalacaklarının sinyalini verdi.

    TERÖR ÜZERİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
    Akşener, "Yani masada oturan kendileri, açılımları yapanlar kendileri, teröriste 'terörist' diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri. Ama iş zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz." dedi.


        6'LI MASA BİLDİRİDE PKK/PYD'NİN ADINI GEÇİRMEMİŞTİ
        Başkan Erdoğan'ı skandal ifadelerle hedef alan Akşener'in üyesi olduğu 6+1'li masa Pazar günü İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısı sonrası yayınladıkları bildiride masa altındaki ortak HDP'yi kendilerinden uzaklaştırmamak için PKK/PYD'nin adını dahi geçirmemişti.

        Altı partiden, patlamaya ilişkin ortak açıklamada öncelikli konu olarak terör saldırısının ele alındığı aktarıldı.

        "TERÖRÜ, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ VE TERÖRDEN MEDET UMANLARI LANETLİYORUZ"
        Dikkat çeken bu ayrıntı sonrası açıklama şöyle devam etti:

        "Dün (13 Kasım 2022) İstanbul Taksim'de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz."

        "MİLLETİMİZİN BARIŞ, HUZUR VE GÜVEN ORTAMINDA YAŞAMASI HEPİMİZİN ELİNDEDİR"
        "Bizler, Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız."

        İYİ PARTİ PKK GELİNİ SEMRA GÜZEL'İN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YAPILAN OYLAMAYA KATILMADI
        AK Parti'nin anayasa düzenlemesi için HDP ile görüşmesi üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan Akşener'in Genel Başkanı olduğu İyi Parti, PKK gelini HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için yapılan oylamaya da katılmadı. Oylamada AK Parti, CHP, MHP, milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde 'evet' oyu kullanırken, İYİ Parti oylamaya katılmadı, HDP ise 'hayır' oyu verdi.


            6'LI MASA SENARYOLARDA BİLE KAZANAMIYOR
            Öte yandan muhalefetin etrafında toplandığı 6'lı masa senaryolarda bile kazanamıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım'da sekizinci kez bir araya geldi.

            ADAY ÇIKMADI AKŞENER'İN ÖNERİSİ VETO YEDİ
            sekiz kez toplanılmasına rağmen herhangi bir aday ismi açıklayamayan 6'lı masa yayınladıkları bildiride yaşanan krizi perdelemek için yine 'ortak aday' söylemi ortaya attı.

            Masadaki krizin bir örneği de ikinci büyük ortak İYİ Parti'nin önerisine verilen veto oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya dağattığı Bağımsız Türkiye Partisi veto edildi.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a karşı adaylık savaşı sürerken masanın canını sıkacak bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA 5 SENARYO SUNULDU: SADECE 1'İNDE KAZANABİLİYORLAR
            6'lı kriz yaşarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlere dair beş ayrı senaryo sunulduğu iddia edildi. Senaryolardan yalnızca birinden 'kazançlı' çıkılırken diğer senaryolarda 'cumhur ittifakı'nın işine yaradığı görüldü.

                İddiayı ortaya atan ise CHP'ye yakın yayın organlarından 'Diken' oldu.

                Muhalefetin kendi yandaşlarına bile umut aşılayamadığı görülürken söz konusu senaryolarda ortak aday ve listenin masayı hedeflere ulaştırdığı iddia edilirken meclis veya cumhurbaşkanlığından yalnızca birinin kazanılması halindeyse erken seçim kaçınılmaz görünüyor.

                Kılıçdaroğlu'na sunulan senaryolar şu şekilde;

                SENARYO 1: ORTAK ADAY VE ORTAK LİSTEYLE İKTİDAR
                "Ortak aday ve ortak liste: Kılıçdaroğlu'na sunulan ve 'altılı masa'nın kazançlı çıktığı tek senaryoya göre masanın ortak bir aday belirlemesi ve belirli seçim bölgelerinde ortak listelerle seçime girilmesi gerekiyor. Bu senaryoda ortak aday için partiler birlikte çalışma yürütüyor ve liderler bazı seçim bölgelerinde ortak mitingler düzenliyor. Partiler aynı zamanda bu seçim bölgelerinde ortak listelerle seçimlere katılıyor. Simülasyonlara göre bu senaryoda ortak aday seçimi kazanırken Meclis'te çoğunluk sağlanıyor.

