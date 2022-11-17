6+1'li terör masasının ortağı Meral Akşener'in maskesi bir günde iki sefer düştü! Teröriste terörist diyemeyen İyi Parti

Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtayan Başkan Erdoğan, 6'lı masanın üyelerinden İyi Parti'ye çağrı yaparak, "Şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık. Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İyi Parti'nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." dedi.
AKŞENER'İN MASKESİ BİR GÜNDE İKİ SEFER DÜŞTÜ: TERÖRİSTE TERÖRİST DİYEMEYEN İYİ PARTİ | VİDEO İZLE
AKŞENER 6'LI MASADA KALIYOR
Her defasında terörle yan yana anılmak istemediğini ifade eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından 6+1'li masada kalacaklarının sinyalini verdi.
TERÖR ÜZERİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Akşener, "Yani masada oturan kendileri, açılımları yapanlar kendileri, teröriste 'terörist' diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri. Ama iş zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz." dedi.