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6'lı masadan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı için skandal açıklama! PKK'nın adını geçiremediler!

Türkiye İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ağlıyor. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı. Yakalanan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir, talimatı Kobani'den aldığını itiraf etti. Teröristin yakalandığı sıralarda 6'lı masa yeni bir altın günü düzenliyordu. DEVA Partisi'nin ev sahipliği yaptığı toplantıda 6 partiden İstiklal Caddesi'ndeki patlama için ortak basın açıklaması geldi. Ancak söz konusu açıklamada PKK'nın adı dahi geçmedi.

14.11.2022 15:41 - Son Güncelleme: 14.11.2022 15:41
6’lı masadan İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı için skandal açıklama! PKK’nın adını geçiremediler!

Türkiye, dün Taksim'deki patlamayla yasa boğuldu.

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6’lı masadan İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı için skandal açıklama! PKK’nın adını geçiremediler!

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'ne bir terörist tarafından bırakılan bomba yüklü çanta patlatıldı.

6’lı masadan İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı için skandal açıklama! PKK’nın adını geçiremediler!

Patlamada 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

6’lı masadan İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı için skandal açıklama! PKK’nın adını geçiremediler!

Yaşanan olayın ardından anında harekete geçen ekipler, kısa bir sürede bomba yüklü çantayı patlamanın olduğu yere bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashir'i yakaladı.

6’lı masadan İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı için skandal açıklama! PKK’nın adını geçiremediler!

PKK/PYD tarafından Suriye'de eğitim gören teröristin yakalanması sonrası Türkiye şehitlerine ağlarken, muhalefet cephesi de bir kez daha toplandı.

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