                Senaryonun farklı alt başlıklarıyla hangi seçim bölgelerinde nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi için çalışmalar ve simülasyonlar düzenlenmesi öngörülüyor.

                SENARYO 2: TOPAL ÖRDEK VE ERKEN SEÇİM
                Ortak aday, bağımsız listeler: İkinci senaryoda partiler ortak aday belirlerken, seçimlere ortak listeyle girilmiyor. Bu senaryoda ortak aday küçük bir farkla cumhurbaşkanı seçilirken Meclis'te çoğunluk sağlanamıyor. Bu durumda yargı ve bürokraside ağırlık 'cumhur ittifakı'ndan yana olduğu ve Meclis'te kanun oluşturacak çoğunluk olmadığı için ülkeyi yönetmek zorlaşıyor. Kararnamelerle kısmi düzenlemelere gidilse de bunların da yargıdan dönme ihtimali bulunuyor. Bu senaryonun sonunda kısa sürede erken bir seçim getirmesi olası görünüyor.

                SENARYO 3: 'CUMHUR' YENİDEN İKTİDAR
                Masa dağılıyor: CHP liderine sunulan bu senaryo en olumsuz sonuçları içeriyor. Masadan ortak aday ve ortak liste kararı çıkmıyor. Partiler ayrı listelerle seçime girerken aynı zamanda kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla seçime katılıyor. Bu senaryonun sonucunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seçilirken AKP ve MHP Meclis'te çoğunluğu elde ediyor.

                SENARYO 4: MASA BÖLÜNSE DE İKTİDAR ERDOĞAN
                Masadan farklı ittifaklar ve farklı adaylar çıkıyor: 'Altılı masa'da yer alan partilerden bazıları, masadan ayrılarak yeni bir ittifak kuruyor. Bu ittifaka farklı partiler de dahil ediliyor. Bu ittifak aynı zamanda ortak bir aday çıkarıyor. Masada kalan partiler de ortak liste ve ortak adayla seçime giriyor. Bu senaryoda belirleyici unsurlardan biri HDP olsa da nihayetinde Meclis'te çoğunluk sağlanamıyor ve Erdoğan yeniden seçiliyor.

                SENARYO 5: MECLİS'TE ÇOĞUNLUK ANAYASAYA YETMİYOR, ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
                Ortak liste, birden fazla aday: Bu senaryoda Meclis'te çoğunluk elde edilse de anayasa yapacak kadar vekil elde edilemiyor. Bu senaryoda cumhurbaşkanlığını Erdoğan kazanırken, anayasa değiştirilemediği için mevcut sistemde yönetim devam ediyor. Meclis'te kanun yapmak mümkün olsa da karşılığında kararnamelerle sürece müdahale eden bir Erdoğan faktörü ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'na sunulan senaryoya göre bu senaryoda da beş yıl tamamlanmadan erken seçim öngörülüyor."

                6'LININ ADAYLIK ÇIKMAZI
                6'lı masa senaryolarda bile kazanamazken adaylık krizinin içinden de bir türlü çıkarmıyor.

                VETO VE KARŞILIKLI KIŞKIRTMALAR
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dayatırken İYİ Parti her fırsatta karşı çıkıyor. Masada sadece Gültekin Uysal tarafından karşılık gören Kemal Kılıçdaroğlu özellikle Meral Akşener tarafından veto yiyor.

                Her fırsatta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne süren İYİ Parti son dönem de adaylık için Akşener'in de ismini dillendirmeye başladı. Ancak masanın gizli ortağı HDP de Akşener ve Yavaş'ı veto ediyor... Yaşanan bu kriziler her geçen gün boyut kazanırken masanın daha ne kadar sağlam kalacağı merak konusu oldu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Başkan Erdoğan Netanyahu ile görüştü
                Haberler Güncel 6+1'li terör masasının ortağı Meral Akşener'in maskesi bir günde iki sefer düştü! Teröriste terörist diyemeyen İyi Parti
                    SON DAKİKA