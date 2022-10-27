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    • 28.10.2022 01:54
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    • 28.10.2022 02:08
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    Kılıçdaroğlu ile çatışan Meral Akşener'den Mansur Yavaş hamlesi! Kulislerde bomba iddia: CHP'den İYİ Parti'ye geçişler olabilir

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında süregelen 'adaylık' savaşı boyut kazandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferinde veto eden Akşener, bir kez daha Mansur Yavaş kartını açtı. CHP'li Barış Yarkadaş'tan da bomba bir iddia geldi. Yarkadaş, "Önümüzdeki günlerde CHP’de aktif görevde olan bazı kişilerin İYİ Parti’ye katıldığını görebiliriz” ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’den Mansur Yavaş hamlesi!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferi sonrası, "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanarak, İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarına mesaj verip 'aday benim' vurgusu yaptı.

    İYİ PARTİ DE İCAZET YOKLAMAYA GİTTİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de manidar bir adım geldi ve verdiği talimatla bir heyet CHP'den sonra Okyanus Ötesine icazet yoklamaya gitti.



        HER SEFERİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN YOLUNA TAŞ KOYUYOR
        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki çekişme uzun bir süredir devam ediyor.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde aday olmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, olumsuz görüş beyan ediyor.

        "Kazanacak bir isim aday olmalı" söylemine sığınan Akşener, "Aklı başında, devlet deneyimi olan bir isim aday olmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na "senden aday olmaz" mesajı veriyor. Üstelik bu tutumu kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açarak yapıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giderek gösteriyor.



        CHP'Lİ YARKADAŞ: AKŞENER'İN ROTASI MANSUR YAVAŞ
        Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'li Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

        İYİ Parti ile ilişkileri iyi olan bir arkadaşıyla konuştuğunu belirten Yarkadaş, "Oradan bilgi de alabilen bir dostumla konuştum, 'Meral Hanım rotasını Mansur Yavaş'a çevirdi. Mansur Yavaş'ın kazanacağını inanıyor, gelen araştırmalarda Mansur Yavaş'ın kazanacağına inanıyor. Meral Hanım İmamoğlu ve Yavaş tartışmalarını epey bir süre izledi. Kendisine aday olması yönünde çok ciddi baskı var ama Meral Hanım bu tartışmalardan biraz da yıldı rotasını Mansur Yavaş'a çevirdi' dedi" ifadelerini kullandı.



        CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇİŞLER OLABİLİR
        Barış Yarkadaş "Sayın Akşener, CHP'nin son dönemdeki politikalarının kendilerine zarar verdiğini düşünüyor ve aradaki bariyeri kaldırdı. Meral Hanım CHP'nin hem küskünlerine hem de aktif görevde bulunan ve İYİ Parti ile siyaset yapabileceğini düşündüğü kişilere kapıları açtı. Önümüzdeki günlerde CHP'de aktif görevde olan bazı kişilerin İYİ Parti'ye katıldığını görebiliriz" dedi.

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