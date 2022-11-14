6'lı masadan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı için skandal açıklama! PKK'nın adını geçiremediler!
Türkiye İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ağlıyor. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı. Yakalanan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir, talimatı Kobani'den aldığını itiraf etti. Teröristin yakalandığı sıralarda 6'lı masa yeni bir altın günü düzenliyordu. DEVA Partisi'nin ev sahipliği yaptığı toplantıda 6 partiden İstiklal Caddesi'ndeki patlama için ortak basın açıklaması geldi. Ancak söz konusu açıklamada PKK'nın adı dahi geçmedi.
14.11.2022 15:41 - Son Güncelleme: 14.11.2022 15:41
İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'ne bir terörist tarafından bırakılan bomba yüklü çanta patlatıldı.
Yaşanan olayın ardından anında harekete geçen ekipler, kısa bir sürede bomba yüklü çantayı patlamanın olduğu yere bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashir'i yakaladı.